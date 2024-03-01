Описание игорной зоны «Макао»

Двоюродный брат Лас-Вегаса , единственный в Китае и крупнейший во всей Азии центр азартных развлечений в Макао продолжает радовать игроков и туристов со всего света, тысячами привлекая их в свои казино. Как устроена азартная жизнь региона, где лучше остановиться и во что сыграть в Макао, обо всем этом и многом другом в обзоре игорной зоны.

Культура азиатского гэмблинга

Официально на территории Китая запрещена игорная деятельность, исключение составляет лишь особый административный район Макао. Он расположен на берегу Южно-Китайского моря и примечателен тем, что на этой земле действует особая игорная зона, в которой разрешена азартная деятельность и работа казино.

Решив побывать тут, стоит помнить несколько особенностей азиатского гэмблинга:

Игрокам запрещена фото и видео фиксация происходящего.

Не во всех заведениях присутствует бесплатное меню для игроков, чаще это лишь безалкогольные напитки.

Китайцы во время игры не пьют алкогольные напитки, но иностранцы могут себе это позволить.

До 2019 года в казино Макао запрещено было курить, пока не было принято решение оборудовать в их стенах специальные курилки для игроков.

История развития игорной зоны

Макао является особым административным районом Китая на берегах Южно-Китайского моря. Занимая территорию одного полуострова и нескольких островов, Макао был португальской колонией вплоть до 1999 года. Все это время на этой территории действовало европейское законодательство. Знаменитый современникам на весь мир Лас-Вегас появился лишь спустя полвека после того как в 1847 году в Макао были разрешены азартные игры и развлечения. Когда регион перешел под управление Китая, в отношении его продолжили действовать особые правила, несмотря на то, что во всем остальном Китае работа казино находится под строжайшим запретом.

Где находятся казино в Макао

Самые крупные игорные дома в Китае расположены, в основном, в центре Макао и на острове Тайп. Несмотря на то, что это острова, тут достаточно развит общественный транспорт, чтобы без проблем добраться до нужного места. Если автобусы не устраивают, можно воспользоваться такси и рекламной информацией с картой проезда до ближайшего казино. Каждый местный житель или сотрудник отеля поможет с поиском, указав, в каком направлении расположено ближайшее игорное заведение.

Во что играют в казино в Китае

Игорный бизнес в Макао поделен между тремя ветвями индустрии, это скачки, собачьи бега и игры в казино. Но именно гэмблинг превратил Макао в столицу азарта, ставок и покера, которую съезжаются туристы со всего Китая и земного шара.

В казино острова распространены такие игры как:

блэкджек,

рулетка,

баккара,

сик-бо,

фан-тан.

В каждом заведении имеется свой Slot Hall для игровых аппаратов с большим выбором игр и широким диапазоном ставок. Первыми в Китае покер внедрили в казино Galaxy Rio в 2007 году в электронном виде, но постепенно он распространился по другим игорным домам Макао и перешел в карточную версию. Сегодня покер доступен в лучших казино острова.

Лучшие казино Макао

Всего город Макао, являясь столицей Азарта Китая, насчитывает 33 игорных заведения. На самом полуострове расположены 23 из них, остальные 10 находятся на острове Тайпа. Туристы с разных уголков земного шара привлекаются в Макао огромным количеством азартных предложений. Будь то любители рулетки или игровых слот автоматов, каждый найдет для себя развлечение по душе. Отыскать казино в Макао не трудно, на каждом углу расклеена реклама игорных заведений с маршрутом, как добраться до них. От аэропорта действует бесплатный трансфер до игорной зоны. Чтобы иметь возможность выиграть джекпот в казино нужно знать, где играть. Топ 8 самых лучших казино Макао поможет определиться с выбором места для игры с учетом характеристик заведений.

Отель Казино Венеция (Venetian Casino)

Отель казино Венеция был построен в 2007 году. На тот момент это было третье здание мира из всех самых крупных. Создавался проект под впечатлением от одноименного казино в Лас-Вегасе, только его увеличили в несколько раз. Архитектура строения поражает своими размерами, невозможно целиком охватить его взглядом находясь рядом. Чтобы увидеть его полностью, придется отойти подальше, ведь сорок этажей это действительно высоко. Верхние 39 из них это номерной фонд отеля, а первый, нижний, и есть казино Венеция. Названо оно так не случайно, ведь вся нижняя зона игорного комплекса выполнена в стиле имитации дворца Дожей в Венеции.

Казино окружено искусственными каналами, в которых плавают гондолы.

Попасть в него можно перейдя их через копию венецианского моста Риальто.

Интерьер внутри заведения наполнен роскошью в духе венецианских дворцов.

Художники реставраторы вручную перенесли на внутренние поверхности помещений копии старинных фресок и росписей. Исполинские масштабы пространства казино Венеция наталкивают на мысли о соответствующих выигрышах за его игровыми столами или слот автоматами.

Отель-казино Студио Сити (Studio City)

Голливудский стиль здания казино Студио Сити полностью оправдывает свою задачу напомнить посетителям и гостям о кинематографе. Еще одной отличительной чертой казино является его ориентация на рынок семейного отдыха. Обычно эти две сферы, казино и семья, редко можно сочетать вместе, но большое количество игровых зон вместе с многочисленными аттракционами, позволяют сказать обратное. Это делает казино Студио Сити единственным в мире казино подобного рода.

Самым узнаваемым из аттракционов игорного комплекса является его колесо обозрения, которое расположено на высоте 130 метров над уровнем моря.

Аттракцион выполнен в форме цифры восемь, по контуру которой неторопливо двигаются прогулочные смотровые кабинки.

Большая парковка для автомобилей игроков казино обслуживается профессионалами, которые без труда припаркуют даже самую дорогую и большую машину.

После посещения подобных мест надолго остается послевкусие лоска, роскоши и голливудского стиля, словно у героев популярных фильмов о казино. Главное не забыть сделать фото на память и купить сувениры.

Отель-казино Парижанин (Parisian)

Даже если изначально не знать названия этого игорного заведения, то после посещения казино Парижанин его уже никогда не забудешь, и ни с чем не перепутаешь. При входе в здание стоит Эйфелева башня, точнее ее копия, выполненная в масштабе один к двум, по сравнению со своим оригиналом в Париже. Интерьер казино выполнен в Версальском стиле благодаря ориентиру на одноименный дворец во Франции, на ум сразу приходят слова роскошь и помпезность, когда впервые оказываешься внутри.

Консьерж служба казино Парижанин в Макао находится в потрясающем своей красотой и размером зале.

Зеленые малахитовые стены из натурального камня напоминают об Императорском величии дворцов Франции.

Золотой блеск деталей декоративной отделки несколько смягчает ощущение от общих масштабов строения.

Зона ресепшен казино парижанин представляет собой картинную галерею большого размера с вычурной отделкой потолков, люстр и стен. Во время оформления документов на ресепшен в казино Парижанин, гости, и посетители заведения словно оказываются на выставке произведений искусства в музее.

Казино Гранд Лиссабон (Grand Lisboa)

Проект отеля казино Гранд Лиссабон был воплощен сразу двумя талантливыми архитекторами из Гонконга – Чуном Мэном и Деннисом Лау. Их уникальная идея состояла в создании одного огромного экрана из всей поверхности здания казино. Этот гигантский монитор выполнен в виде приплюснутого сверху яйца. Сфера расположена в центре желтого лотоса, чьи золотые лепестки одновременно являются опорами всей конструкции. Такое исполнение не случайно, ведь лотос желтого цвета является символом города Макао.

Здание отеля Гранд Лиссабон в Макао является самым высоким в городе, его высота составляет 258 метров или 58 этажей. Знаменитое на весь мир заведение было возведено в 2008 году и его номерной фонд представлен в виде 650 сьютов различной категории. Само строение, в котором расположено казино, находится рядом с отелем и имеет 19 этажей в высоту, построили его в 2007.

На территории комплекса есть:

подземный паркинг,

супермаркеты,

рестораны.

Гости отеля казино Гранд Лиссабон имеют возможность оценить качество работы поваров в Макао, попробовав блюда Европейской, Азиатской, Китайской и других кухонь в одном из четырех ресторанов со звездой Мишлен.

Казино MGM Grand

Видимо в Макао есть пункт насчет высоты зданий, казино MGM Grand не стало исключением, имея 28 этажей. На входе в игорный комплекс посетителей встречает статуя Сальвадора Дали потрясающей схожести и подробности. Внешняя поверхность строения выполнена в зеркальной отделке, повторяя контуры многоугольников, стоящих друг на друге, по которым в разные стороны бегут волны. Снаружи комплекс казино MGM Grand выглядит, словно находится не в Китае, а в Вегасе, благодаря своему классическому стилю в дизайне.

Для игроков предусмотрен широкий спектр услуг индустрии азартных развлечений:

Ставки на слот-машинах в зале игровых автоматов.

Игры за карточными столами и рулетка.

Девять различных ресторанов готовящих настоящие кулинарные изыски.

Помимо этого, для посетителей MGM Grand работает SPA центр, где можно дать телу дополнительный отдых и обеспечить ему необходимый уход и расслабление. В кинотеатре, который находится внутри здания казино и доступен для его игроков, показывают последние новинки китайского и мирового кинематографа. Многочисленные корпоративные мероприятия доступны для проведения в конференц-зале и ночных клубах казино MGM Grand. В качестве комплимента от заведения всем игрокам бесплатно доступна безалкогольная барная карта в любом ресторане на один напиток.

Calaxy Rio Casino

Игорный комплекс Galaxy Rio по праву считается если не самым крупным, то уж точно самым уютным игровым развлекательным центром Китая. Изнутри он сразу напоминает об эпохе возрождения благодаря живописи украшающей его стены. Люстры в казино Galaxy Rio и Венеция заказывались у одного производителя, поэтому они так похожи между собой. Изысканность в деталях подразумевает доступ к популярным азартным развлечениям.

Весь первый этаж казино отведен под зал игровых слот-автоматов в количестве 150 единиц.

Низкая начальная ставка в размере всего пяти центов, позволяет каждому игроку найти для себя игру по вкусу.

Для желающих сыграть по повышенной ставке на первом этаже заведения работает VIP зона для особых клиентов.

Второй этаж казино MGM Grand целиком посвящен игорным столам для рулетки и различных карточных игр. Начальная ставка в этом VIP-зале составляет сто долларов и выше. Расположение в самом центре Макао, уютная внутренняя атмосфера и следование стандартам индустрии делают игорный комплекс одним из самых популярных мест для посещения в Китае.

Казино The Sands Macau

В переводе с английского языка The Sands Macau можно перевести как пески Макао. Казино действительно способно увлечь с собой игрока в самую пучину захватывающих дух азартных увеселений и развлечений. Это первое на острове Макао игорное заведение в американском дизайне. В зале казино играет живая музыка, а игрокам полагается бесплатные напитки и фуршет. Персонал заведения отлично знает свое дело, обеспечивая необходимый уровень комфорта и ощущение личного пространства. Огромные просторные залы и не менее широкий диапазон ставок привлекают в казино множество самых разнообразных посетителей.

В отдельном игровом зале для гостей доступно более 800 игорных столов для популярных карточных игр.

Игровые слот-машины также расположены в отдельном зале и предлагают сделать ставку на понравившемся автомате.

Для VIP клиентов предусмотрены несколько дополнительных отдельных входа в здание на все случаи жизни.

Стоит лишь слегка проголодаться во время игры и к услугам посетителей игорного комплекса The Sands Macau предстоит семерка лучших ресторанов заведения готовящих в лучших традициях кухонь мира и живой музыкой.

Казино Wynn Macau

Изначально, со времен своего открытия в сентябре 2006 года, казино Wynn Macau не выделялось особо на фоне своих конкурентов по бизнесу ни размерами, ни высотой. В 2010 году все изменилось. Казино Wynn было расширено путем пристройки к нему башни Encore, которая достигла размера в 57 этажей. Так игровой комплекс Wynn стал самым большим во всем Макао. По номерному фонду он опережает предыдущего лидера в этой области игровой индустрии региона казино Гранд Лиссабон.

Любители слот автоматов на первом этаже здания обнаружат для собственного удовольствия целых 375 игровых машин со ставками от пяти центов до десяти долларов.

Каждый день для своих гостей казино Wynn устраивает бесплатное шоу фонтанов и огней в 19.00 на улице.

Кроме удовольствия от процесса игры, посетителей игрового комплекса радует прекрасный вид на залив и мост через него.

Игровые зоны в казино Wynn расположены весьма замысловатым образом, многие игроки, особенно иностранцы, долго ищут свои столы. Поэтому нужно не стесняться и просить помощи у персонала, чтобы нечаянно не оказаться в VIP зале.

Правила посещения казино

Существуют определенные правила, которые должны соблюдаться для посещения казино в Макао:

Игрок обязательно должен быть совершеннолетним, старше 18 лет.

Осуществлять фотосъемку или видеозапись на территории игорной зоны категорически запрещено.

Во всех казино Макао действует минимальный дресс код, это значит, что придется соблюдать рамки приличия и не пытаться пройти в заведение в шлепанцах и с голым торсом.

Для совершения ставок в казино Макао используется Гонконгский доллар.

Никогда не стоит спорить с охранниками в Азии, у них есть свое твердое убеждение в том, что они всегда правы, не стоит забывать об этом.

Незнание правил игры не освобождает от потраченных на ставки денег, нужно всегда быть в курсе нюансов.

Зайдя в понравившееся казино можно не найти в нем любимую игру, поэтому лучше заранее, на входе интересоваться списком игр.

Джанкет туры

Джанкет тур означает, что игроку не нужно беспокоиться обо всех деталях предстоящей поездки в казино. Можно сказать, что это своего рода аналог all inclusive из индустрии гостеприимства. Приобретая джанкет туры, клиенты азартных заведений получают сразу авиабилеты, трансфер туда и обратно, бронь в гостинице на все время поездки, бесплатное питание в ресторанах игорного комплекса и депозит на ставки для игр на автоматах или за столами.

Минимальным игровым депозитом является сумма в десять тысяч гонконгских долларов.

Продолжительность тура с подобным депозитом составляет одну неделю.

Бесплатные закуски во многих казино во время джанкет туров доступны только в VIP зонах.

В основном джанкет туры приобретают жители материкового Китая, около 30 процентов игроков приезжают из Гонконга и еще около 10 процентов посетителей игорной зоны Макао – иностранцы.

Как добраться

Чтобы добраться до Макао, нужно выбрать один из многочисленных способов, как попасть в город максимально комфортно. Можно приобрести авиабилет на самолет до Макао напрямую.

Либо купить билет до Гонконга, а оттуда отправиться на пароме.

Из любой части материкового Китая в Макао можно отправиться на автобусе.

Добравшись любым способом до города Чжухай, можно попробовать свои силы, попытавшись дойти до конца пешком.

Если вы уже добрались до международного аэропорта Макао, вам стоит знать, что такси до центра города обойдется примерно в 25 долларов и займет у водителя с путешественником не более 20 минут. Аналогом такси будет городской транспорт, автобусы курсируют в круглосуточном режиме, а цена билета составляет всего 30 центов.