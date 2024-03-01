Сюжет Шамбала

Игорные зоны появились в России в 2009 году. Они созданы с целью привлечения любителей азартных игр и развития туризма в регионах, где они расположены. Казино в этих зонах имеют особый режим работы и правила, а их посещение возможно только при наличии паспорта и достижения возраста совершеннолетия. Одна из четырех игорных зон – Янтарная находится на территории Калининградской области, она была открыта в 2018 году. Казино Шамбала, о котором пойдет речь далее, - одно из крупнейших и наиболее популярных игровых заведений в этой зоне.

Местоположение и проезд

Точный адрес выглядит следующим образом: Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ, поселок Куликово (Ковровский сельский округ), улица Янтарная, дом 2.

Добраться до казино Шамбала можно несколькими способами:

Автобусная остановка "п. Заостровье" находится близко к игорной зоне, всего 4 километра пешком. Из Калининграда можно доехать на электричке до станции "Куликово", откуда до игорной зоны придется пройти 3 километра. Также можно воспользоваться электричкой до станции "Пионерский курорт" и затем пересесть на такси, чтобы добраться до игорной зоны. Для удобства гостей из Калининграда предоставляется бесплатный трансфер до игорной зоны.

Достаточно выбрать удобный вам способ, чтобы с головой окунуться в чарующий мир азартных развлечений!

Игры и автоматы

В казино Шамбала представлены игры различных жанров и тематик. Количество автоматов в казино достигает 4000 штук, и все они оснащены современным программным обеспечением, что обуславливает полную автоматизацию и безопасность.

В заведении представлены игровые автоматы от производителей с мировым уровнем, это:

Novomatic,

Igrosoft,

EGT и прочие.

Кроме того, казино имеет три зала для игры в покер, блекджек и баккару, а также один – для игры в рулетку. Есть и VIP-залы для приватного времяпрепровождения.

Система лояльности

Как и любое подобное заведение премиум класса, казино Шамбала имеет свою систему лояльности. При первом посещении вас угостят бесплатным коктейлем, а если во второй свой визит вы приведете друга, то оба получите бонус в виде 500 игровых рублей каждому. При проигрыше от 50-ти тысяч рублей в сутки, администрация вернет кешбек в размере 10 процентов.

За каждые поставленные 350 рублей – начисляется 1 бонусный балл, при накоплении 200 таких баллов вы получаете возможность:

участия в розыгрыше автомобиля,

посещения шоу «Легенды Шамбалы» на двоих,

4 билета на «Тараканьи бега» - еженедельного розыгрыша ценных призов.

Помимо этого игрокам присваивается один из 4-х уровней в зависимости от их активности.

Первый уровень Guest присваивается игрокам при первом посещении заведения. При этом им начисляются 500 приветственных рублей, которые можно потратить на ставку, блюда и напитки в ресторане, либо на проживание в отеле. Второй уровень Silver посетители получают при накоплении либо 5000 бонусных баллов за один месяц, либо 10000 за три. При достижении уровня игрок получает плюсом еще 3000 бонусных баллов, которые так же можно потратить на игру, ресторан или гостиницу. Уровень Gold получают, заработав 40000 бонусов в течение месяца, или 70000 за три. При этом происходит начисление еще 10000 баллов и присвоение личного парковочного места на стоянке казино, а так же возможность воспользоваться бесплатным трансфером в радиусе 60-ти км. И наконец, Platinum, который присваивается при накоплении 200000 бонусных баллов. Уровень, помимо всех вышеперечисленных привилегий, подразумевает начисление 50-ти тысяч бонусов, участие в вип-розыгрышах и возможность приготовления блюд по индивидуальному заказу.

Гостиницы, отели и рестораны

В непосредственной близости от казино Шамбала находятся гостиницы и отели различных категорий, где гости могут с комфортом остановиться. В игорной зоне Янтарная также есть множество ресторанов и кафе (например, ресторан The Buffet) с возможностью насладиться блюдами различных кухонь мира. Большинство из них предлагают живую музыку и развлекательную программу.

Джанкет туры

Казино Шабала также предлагает игрокам джанкет-туры, чтобы как следует погрузиться в игровой мир азарта, не беспокоясь о времени.

В тур входит:

перелет туда и обратно,

трансфер до казино,

проживание в отеле,

питание в ресторане,

определенный депозит для ставок, который, к слову сказать, можно увеличивать в процессе игры.

Это отличная возможность совмещения приятного времяпрепровождения с новым и весьма впечатляющим опытом.

Итоги

Как видно из обзора, Шамбала действительно является одним из крупнейших и наиболее популярных казино в игорной зоне Янтарная. Количество автоматов и карточных игр дает возможность каждому найти что-то для себя по вкусу. Хорошо продуманная система лояльности обеспечивает игроков дополнительными привилегиями и бонусами за свои ставки. Поблизости расположены множество гостиниц, отелей и ресторанов, где гости могут остановиться на ночь и поесть во время своего визита. Ну а джанкет-туры позволяют посетителям увидеть азартный мир изнутри и провести время с интересом, а главное – с удовольствием.