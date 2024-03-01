Описание игорной зоны «Красная поляна»

Всем знакомы образы фешенебельных игорных заведений из таких голливудских фильмов как «Казино Рояль», «Однажды в Вегасе» или «13 друзей Оушена». Для того чтобы ощутить на себе атмосферу настоящего казино, не нужно лететь через океан, достаточно оказаться в пригороде Сочи. Сотни слот автоматов, десятки столов для игры в американскую рулетку, покер и Блэкджек, пальмы у побережья Черного моря и горнолыжные трассы на заснеженной высоте, все это доступно для посещения в России.

Игорные зоны РФ

Проект под названием «Игорные зоны РФ» встретил свой 13-й день рождения в июле 2022 года. За время своего существования он породил 4 действующие игровые зоны.

Ими стали:

«Сибирская монета»,

«Приморье»,

«Янтарная»,

«Красная Поляна».

Еще одна зона, «Золотой берег» в Крыму, находится на стадии строительства, а другая – «Азов-Сити», прекратила свое существование.

Игорная зона представляет собой особый административно-территориальный объект. Предназначены подобные объекты для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр. Игорная деятельность вне таких зон незаконна и запрещена. Исключения составляют букмекерские конторы, тотализаторы и лотереи.

История создания игорной зоны «Красная Поляна»

Впервые предложение о создании игорной зоны на территории Сочинских олимпийских объектов высказал Ахмед Билалов, бывший главой государственной компании «Курорты Северного Кавказа». Это случилось в феврале 2012 года. Но, бывший, на тот момент, губернатором Краснодарского края Александр Ткачев, выступил против этой инициативы.

Следующим, кто высказал подобное предложение, стал глава Сбербанка Герман Греф. В то время Сбер как раз осуществлял контроль над ОАО «Красная Поляна», главным застройщиком в поселке Красная Поляна. По словам самого Грефа, подобная инициатива по созданию особой игровой зоны в регионе, позволила бы окупить все затраты инвесторов.

Немного позднее, в 2014 году, депутатом Государственной Думы РФ Анатолием Карповым была внесена поправка в законопроект о создании игорной зоны в Крыму, которая разрешала создание аналогичной зоны и в Краснодарском крае. В том же 2014, членом Совета Федерации Виталием Игнатенко, было предложено разрешить открытие казино на территории города Сочи.

Затем, в июле 2014 года, президент Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Краснодарском крае. И уже в августе 2016 года, Председатель Правительства Медведев подписал Распоряжение Правительства РФ о создании игорной зоны «Красная Поляна».

Инфраструктура проекта

Долгожданное открытие игорной зоны состоялось 5 января 2017 года. Это стал запуск первого объекта «Казино Сочи».

Спустя почти 6 лет своего существования, инфраструктура проекта насчитывает:

три игровых заведения,

собственный спортивно развлекательный центр,

два ресторана,

два бара,

два отеля,

единственный в горах Сочи, театр.

Все объекты игорной зоны располагаются в поселке Эсто-Садок. Его еще называют Красная Поляна, отсюда и название проекта. Поселок равноудален от города Сочи и международного аэропорта Адлера примерно на 43-46 км. При этом от самого Сочи до аэропорта расстояние составляет примерно 30 км. Добраться, что из аэропорта, что из Сочи, до поселка можно как на железнодорожном транспорте, так и на автомобильном. Более подробно о том, как быстро и удобно доехать до «южного Лас-Вегаса» из разных точек страны будет описано далее. Большая часть объектов находится на территории круглогодичного курорта «Красная Поляна», и лишь один из них, казино «Бумеранг», расположен в районе курорта «Роза Хутор».

Общая площадь объектов составляет более 34 тысяч квадратных метров, на которых задействовано более тысячи человек в качестве обслуживающего персонала. К объектам непосредственно игровой индустрии относятся «Казино Сочи» и «Бумеранг», а так же зал игровых автоматов «Бонус Slots».

Время работы игорных заведений составляет 24/7.

В общей сложности посетителям доступны:

70 игровых столов,

569 игровых автоматов,

покерный клуб,

6 VIP залов.

Из игр представлены: рулетка, Блэкджек, Баккара и Покер. Игровыми провайдерами являются Igrosoft, Novomatic, Bally, Merkur и др.

Для того чтобы понять, что собой представляет весть комплекс в целом, необходимо рассмотреть каждый из его объектов в отдельности.

Казино Сочи

«Казино Сочи» стало первым открывшимся заведением на территории игорной зоны. Произошло это 5 января 2017 года под песни певицы Лолиты и группы «Ленинград», выступавших на открытии. Из трех заведений игорной индустрии, «Казино Сочи» является самым большим.

Для разработки его дизайна была привлечена компания Steelman Partners. Это американская организация, специализирующаяся на создании проектов казино по всему миру. Соответственно интерьер получился под стать лучшим заведениям Лас-Вегаса.

Чтобы стать посетителем нужно быть совершеннолетним и прилично одетым человеком. Какого-то особенного дресс кода на входе от вас не потребуют, но и в домашних трико с оттянутыми коленками, или в рабочем комбинезоне по локоть в моторном масле, точно не впустят.

При себе необходимо иметь паспорт, на который оформляется карта гостя.

Она может быть:

гостевой,

серебряной,

золотой,

бриллиантовой,

премьер,

в зависимости от игровой активности посетителя. Посещение казино не предполагает никакого денежного депозита. Некоторые посетители поначалу вообще не играют, а просто красиво проводят свое время, наблюдая за другими игроками и изучая правила той или иной игры.

Для гостей казино доступно 436 игровых аппаратов. В основном зале на автоматах можно играть, начиная с минимальной ставки в 20 копеек, и заканчивая максимальной ставкой в 5 тысяч рублей. Для любителей игры по-крупному, предусмотрены несколько VIP залов, где желающие могут попробовать попытать удачу с повышенными ставками.

Кто-то предпочитает автоматам игры за столом.

Специально для них в казино находятся 44 игровых стола:

Для Блэкджека – 7 штук,

американской рулетки -22,

Баккары – 5,

Покера – 10.

Начать игру можно с минимальной ставки от 700 рублей для столов, или от 140 – для рулетки.

На втором этаже заведения расположен покерный клуб, в котором проводятся регулярные турниры.

Ресторан Баффет

Если игроки в процессе игры проголодаются, специально для них в здании казино расположен ресторан Баффет.

Меню ресторана состоит из блюд:

русской,

европейской,

паназиатской кухни.

Так как само помещение кухни является открытым, то посетители могут своими глазами наблюдать за процессом приготовления различных блюд поварами.

Ресторан работает в круглосуточном режиме и в его меню есть ранние завтраки с 6 утра. Помимо множества вкуснейших блюд, ресторан предлагает барное меню и коктейльную карту. В промежутках между играми можно отлично передохнуть на террасе с видом на горы и бокалом в руках.

Ресторан Брунелло

Ценители утонченной авторской кухни найдут для себя огромное множество изысканных блюд от шеф-повара Ильи Захарова в ресторане Brunello. Основу меню составляют мясные и рыбные блюда, а так же закуски из морепродуктов. Для создания рецептов бренд-шеф использует местные продукты и горные травы. Морепродукты для приготовления деликатесов обитают в живом виде в аквариуме ресторана. Туда их доставляют прямиком из Японии и берегов Дальнего Востока.

В ассортименте ресторана представлены эксклюзивные сорта коньяка и виски. Некоторые из образцов приобретены на международных аукционах и представлены в единственном экземпляре в стране. Винная карта состоит из 611 наименований эксклюзивных видов вин.

Вход в ресторан доступен только через казино с предъявлением паспорта и обработки персональных данных. Так же есть возможность забронировать столик заранее, чтобы потом не остаться без вкусного перекуса между партиями в покер, например.

Бар Рояль

Не всем бывает по душе ресторанная обстановка. Некоторые посетители предпочитают атмосферу настоящего бара. Чтобы удовлетворить вкусы гостей, на территории «Казино Сочи» работает круглосуточный бар Рояль.

Бар предлагает своим клиентам широкий выбор напитка со всего мира и обладает поистине внушительной барной картой. В ней можно найти классические и авторские коктейли, коллекционный коньяк и виски, редкие сорта вина и многие другие напитки. Как алкогольные, так и безалкогольные. В качестве барменов, в Рояле работают участники и победители множества международных конкурсов и турниров барного дела. Эти профессионалы с радостью создадут уникальный коктейль для искушенных гурманов.

Утолить голод можно заказав бургер, пиццу, роллы или другие закуски, среди которых присутствуют как горячие, так и холодные. Помимо этого в бар можно заказать еду из ресторанов Баффет и Brunello.

Благодаря изысканной обстановке, в Рояле можно не спеша расслабиться после игры, в мягком кресле и с бокалом виски на небольшом столе, наблюдая за спортивной трансляцией.

Театр «В Игре»

Единственный и уникальный в сочинских горах театр под названием «В Игре» находится в «Казино Сочи» на втором этаже здания комплекса. Особенностью сцены является то, что она расположена практически в зрительном зале. Поэтому между актерами и зрителями в зале наблюдается минимальная дистанция. Это позволяет максимально погрузиться в атмосферу выступлений и ощутить себя неотъемлемой частью перформанса.

На сцене театра регулярно выступают артисты известных театров, комедианты популярных телевизионных шоу и звезды кино. Инфраструктура театра представлена медиастудией, гримерками и театральным буфетом.

Отель Сочи Marriott 5*

В двадцати метрах от «Казино Сочи» находится самый фешенебельный горный отель во всей Европе – Сочи Marriott.

Это пятизвездочный отель:

c двумя ресторанами - L’Olivo и The River Cafe,

SPA-центром,

бизнес-центром,

двумя конференц-залами,

открытым и закрытым бассейнами.

В отеле 428 номеров различных категорий, от однокомнатного семейного полу люкса до президентского люкса или пентхауса. Окна со всех номеров выходят на горы. Не важно, приехали постояльцы в одиночестве или с семьей, по работе или с целью отдохнуть и развлечься, они никогда не забудут своего пребывания в отеле Сочи Marriott.

Зал игровых автоматов Бонус Slots

Следующим объектом непосредственно игорной индустрии является зал игровых автоматов Бонус Slots. Это 250 игровых аппаратов от самых знаменитых в мире производителей.

В их числе:

IGROSOFT со своими знаменитыми обезьянками, гаражами и сейфами;

NOVOMATIC с играми LUCKY LADY, BOOK OF RA, SIZZLING HOT и многими другими;

IGT Cobalt с новейшими играми Scarab, Twin Strike и Temple of Fire;

EGT со своими «клубничками» Fruit Cocktail, Super HOT и Power Stars;

BALLY и его FU DAO, LEE 88 FORTUNES и 5 TREASURES;

и наконец, ALFA STREET, электронная американская рулетка с сенсорным управлением на 8 персон, такого вы еще точно не видели!

Дресс код отсутствует, но, тем не менее, стоит соблюдать минимальные рамки приличия. Для посещения заведения потребуется паспорт и возраст более 18 лет.

Бар Бонус Slots

Для гостей зала игровых автоматов Бонус Slots внутри его стен доступен одноименный бар. Чтобы перевести дух во время игры, можно сделать паузу и заказать себе перекус из меню бара. А для поднятия игрового тонуса подойдут многочисленный алкогольные напитки, список которых можно обнаружить в богатой барной карте. По окончанию жаркой игровой ночи стоит попробовать вкуснейший завтрак приготовленный поварами, который зарядит энергией на весь оставшийся день.

Цены в баре весьма демократичные по сравнению с другими подобными заведениями, и способны удивить искушенную публику.

Апарт-отель Бонус

В одном комплексе с залом игровых автоматов Бонус Slots, в самом центре Красной Поляны, находится отель Бонус. Номерной фонд отеля насчитывает 96 просторных апартаментов. В каждом из номеров есть своя кухня, оборудованная всем необходимым, и гостиная зона. Для тех, кто предпочитает отдых самостоятельному приготовлению пищи, доступна доставка еды из соседнего бара Бонус Slots.

Преимущество отеля заключается в том, что его постояльцы могут брать с собой на отдых своих домашних животных. Помимо этого гостям отеля доступен безлимитный прогулочный билет на канатную дорогу до высоты 960 метров.

Казино «Бумеранг»

Для того, чтобы посетить третий игорный объект, казино «Бумеранг», нужно проехать в конец поселка Эсто-Садок, к курорту «Роза Хутор». Оказавшись в казино «Бумеранг», гости словно попадают на съемочную площадку с декорациями к футуристическому фильму про стильного Джеймса Бонда.

Помещение заведения составляет 6 тысяч квадратных метров. Посетителям доступны 200 игровых автоматов, средний процент отдачи которых составляет порядка 90-95%, а в Премиум-зале эта цифра доходит до 97%. Как и в остальных заведениях игорной зоны «Красная Поляна», в казино «Бумеранг» минимальная ставка на слот автоматах составляет 20 копеек, а максимальная – 5 тысяч рублей.

Помимо слот автоматов, в казино также имеется 20 игорных столов для:

Американской рулетки,

Покера,

Блэкджека.

Кроме игр, посетители могут насладиться качественной музыкой с живым звуком и танцевальными шоу, которые можно наблюдать по вечерам. В казино регулярно проходят турниры и розыгрыши с ценными призами.

RED ARENA

В шаговой доступности от «Казино Сочи» и пятизвездочного отеля Сочи Marriott находится концертно-выставочная площадка RED ARENA. Это павильон с общей площадью более 4600 квадратных метров, который вмещает под своей крышей до 5 тысяч человек.

В стенах арены регулярно проводятся:

Музыкальные мероприятия, выступления и концерты известных исполнителей и звезд шоу-бизнеса;

Спортивные события, турниры по единоборствам, чемпионаты по киберспорту;

Художественные, экономические и бизнес выставки.

Площадка оснащена собственным концертным и конференц оборудованием. Помимо этого она обладает разборными элементами для быстрого переоснащения под любой формат предстоящего мероприятия.

Как добраться

Несмотря на то, что объекты игорной зоны «Красная Поляна» расположены в экологически чистом горном районе, вдалеке от городской инфраструктуры Сочи и Адлера, добраться туда не составляет труда. Существует несколько способов сделать это.

На личном транспорте

Не важно, приехал человек в Сочи на своем авто самостоятельно, или прилетел в международный аэропорт Адлер, и уже там арендовал автомобиль, доехать до Красной Поляны он может двигаясь по трассе А-149 до села Эсто-Садок.

На железнодорожном транспорте

Каждый час пассажирам доступен электропоезд «Ласточка».

У него есть три маршрута, в зависимости от того, где человек совершает посадку:

Сочи/Адлер/ «Роза Хутор»,

Аэропорт Адлер/ «Роза Хутор»,

Олимпийский парк/ «Роза Хутор».

Дорога занимает 40-45 минут. Добраться на электропоезде можно и с Краснодара. На это уйдет около 6 часов.

На общественном транспорте

Можно доехать и на общественном транспорте. Это дешевле, чем на «Ласточке», но немного дольше по времени, 1-1.5 часа.

105 из Сочи, остановка «МореМолл»;

105с маршрут как у 105, но без заезда в Хосту и Кудепсту;

105э от ж/д вокзала Сочи;

135 от Олимпийского парка.

Несмотря на то, что маршрут получится немного длиннее, чем на электропоезде, пассажиры смогут в подробностях рассмотреть улицы Сочи и Адлера.

На такси

Тут вообще все просто, достаточно заказать машину в одном из местных агрегаторов, и забыть обо всех трудностях в пути. Водитель доставит пассажиров по адресу не дольше чем за 40 минут. Правда, это самый дорогой из всех вариантов. Зато самый комфортабельный.

Итоги 2022

В 2022 году, игорную зону «Красная Поляна» посетили рекордные 700 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в предыдущем году. Несмотря на санкции, на Красную Поляну приезжает большое количество туристов из Европы. До 30% от выручки со всех объектов игорной зоны, поступает именно от них.

Так происходит благодаря удобной логистике.

В международный аэропорт Адлер прилетают иностранцы из:

Турции,

Израиля,

Арабских стран,

СНГ.

Помимо этого, фактором развития является неигровой кластер развлечений. Концерты, спортивные мероприятия, шоу, турниры и многие другие общественные события привлекают множество посетителей из года в год.