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Обзор Magic Crystal

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Страна: Россия
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Сюжет Magic Crystal

Если раньше азартные игры никак не регламентировались законом, то с 2009-го года в России была полностью запрещена деятельность любых казино и других азартных заведений. Исключение составили четыре особых игорных зоны, на территории которых официально разрешили играть в игровые автоматы, рулетку и другие подобные игры. Одна из этих зон находится в Калининградской области и носит красивое название Янтарная. На территории этой зоны расположены несколько игорных заведений, в том числе и слот-зал Magic Crystal, о котором и пойдет речь далее.

Зал игровых автоматов

Magic Crystal это первое заведение подобного плана открывшееся на берегах Балтийского моря в рамках проекта игорных зон России. Имея два этажа и два отдельных зала со слот-машинами, Magic Crystal насчитывает более ста пятидесяти аппарата для игр. Для посетителей оборудована специальная парковочная стоянка, на каждом этаже имеется свой туалет (не обошли вниманием и людей с ограниченными возможностями) и бар, есть отдельная VIP комната для особо статусных игроков. Касаемо безопасности можно отметить наличие профессиональной охраны и круглосуточно работающей системы аудио и видео фиксации всего происходящего в стенах заведения.

Розыгрыши и лотереи

Всегда приятно, когда помимо основной покупки клиент получает дополнительную пользу в виде кешбека или других привилегий. В этом плане зал игровых автоматов Magic Crystal не является исключением, ведь его посетители регулярно участвуют в различных розыгрышах и лотереях, проводимых в стенах клуба. Призами обычно являются либо крупные денежные суммы, либо автомобили.

Режим работы, дресскод и условия посещения

Тут все достаточно просто и стандартно. Слот – зал Magic Crystal работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году. Касаемо внешнего вида – достаточно выглядеть достойно и не одеваться в домашнее. Отлично дойдут стили кэжуал, спортшик или повседневный городской. Ну и конечно же всем посетителям необходимо быть старше 18-ти лет и иметь с собой паспорт удостоверяющий личность. В остальном ничего экстраординарного.

Дополнительные услуги

Помимо возможности поиграть в любимые игры на аппаратах таких мировых производителей как Igrosoft, Novomatic или Mercur,гостям заведения доступны также два бара. Повысить градус азартности помогут идеально подобранные винная и коктейльная карты. Ведь не секрет, что иногда, чтобы рискнуть малым и выиграть многое, нужна определенная толика смелости, которую как раз помогут обрести профессиональные бармены и официанты. Причем тут же можно утолить и голод.

Также игрокам доступен трансфер из Калининграда, так что переживать, если вы приехали издалека, да еще и не на своем личном транспорте не стоит.

Координаты и способы добраться

Слот зал Magic Crystal расположен всего в сорока километрах от Калининграда, и в двадцати восьми от аэропорта Храброво. Точный адрес такой: Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Куликово, улица Пионерская 52. На такси можно добраться за 1 тысячу рублей. Также можно сесть на автобус, отправляющийся с автовокзала и доехать до остановки Заостровье, а далее пройтись 4 км. Если же вы предпочитаете железнодорожный транспорт, то вам нужно доехать до станции Куликово, а затем предпринять пешую прогулку в 3 км или взять такси до станции Пионерский курорт.

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