Описание игорной зоны «Приморье»

Игорная зона Приморье

Потрясающая природа Дальнего Востока, территориальная близость к Китаю, самое вместительное казино в России, более двухсот миллионов долларов инвестиций в строительство объектов и около 200 тысяч посетителей в год, все это вспоминается когда речь идет об игорной зоне Приморье. Открывшись в 2015 году, комплекс был удостоен звания лучшего казино на территории России по версии престижной международной премии World Casino Awards уже через 6 лет своей работы в 2021.

Немного истории

Изначально создание игорной зоны в Приморском крае планировалось на 2006 год, когда был принят закон «о регулировании игорной деятельности на территории России и организации специальных зон для легальных казино». Открытие первого игрового объекта намечалось на ноябрь 2011 года, но финальный запуск состоялся в 2015 году, когда свою работу начал игровой комплекс Tigre de Cristal.

Расположение

Игорная зона Приморье расположена на берегу бухты Муравьиная в Уссурийском заливе. Расстояние до ближайшего крупного города Владивостока составляет порядка 50 километров. Время в пути до ближайшего международного аэропорта занимает не более 20 минут, что способствует активному посещению игорной зоны иностранными туристами, в том числе из соседнего Китая. Общая площадь курорта около 619 гектар.

Инфраструктура

В дальнейшем на территории курорта планируется возведение 12 развлекательных игровых комплексов.

Инфраструктура игорной зоны Приморье на данный момент представлена в виде:

первого и единственного казино на Дальнем Востоке под названием Tigre de Cristal,

пятизвездочного одноименного отеля со 121 номером повышенной комфортности,

трех ресторанов авторской и паназиатской кухни и бара в самом сердце казино.

При этом живописные виды на сопки, побережье и прекрасную природу Приморья доступны уже сейчас.

Казино Tigre de Cristal

Это первое и единственное казино на Дальнем Востоке. Торжественное открытие заведения состоялось в 2015 году. Располагаясь на берегу бухты Муравьиная, казино Tigre de Cristal способно очаровать не только своей изысканной атмосферой шика и азарта, но и потрясающе красивыми видами с прогулками вдоль пляжа. Само название комплекса переводится с французского как «кристальный тигр». В данном случае тигр означает Дальний Восток, а кристалл символизирует прозрачность игорной индустрии.

Помимо азартных развлечений в казино регулярно проходят увлекательные:

вечерние шоу программы,

концерты звезд шоу бизнеса,

выступления стендап комиков и другие увеселительные мероприятия.

В 2021 году игорный комплекс был награжден международной премией World Casino Awards как лучшее казино России с отелем.

Игры в казино

На входе в казино посетителей встретит администратор, который приветливо расскажет обо всех возможностях заведения по пути в игровой зал. Не важно, карточная ли это игра за столом, ставка в рулетке или на игровом автомате, каждый найдет для себя то, что любит. Роскошь и красота этого места под стать высокому градусу азартного воодушевления, которое испытывают гости Tigre de Cristal при виде разнообразия игорных столов и слот аппаратов. Всего доступно 300 слот машин и 40 игровых столов.

Игровые автоматы

Не всем нравится рулетка или покерный стол, некоторые предпочитают делать ставки на игровых автоматах. Игорный зал казино Tigre de Cristal вмещает в себя более 300 слот машин. Оборудование для зала игровых аппаратов представлено в виде продукции лучших мировых производителей в игорной сфере.

Novomatic как всегда радует ценителей своей классикой в виде захватывающего Columbus, интригующей Charming Lady`s и известного своими многочисленными бонусами Dolphin`s Pearl.

Spielo представлен такими играми как Hot Cash, Maya Gold, Rockin` Fruits и др.

Merkur известен благодаря своей повышенной призовой выдаче и шедеврам типа EYE of HORUS, 221B Baker Street или Magic Mirror Deluxe II.

Можно начать с минимальной ставки и растянуть удовольствие от игры на всю ночь, а можно попытаться поймать свою удачу играя по максимуму.

Русский покер

Эта игра не для слабонервных. Умение выиграть в ней зависит от правильно сделанного выбора: отказаться от ставки, или повысить ее. Крупье, несомненно, достаточно опытен, но удача, тем не менее, любит смелых. Поединок один на один способен показать, кто на что годится. Выдержит ли игрок эмоциональное напряжение, или, собрав флеш-рояль, спасует, поддавшись неуверенности, покажет партия в Русский Покер.

Техасский холдем

Техасский холдем является наиболее популярной версией покера во всем мире. Диллер и девять игроков, не имеющих никакого желания делиться, блеф, игра ва-банк, и другие атрибуты Джеймса Бонда из фильма «Казино Рояль» доступны для гостей игрового комплекса Tigre de Cristal.

Американская рулетка

В казино присутствуют не только слот машины или столы для карточных игр. Американская рулетка это возможность выиграть крупную денежную сумму сделав ставку на один из 38 игровых секторов, включая зеро. От того куда упадет шарик, зачастую зависит очень много. Попробовать себя в этой игре можно за одним из нескольких рулеточных столов.

Блэкджек

В этой карточной игре за столом необходимо набрать 21 очко раньше дилера, и при этом не перебрать. Блекджек интеллектуальная игра, в которой важен математический расчет и стратегическое мышление. Получится ли выиграть или придется уступить дилеру на этот раз, зависит от умения выстраивать планы игры, интуиции и удачи.

Сик Бо

Знаменитая игра в кости, где все решает закон вероятности и счастливый случай. От того, получится ли угадать количество выпавших на игровых кубиках шестерок, зависит выигрыш и его величина. Отличный вариант неспешно скоротать время, тренируя свою удачу.

Баккара

Смысл этой старой карточной игры для аристократов состоит в том, чтобы набрать 9 очков. Туз при этом равен одному очку, номинал карт с 2 по 9 соответствует цифре карты, десятка с вальтом и дама с королем равны нулю. Игроки сами принимают решение, брать ли третью карту в прикуп. Опередить банкира и сорвать банк способны самые внимательные и удачливые претенденты.

VIP политика Tigre de Cristal

Для своих гостей казино Tigre de Cristal разработало специальную программу лояльности Cristal Privilege Club. Помимо участия в розыгрышах ценных призов, участникам программы лояльности начисляются бонусы в виде поинтов, которыми можно оплатить проживание в отеле или питание в ресторане, например. Поинты начисляются в зависимости от количества времени проведенного за играми и ставками, сделанными во время них.

Всего имеется четыре уровня привилегий:

Ruby дает 10% скидку на ужин и проживание в отеле.

Opal подразумевает 20% скидку на услуги проживания и питания.

Sapphire, помимо скидки на проживание и питания в 30%, обеспечивает своего владельца регулярными комплиментами в виде ужина в ресторане.

Diamond это уже 40% скидки на отель и ресторан, бесплатные ужины и специальные предложения для особых случаев.

Для самых искушенных посетителей доступно провести время в атмосфере эксклюзивной игровой зоны. В премиум зал VVS можно попасть только по приглашению.

Авторский тур в казино

Несомненно, в казино играют как любители, так и профессионалы азартных игр. Одни заходят по-крупному за игровыми столами, а другие тем временем неторопливо пытают госпожу удачу на слот автоматах по минимальной ставке. Но есть и те, кто еще ни разу не играл. Либо наоборот, играл, но в других заведениях. Для этих категорий людей в казино предусмотрен специальный авторский тур.

Забронировав экскурсию, достаточно самостоятельно добраться лишь до центральной площади Владивостока. Остальное организаторы берут на себя.

Каждый вечер в игорную зону Приморье отправляется специальный транспорт, после чего гостям предстоят:

два часа ознакомительных прогулок по территории отеля и казино,

бесплатные напитки и

возможность попробовать себя в азартных играх.

После ознакомительной поездки в казино, транспорт возвращает экскурсантов обратно во Владивосток.

Рестораны Tigre de Cristal

Говорят, что азарт обостряет чувство голода. С этим в казино Tigre de Cristal все в полном порядке.

Два китайских ресторана паназиатской кухни,

ресторан авторской европейской и кухонь народов мира,

бар в самом центре территории азарта,

утолят вкусы самых притязательных игроков. Не важно, бокал ли это игристого за стойкой в баре, или полноценный ужин за столиком, равнодушных точно не останется.

Cascade

Ресторан Cascade славится своей изысканной кухней различных народов мира. Будь то аппетитный сочный стейк, зажаренный на открытом огне, или ассорти из свежих морепродуктов, посетители ресторана останутся довольными. В промежутках между игровыми сессиями можно исследовать тщательно подобранную винную карту заведения, состоящую из коллекции экземпляров Старого и Нового Света.

График работы:

с воскресенья по четверг с шести вечера до полуночи,

с пятницы по субботу с шести вечера до часу ночи.

Помимо вкусных блюд, ресторан Cascade впечатляет своим роскошным интерьером и фешенебельной обстановкой.

ШОУ-БАР WHISKERS

В самом средоточии игровых столов и автоматов располагается Бар Whiskers. Точнее было бы сказать, что это казино расположено вокруг бара, ведь его стойка имеет округлые формы и доступна для игроков со всех сторон.

Развлекательные шоу программы,

вкуснейшие блюда мировой кухни,

огромный выбор авторских и классических коктейлей,

живая музыка и ощущение азарта вокруг,

все это делает бар Whiskers идеальным местом, чтобы весело и со вкусом провести время в казино Tigre de Cristal.

Hot Pot

Без китайской кухни на Дальнем Востоке не обойтись. Hot Pot это китайский ресторан в казино Tigre de Cristal. Изюминкой ресторана является приготовление блюд в стиле хого. С китайского языка это слово переводится как «горячий котелок», впрочем, английское название Hot Pot переводится аналогичным образом. Посетители ресторан самостоятельно смешивают необходимые ингредиенты в кипящем котелке прямо за своим столом. Мало что может сравниться по вкусу с блюдом приготовленным самостоятельно.

Ресторан работает:

по пятницам и

субботам,

с 18.00 до 00.00. Поклонники самобытной китайской кухни по достоинству оценят особую аутентичную атмосферу ресторана Hot Pot.

88

Паназиатская кухня кулинарных мастеров из Северного Китая, шведский стол и азиатское радушие, все это можно сказать о ресторане 88. Интересно и самое значение названия заведения. В Китае считается, что сочетание двух восьмерок означает богатство, процветание и удачу. То, что нужно для гостей казино. Блюда на открытом огне, деликатесы из мяса, гастрономические шедевры из рыбы и великолепные закуски из свежих морепродуктов не оставят равнодушными ни одного гурмана.

Единственным нюансом будет то, что в ресторане 88, на данный момент, ведутся реставрационные работы. Поэтому попасть в него и насладиться великолепием кулинарных шедевров Востока можно будет уже после окончания ремонта.

Отель Tigre de Cristall

Иной раз, невозможно за один день вкусить все прелести азартной жизни в игорном заведении. В этом плане гостям казино Tigre de Cristal очень повезло, ведь они могут остановиться в одноименном отеле на необходимое количество времени, чтобы полноценно насладиться игровой атмосферой, не отвлекаясь при этом на решение вопросов с проживанием.

Tigre de Cristal and Resort это пятизвездочный отель, который располагается всего в 20-ти минутах пути от международного аэропорта Владивосток.

К услугам постояльцев предлагается 121 номер различных категорий удобств:

Standart King – стильный 1-2 местный номер площадью 24-32 квадратных метра.

Deluxe King – улучшенный вариант однокомнатного номера площадью до 52 квадратов.

Junior Suite – номер повышенной комфортности с открытой планировкой, панорамными окнами, большой кроватью 2*2 метра и площадью 60 м 2 .

. Deluxe Suite – двухкомнатный номер премиального класса площадью 80 квадратов.

Corner Suite – просторный угловой номер площадью в 124 кв.м. с шикарным панорамным видом из окон и джакузи в ванной.

Premier Suite- эксклюзивные 164 метровые двухкомнатные апартаменты с полноценной кухней.

President Suite – 207 метровый люкс высшей категории с инфракрасной сауной в ванной комнате.

Эксклюзивная обстановка номеров, дизайнерская мебель и картины, лоск интерьера и потрясающие виды из окна сделали отель обладателем множества международных наград типа World travel Awards, Corporate travel Awards и других.

Специальные предложения

Специальное предложение «Пятизвездочный Уикенд» дает возможность гостям отеля заранее забронировать отдых в казино на выходные.

Обладателям предложения доступны следующие привилегии:

Ночь в одном из номеров или люксов отеля;

Бонусы для игры на слот аппаратах в размере 1000 за один номер;

Билет на Суперигру в казино;

Завтрак в формате шведского стола.

Предложение доступно для бронирования до 30 апреля 2023 года включительно.

Сертификаты

Посетителям отеля доступно приобретение сертификатов на проживание и услуги ресторана с открытой датой, которыми можно воспользоваться как самостоятельно, так и подарить друзьям, коллегам или знакомым.

Для приобретения доступны сертификаты с номиналом в:

5000,

8000,

10000,

15000,

25000 и

35000 рублей.

Срок действия сертификатов до 30.12.2023 года.

Что дальше?

На территории игорной зоны Приморье планируется возвести 12 комплексов. Это будут отели, казино, торговые центры, горнолыжный курорт и яхт клуб, рестораны, пляжи и аквапарк, магазины, бары, парки и выставочные площадки.

Ожидается, что это привлечет, в общей сложности, 20 тысяч высококвалифицированных специалистов в качестве обслуживающего персонала. Количество же посетителей игорной зоны достигнет при этом более 1.2 миллиона человек в год.

Финансовая сторона: налоги и инвестиции

По данным администрации Пермского края, за первые три года своей работы, в период с 2015 по 2018 годы, резидентами игорно развлекательного комплекса Приморье было отчислено в государственный бюджет более 650 миллионов рублей. По прогнозам, когда курорт будет функционировать в полную силу, эта сумма может возрасти до 7 миллиардов рублей.

Среди инвесторов проекта игорной зоны Приморье числятся такие гиганты как:

ООО «Diamond Fortune Holdings Prim» с инвестициями в 378 миллионов долларов.

ООО «G1 Entertainment» с вложениями в 700 млн. долларов.

ООО «Prim Golden Gate» со своими 321 миллионом $.

Множество компаний с разных регионов мира намерено участвовать в строительстве объектов курорта Приморье. Это касается не только строительства казино, но и обустройства неигровой инфраструктуры.

Как добраться

Прямых автобусных маршрутов до территории игорной зоны Приморье не существует. Поэтому добраться до казино Tigre de Cristal можно как самостоятельно, за рулем собственного транспорта, так и в качестве пассажира такси. В первом случае, для машин гостей казино предусмотрена большая авто парковка прямо у центрального входа. А тех, кто приехал на такси, ожидает бар со своими многочисленными коктейлями и прочими атрибутами высоко градусных развлечений.