Сюжет Бумеранг

Бумеранг переводится как возвращающийся с языка аборигенов Австралии, возможно из-за того, что после посещения одноименного казино, в него хочется обязательно вернуться вновь. На самом юге Северного Кавказа, посреди величественных гор, своих посетителей встречает Казино Бумеранг. Мощный заряд положительных азартных эмоций и возможность сорвать джекпот делают это заведение идеальным кандидатом на звание одного из лучших в стране. Казино работает в специальной игорной зоне Красная Поляна, на территории которой официально разрешено ведение азартного бизнеса.

Всего в России 4 подобных зоны, помимо Сочи это:

Сибирская Монета в Алтайском крае,

Приморье под Владивостоком,

Янтарная в Калининградской области.

Игроки со всей России и многих стран мира с удовольствием и азартом едут в Сочи, чтобы попытать удачу в попытке выиграть крупный денежный приз. В обзоре подробно описано само Казино Бумеранг, а так же ближайшие места, где можно вкусно поесть и остановиться на ночлег.

Расположение

Поселок Эсто-Садок в игровой зоне Красная Поляна, на территории которой расположено Казино Бумеранг, находится на расстоянии 43 километров от Адлера и 44 – от Сочи. Только если из Адлера имеется в виду дистанция по трассе, то из Сочи – по прямой. Автомобильное шоссе из Сочи до Эсто-Садок имеет протяженность в 73 километра. Помимо автомобильного транспорта, до поселка Эсто-Садок проложена железнодорожная ветка. Горнолыжный курорт Роза Хутор, расположенный в поселке, является конечной станцией электропоезда из Сочи и аэропорта Адлера.

Путь от железнодорожного вокзала Роза Хутор до Казино Бумеранг составляет 2 километра и занимает 4 минуты пешком:

На полпути между жд вокзалом и казино находятся два подъемника горно-туристического центра ПАО «Газпром».

Подъемник, пересекающий реку Мзымта, поднимается напрямую на высоту 1660 метров до пика Пихтовая Поляна.

Второй подъемник, с промежуточными остановками на разных высотах, доставит пассажиров на лыжную станцию Приют Ветров, что в 2256 метрах над уровнем моря.

После головокружительных лыжных спусков самое время окунутся в азартный водоворот игр, которые Казино Бумеранг предлагает своим посетителям.

Казино Boomerang

Казино Бумеранг является вторым по размеру после Казино Сочи из трех азартных заведений игорной зоны Красная Поляна. Зал игровых автоматов Бонус Слотс – третий игорный дом на курорте. Несмотря на то, что Бумеранг не самое большое азартное заведение Сочи, оно не уступает по своему внутреннему и внешнему дизайну, а также техническому оснащению оборудования и профессиональной подготовке персонала лучшим казино мира.

Полная игровая нагрузка составляет одновременно 400 человек на 2000 квадратных метров:

Бумеранг предлагает игрокам 200 слот машин таких производителей как Novomatic, IGROSOFT, EGT и других. В премиум зале находятся автоматы с повышенной выдачей до 97 процентов. Диапазон ставок на слот машинах от двадцати копеек до пяти тысяч рублей.

Для карточных и других настольных игр предусмотрены двадцать столов. Можно поставить на рулетку или сыграть партию в блэкджек с крупье. Проводятся покерные турниры.

Постоянные игроки и новые посетители казино становятся участниками регулярных конкурсов с розыгрышем различных денежных призов. Внутри работает бар с напитками.

Приветственный коктейль для новых гостей будет приятным дополнением к первому впечатлению от этого шикарного игорного заведения, он входит в сумму первоначальной ставки. В погоне за джекпотом главное соблюдать определенные правила приличия и не давать эмоциям разрушительного выхода. Продуманная программа лояльности открывает перед постоянными посетителями расширенные игровые опции, а множество развлекательных мероприятий с участием артистов и звезд привлекает в казино Бумеранг множество туристов Красной Поляны, что делает местность популярной в средствах масс медиа.

Правила посещения

Казино Бумеранг не отличается особо строгими правилами для посетителей. Главное, чтобы игроку было больше 18 лет и он мог документально подтвердить это при входе, для этого подойдет паспорт , который нужно показать охраннику.

Что касается внешнего вида, то особого дресс кода нет, подойдет и повседневная, даже спортивная одежда, главное не приходить в горнолыжных костюмах, в них вход запрещен:

К игре не допускаются лица находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так же способные устроить публичный скандал и неприятности другим игрокам.

При попытке применения игроками специальных технических средств, приспособлений или приемов способных повлиять на результат азартной игры в свою пользу, нарушители вносятся в общий черный список казино.

При излишнем эмоциональном возбуждении, грозящем поломкой оборудования, игроку может быть сделано устное замечание сотрудниками службы безопасности.

В большинстве своем посетители Казино Бумеранг это спокойные и адекватные люди, среди них много иностранных туристов и игроков из множества крупных городов России.

Программа лояльности

Для посетителей игорной зоны Красная Поляна действует специальная бонусная программа.

Чтобы стать ее участником нужно посетить одно из трех игровых заведений:

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Казино Сочи,

Зал игровых автоматов Бонус Слотс.

Затем, на стойке регистрации предъявить паспорт или документ удостоверяющий личность и возраст. Заполнив специальную анкету получить карту гостя, на которую накапливаются баллы за ставки на игровых автоматах и карточных столах.

В зависимости от количества накопленных баллов игрокам начисляются статусы, которые определяют количество процентов скидки на оплату услуг ресторанов и баров:

Гость – без скидки.

Серебро – скидка 5%.

Золото – скидка 10%.

Бриллиант/Премьер – 30%.

Помимо скидки на питание, статус дает дисконт на оплату проживания в апарт-отеле Бонус:

Гость – 2%.

Серебро – 5%.

Золото – 7%.

Бриллиант/Премьер – 30%.

Оплата дополнительных услуг, а также room сервиса под скидку не попадает. Бонусная скидка суммируется с дополнительными специальными предложениями, увеличивая итоговый процент дисконта. Воспользоваться суммированием скидок можно предъявив документы на стойке регистрации.

Статус

Статус определяется количеством потраченных на игру денег, чем оно выше, тем его ценность возрастает:

Гостевой дается за совершение ставок на сумму от 0 до 999 999 рублей.

Серебряный – от 1 миллиона до 9 999 999 рублей.

Золотой – от 10 миллионов и о бесконечности.

Обладание статусом Бриллиант и Премьер обсуждается индивидуально с каждым претендентом и подразумевает особый сервис и максимум привилегий.

Баллы

Каждый бонусный балл лояльности, который можно обменять на скидку при оплате услуг ресторана или отеля, начисляется за определенное количество денежных средств, направленных на оплату ставок.

Для каждого статуса процент начисления бонусных баллов различается и зависит от вида игры:

Слот автоматы дают 1 балл за каждую тысячу рублей при статусе гостя/ 650 рублей – при серебряном статусе/ 500 рублей – при золотом.

На рулетке один бонусный балл начисляется за каждые 2000 рублей, 1250 и 1000, в зависимости от статуса.

При покере балл начисляется за каждые 3300, 2500 и 1700 рублей на ставки соответственно.

Блэкджек и Баккара дадут балл при ставке от 5000, 3300 и 2500 рублей.

Как можно заметить, чем выше статус, тем быстрее копятся бонусные баллы лояльности. Кстати, их еще называют баллами путешественников, ведь ими можно оплатить трансфер до аэропорта и даже авиабилеты.

Где остановиться

Игроки, которые приобрели джанкет туры на время проживания, размещаются в отели игорной зоны Красная Поляна. В качестве плюса можно упомянуть расположение отелей на территории горнолыжного курорта. Минусом будет довольно-таки удаленное расстояние, для пеших прогулок, до Казино Бумеранг.

Однако, для этого действует специальный трансфер от отеля и обратно:

Апарт-отель Бонус это 96 номеров с оборудованной кухонной зоной для полноценного отдыха. В течение 24 часов 7 дней в неделю доступна доставка еды и напитков до дверей апартаментов. После покорения вершин на экране слот автомата в Казино Бумеранг можно в реальном мире подняться на горные пики. Расстояние от отеля до подъемника всего 740 метров, до казино – 2,5 километра.

Сочи Марриот Красная Поляна является пятизвездочным отелем премиум класса. Для размещения гостей служат 428 номеров разного класса и размера. В заведении работает СПА комплекс и несколько ресторанов. Игроки, купившие джанкет туры для игры в Казино Бумеранг и поселившиеся в отеле Сочи Марриот, могут так же сыграть в Казино Сочи, расположенном рядом и соединенным переходом с гостиницей. Расстояние до Бумеранга 2.9 километра.

Не все посетители казино предпочитают игровые туры, некоторые из них снимают номера в шаговой доступности от игорного дома. Относительно предыдущих двух, следующие отели находятся намного ближе игорному заведению Бумеранг. Отделяет их всего 300-350 метров.

AZIMUT Парк отель Фристайл

Ближайшим местом, где игроки Казино Бумеранг могут остановиться на ночлег, является отель AZIMUTФристайл Роза Хутор. По международной квалификационной системе оценки гостиниц, заведение имеет 3 звезды. Посетители отеля имеют возможность отдохнуть не только в комфортабельных номерах различного класса, но и заняться своим телом и здоровьем в йога центре по соседству или, позавтракав в ресторане в этом же здании, сходить на шопинг в местные магазины.

Искатели приключений в горнолыжном спорте и азартных играх останавливаются в отеле Фристайл на протяжении всего года, поэтому особого сезона здесь выявить не получится:

В отеле Фристайл Роза Хутор действуют единые стандарты оценки качества международной сети гостиниц AZIMUT. По уровню обслуживания, не имеет значения, в какой стране мира отдыхает гость, к нему повсюду применим один и тот же высокопрофессиональный подход. Действует и международная система квалификации номерного фонда.

Супериор, обычный и с балконом, это студия, площадью 22-25 квадратов с двуспальной кроватью, кухонной зоной, балконом, мини баром и чайной станцией. В номере без балкона вместо двуспальной две односпальные кровати.

Полулюксом является номер площадью 35 квадратных метров с дополнительной гостиной зоной. Апартаменты оснащены двуспальной кроватью, креслом, журнальным столиком и набором для обуви.

Отель находится в поселке Эсто-Садок на территории курорта Роза Хутор по адресу набережная Полянка дом 4. Выйдя из Казино Бумеранг, нужно дойти до Мишкиного моста через Мзымту и, перейдя его, повернуть направо, затем останется идти всего 80 метров, здание отеля расположено слева. Общее расстояние от казино до гостиницы не превышает 300 метров.

Mercury Роза Хутор

Отель Меркурий Роза Хутор открыт для посетителей с разными целями на курорте. Для одних это поездки на лыжах по высокогорным спускам, а другие предпочитают особые горки – адреналиновые. Благодаря близкому расположению к Казино Бумеранг, в отеле часто останавливаются любители азартных игр. Номерной фонд гостиницы оборудован всем самым необходимым для комфортного проживания постояльцев.

В некоторых номерах предусмотрены кофемашины:

В отеле Меркурий действует система шведского завтрака, при которой гости каждое утро бесплатно едят в соседнем ресторане. Подают блюда русской, европейской и украинской кухни. В летнее время работает терраса со столиками на улице.

Для отдыха всем телом после напряженной игры посетители могут воспользоваться услугами оздоровительного центра с хаммамом и фитнес залом. Детский клуб придется по вкусу самым маленьким.

В отеле часто проводятся разные корпоративные мероприятия. Это может быть, например, бизнес конференция с последующим посещением Казино Бумеранг всем коллективом в неформальной обстановке. Конференц-залы в состоянии вместить от 10 до 100 человек одновременно.

Находится отель Меркурий Роза Хутор практически там же, где и Казино Бумеранг – на одной с ним улице. Адрес отеля село Эсто-Садок набережная Лаванда дом 4. Дойти из отеля до казино можно по прямой линии. Расстояние между объектами равно 350 метров.

Поесть рядом

В Казино Бумеранг, как и во всех азартных заведениях игорной зоны Красная Поляна, есть свой ресторан, в котором можно хорошо перекусить между играми. Также в шаговой доступности находятся еще несколько заведений общественного питания. Дойти до них можно буквально за 5-7 минут.

Рукола

Ресторан итальянской кухни Рукола на Красной поляне сочетает в себе традиционное приготовление пищи в европейском стиле, с кавказскими приправами, атрибутикой и нюансами.

Все блюда готовятся из продукции произведенной местными фермерами, поэтому игроки Казино Бумеранг могут не переживать о своем физическом оснащении питательными веществами после вкусных обедов в ресторане Рукола:

На закуску можно заказать жареный сыр сулугуни с томатами черри. Порция на одного человека стоит 490 рублей. Красный – цвет страсти, поэтому блюдо способствует усилению чувства азарта перед посещением казино.

Утиная грудка с пюре из сельдерея утолит самый притязательный аппетит и успокоит желудок от чрезмерных нервных переживаний, позволив расслабиться даже после самой волнительной игры.

Ну а бокал виски, типа William Lawson, вообще освободит голову от ненужных мыслей, сосредоточив все внимание игрока на цифрах рулетки.

Ресторан Рукола расположен по адресу Набережная Полянка 3 поселка Эсто-Садок в 220 метрах от Казино Бумеранг. Попасть в ресторан из казино, можно перейдя Мзымту через Мишкин мост и свернув направо.

Ца-Ца

Гастробар Ца-Ца это самый успешный проект бренд-шефа Олега Побоева в области кулинарной индустрии на Красной Поляне. Фишкой бара является его открытая кухня, где посетители могут наблюдать за работой поваров во время принятия пищи.

Изысканная смесь блюд и рецептов Азиатской и Армянской кухни вместе с винной картой на 160 наименований искристого напитка делают гастрономический бар Цаца одним из самых узнаваемых на Красной поляне:

Из супов туристов и игроков Красной поляны пользуется повышенным спросом Рамэн на курином бульоне с бедрышком в аджике. Вместе с супом подается пшеничная лепешка и маринованные яйца. Порция на 600 грамм стоит 620 рублей.

На второе местные жители советуют попробовать картофельные крокеты с грибным соусом, трюфельным маслом и твердым сыром. Вес порции составляет 240 грамм, цена – 370 рублей.

Аперетив с шампанским Thiery Fourner Brut Reserve обойдется в 670 рублей за бутылку 375 мл.

Чтобы дойти до гастробара Ца-Ца из Казино Бумеранг, нужно на выходе из игорного дома повернуть налево, и, пройдя 150 метров, повернуть направо, на Мишкин мост через реку Мзымту. Перейдя мост, слева, на расстоянии 200 метров от Казино Бумеранг расположен вход в бар.

Как добраться

Все зависит от города проживания игроков. Если это далекие от Сочи регионы, то разумнее будет приобрести авиабилет до международного аэропорта Адлер, и уже оттуда доехать до Казино Бумеранг.

Добраться до казино с аэропорта можно:

на такси,

электропоезде Ласточка,

автобусе SkyBus.

На личном транспорте нужно двигаться со стороны Адлера по магистрали А-149 до Красной Поляны и дальше – до поселка Эсто-Садок.