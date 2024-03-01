Описание игорной зоны «Монако»

Монако является маленьким независимым княжеством, расположенным на побережье Лигурийского залива в Средиземном море, между Францией и Италией. Игорная индустрия тут развивается семимильными шагами благодаря легализации азартных игр. Самый первый игорный дом в Монако был открыт в середине 19 века, но спустя годы заведение обанкротилось, так как не пользовалось спросом у населения из-за неудобного расположения. Все изменилось в 1963 году, когда центр азартных развлечений был перенесен в город Монте-Карло, где и было открыто одноименное казино.

Игорный бизнес Монако

Азартные игры стали приносить городу высокие доходы в виде налогов, поэтому власти освободили местных жителей от уплаты налогов. Коренное население Монако до сих пор свободно от них, и живет, в основном, за счет различных пособий и пенсий. Местные нередко участвуют в азартном бизнесе, но больше в качестве обслуживающего персонала. Индустрия азартных игр тут рассчитана на туристов, принося в бюджет княжества более 7% всех доходов.

На сегодняшний день в Монако находятся 4 действующих казино:

Казино Монте-Карло

Казино Кафе де Пари

Сан Казино

Монте-Карло Бэй Казино

Все игорные дома сосредоточены в одном городе Монте-Карло. Игровые заведения Монако предлагают своим посетителям большой список карточных игр, для этого в их стенах находятся более 86 столов. Поиграть в игровые автоматы можно, в общей сложности, на 985 слот-машинах. Посетители могут попробовать себя в блэкджэке, рулетке, покере и так далее. Из четырех азартных заведений страны, самым популярным считается Казино Монте-Карло, в нем ежегодно проводится всемирно известный покерный турнир European Poker Tour.

Игорное законодательство Монако

Вся игорная деятельность в княжестве возможна благодаря закону № 1103 от 12 июня 87 года, регулирующему азартный бизнес в стране. В соответствии с этим нормативным актом на территории Монако легализованы почти все разновидности гэмблинга. В игорных домах Монте-Карло можно сыграть в различные настольные игры типа рулетки, покера, баккары, блэкджека и других. Как и положено, в казино Монако не обошлись вниманием и множество разновидностей игровых автоматов в виде тематических слот-машин, электронной рулетки и видеопокера.

Закон об азартных играх посвящен исключительно деятельности казино, такие сферы как ставки на спорт или лотереи он никак не регламентирует. Поэтому данный сектор индустрии азартных развлечений в Монако никем не регулируется.

Хотя доступ в казино разрешен с 18 лет при предъявлении паспорта, тем не менее, доступ в них под запретом для:

местных жителей;

лиц проходящих службу в армии;

религиозных деятелей и священников;

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

чьи действия могут повлечь за собой публичные неприятности;

находящихся в черном списке казино.

Попасть в черный список можно:

по собственному желанию, попросив об этом руководство игорных заведений; по заявлению законных опекунов недееспособных граждан; либо совершив поступок, после которого попадают в список нежелательных гостей.

Запись в черном списке актуальна в течение одного года, после чего может быть вновь обновлена администрацией казино.

Кто регулирует индустрию

Контролем над игорной деятельностью в Монако занимается Gambling Authority, специальная государственная комиссия по азартным играм, входящая в министерские структуры экономики и финансов страны. Руководство Комиссии состоит из начальника, его зама и нескольких инспекторов.

Все эти лица могут:

осуществлять контроль над работой казино и проводить служебные проверки;

иметь доступ ко всем игровым операциям;

следить за режимом работы игорных заведений и доступом к ним;

выступать в качестве гаранта надлежащих условий для игр и необходимой подготовки персонала.

В случае грубых нарушений законодательства в сфере гэмблинга, члены Комиссии могут выступать в качестве государственного прокурора.

Санкции за нарушения

История азартных игр в княжестве Монако насчитывает не один век, и за это время успела обзавестись солидным законодательством в этой области человеческих взаимоотношений. Уголовный Кодекс страны содержит одну статью, для которой санкцией является лишение свободы сроком от одного дня до 6 месяцев и штраф.

Наказание по этой статье могут понести:

члены совета директоров компаний вовремя не уведомивших Комиссию об изменениях в своем уставном капитале;

обслуживающий персонал игорных заведений, работающий без соответствующего разрешения;

сотрудники офиса, нанимающие новых сотрудников без согласования с Комиссией;

любой работник казино нарушающий свою должностную инструкцию;

операторы, использующие оборудование и аппаратуру без лицензии.

Если кто-либо вздумает помешать действиям Комиссии, им следует всерьез задуматься над последствиями. Наказанием за подобные действия послужит лишение свободы на срок от одного месяца до полугода и штраф.

Лицензия для казино в Монако

Получить лицензию на ведение игорного бизнеса в Монако можно только на определенных условиях. Перечень требований предъявляемых к деятельности казино определен законом № 1103.

В правильно оформленном разрешении указано:

данные владельца лицензии и его квалификация;

перечень недвижимости, на территории которой осуществляется проведение азартных игр;

количество определенных лицензией игровых столов и слот-автоматов.

Помимо лицензии нужно пройти обязательную сертификацию бизнеса и оборудования.

Получив все разрешительные документы, владельцы компании обязаны уведомлять обо всех изменениях в балансе уставного капитала:

При изменении уставного капитала необходимо в течение 15 дней получить новую лицензию.

Руководство компании не может осуществлять свою деятельность без специального разрешения.

Оператор заведения не может использовать оборудование без пройденной сертификации.

Каждый игорный дом должен отчитываться про свои доходы Комиссии.

Все эти правила закреплены на законодательном уровне Монако и Комиссия тщательно следит за их выполнением. Ну а в случае выявления нарушений принимает на себя прокурорскую мантию и карает по всей строгости законов княжества.

Перспективы развития индустрии

Азартная деятельность в Монако весьма развита и опирается на глубокие исторические традиции региона. В основном вся деятельность в сфере игорной индустрии тут связана с туризмом. Знаменитое на весь мир Казино Монте-Карло каждый год пополняет бюджет страны, но местным жителям игорные дома запрещено. Если учесть, что они при этом освобождаются от уплаты налогов и получают правительственные дотации, то это можно смело считать легким недоразумением. Изменений в игорном законодательстве Монако в ближайшем будущем не планируется, если только на него не повлияет французская экспансия, славящаяся своим строгим отношением к азартному ремеслу.

Казино Монте-Карло

Casino du Monte-Carlo с самого начала удивляет контрастами. Оно находится в самом крупном районе самой маленькой страны в мире. Заведению также принадлежит звание одного из старейших казино Земли. Будучи первым игровым домом, открывшимся в Европе, с годами Casino du Monte-Carlo лишь набирал присущий ему престиж и популярность. Можно без преувеличения сказать, что аналогов этому казино трудно отыскать даже среди самых величественных заведений планеты.

В казино регулярно прибывают игроки из многих городов мира, таких как Лондон, Москва, Вашингтон или Токио.

Здание игорного дома является архитектурной достопримечательностью, поэтому в нем проводятся экскурсии вплоть до обеда, пока не открываются залы для игры.

Помимо казино, в строении находится оперный театр, на сцене которого выступают мировые знаменитости.

За вход в Казино Монте-Карло придется заплатить 10 евро, и то, только за прогулку по зданию и общих игровых залов. Правда поиграть в автоматы пустят бесплатно, раскошелиться останется только на саму ставку.

История казино Монте-Карло

Во второй половине 19 столетия правительство княжество Монако обанкротилось. Спасая себя от неминуемого позора, группа правящих аристократов решила открыть в стране казино. Первый игорный дом был расположен в квартале Кондамин в порту, но позже был перенесен на Дворцовую площадь. Бизнес, откровенно говоря, оказался убыточным, ведь посетителей практически не было. Дело оказалось в ужасной дороге к княжеству. По ней опасались ездить по причине множества глубоких оврагов по ее обочинам. Поэтому в 1857 году первое казино было закрыто.

Со временем принц Карл III, правящий тогда Монако, взял за основу наработки немецкого азартного курорта Бад Хомбурга.

Соединив лечение вулканической водой с карточными играми, Карл III заложил основы современного игорного законодательства Монако.

В 1863 году произошло торжественное открытие Казино Монте-Карло, управляющей компанией которого с тех пор является Societe des Bains De Mer.

Со временем популярность заведения набирало рост и в 1869 году его смогли посетить рекордные сто семьдесят тысяч человек. В 1878 году казино было перенесено в новое здание оперы, которое продолжило расширяться вплоть до 1910 года. Окончательный вид здание Казино Монте-Карло приобрело в 1999 году, когда его полностью отреставрировали.

Дресс код и правила в казино

Так как Казино Монте-Карло является одним из старейших в мире, тут чтут традиции и строго соблюдают определенные правила.

Руководством игорного дома был разработан и внедрен строгий дресс код для посетителей и обслуживающего персонала:

Запрещен вход в казино в пляжном виде, с купальниками и полотенцами.

Одежда с открытыми плечами и короткие шорты тоже оказались под запретом.

Недопустимо посещение игорного дома в спортивном виде и обуви.

Помимо этого в Казино Монте-Карло не пустят в военной или религиозной форме. Оставшиеся счастливчики в приличных нарядах могут смело проходить дальше, только на входе нужно не забыть показать паспорт, ведь вход в азартные заведения Монако официально разрешен только с 18 лет. В остальном действуют обычные нормы поведения для приличного общества, подразумевающие адекватное поведение игроков.

Туристам на заметку

Стоит иметь в виду, что казино работает ежедневно с 12.00 и до следующего восхода солнца. Единственным днем, когда можно обнаружить табличку с надписью «закрыто» на входных дверях заведения является 1 мая, единственный официальный выходной день в году.

За игру в отдельном приват зале нужно заплатить дополнительные 20 евро.

Минимальные расходы на ставку в рулетке обойдутся в 200 евро.

Ну а в некоторые приватные залы, и вовсе не попасть ни за какие деньги, сделать это можно только играя по действительно крупным ставкам.

Помня об этих правилах и особенностях азартных развлечений в Казино Монте-Карло, можно уберечься от совершения досадных ошибок.

Casino Café de Paris

Казино Кафе де Пари считается лидером Монако по числу игровых слот машин, сосредоточенных в одном здании, тут их насчитывается целых 480 единиц. Это делает игорный дом самым инновационным из подобных заведений на всем Лазурном берегу. Любители карточных настольных игр найдут для себя большое разнообразие развлечений в виде покера, рулетки или блэкджека. Что и говорить, Казино Кафе де Пари является действительно великолепным средоточием азарта и адреналина.

Помимо основного зала слот автоматов, в казино открыто две террасы для курящих с дополнительными игорными столами.

На террасах работают бары и рестораны, где игроки могут вкусно поесть и не спеша выпить в промежутках между играми.

Для гостей казино в здании заведения открыт отель, где по утрам постояльцев ожидает бесплатный завтрак, а днем – приветственные напитки за счет заведения.

Ну и конечно же выигрыши, которые не оставят равнодушными ни одного по-настоящему азартного человека. Крупнейшие джекпоты в Казино Кафе де Пари достигали миллиона евро.

Le Sun Casino

Самым «американским» казино в Монако следует считать Le Sun Casino. Оно расположено в здании отеля Fairmont Monte Carlo и его внутреннее убранство сбалансировано в стиле «дикого запада» в купе с нотками европейского шика. Приоритетными играми в заведении являются именно версии карточных игр популярных больше в Вегасе, чем в европейской державе.

Из американских игр можно особо выделить американскую рулетку, блэкджек, трех карточный покер, крепс и военную игру.

Оборудование для зала слот-автоматов предоставлено такими производителями как Xtreme Derby, Fort Knox и Party Time.

Режим работы карточных столов с 17 часов вечера по будням и с 16.00 по выходным, зал слот-аппаратов работает ежедневно с 12 часов дня.

В переводе название Казино Le Sun означает солнце. Видимо создатели заведения хотели сказать этим, что в недрах их игорного дома пылает такой же бушующий океан энергии, как и в центре светила.

Monte-Carlo Bay Casino

Казино Monte Carlo Bay может похвастаться тем, что впервые разрешило играть на своих слот машинах по минимальной ставке, начинающейся с одного евроцента. Посетители и игроки заведения могут не беспокоиться о времени проведенном за игровым столом или слот автоматом, ведь для их удобства работает отель, где они могут остановиться на ночлег и ресторан, который утолит самый азартный аппетит.

В слот зале находятся 145 игровых автомата, на которых можно попытаться поймать свою удачу, сорвав джекпот.

Слот машины вместо жетонов, монет или купюр используют специальные чеки со штрих кодом, по которому как оплачивается ставка, так и получается выигрыш.

Казино Monte Carlo Bay работает ежедневно с 14 часов дня до двух часов ночи.

Вход в заведение свободный, но, как и во всех азартных домах Монте-Карло, на входе нужно показать паспорт, подтвердив совершеннолетие предъявителя. Выглядеть потенциальный игрок тоже должен достойно. В остальном казино довольно лояльно в своих внутренних правилах. Приветственные коктейли для посетителей входят в стоимость первой ставки.

Где находится и как добраться

Монако является самым маленьким государством в мире, поэтому не имеет собственного аэропорта. Но это не представляется глобальной проблемой, ведь княжество граничит с Францией, а ближайший аэропорт страны соседки расположен на расстоянии 27 километров от Монте-Карло в Ницце. Поэтому первым пунктом для желающих посетить игорную зону в Монако должна стоять покупка авиабилетов из страны проживания игрока в Ниццу.

Из аэропорта Ниццы попасть в Монте-Карло можно, например, на частном вертолете. Полет получится быстрым, но достаточно дорогим. За семь минут в отрыве от земли придется отдать 160 евро с одного пассажира. Летают частные вертолеты начиная с половины девятого утра и заканчивая восемью часами вечера. Интервал между бортами составляет 15 минут. Площадка для посадок находится на юго-западе Монако в районе Фонвей. Трансфер до любого отеля в княжестве входит в цену билета.

Если заказать такси из аэропорта Ниццы в Монте-Карло, то в пути придется провести чуть дольше, чем в вертолете – 30 минут. И то, если на дорогах не будет заторов и пробок. Зато поездка обойдется дешевле полета, всего 100 евро.

Дешевле всего будет отправиться на автобусе № 110. Маршрут следования общественного транспорта начинается от аэропорта в Ницце, идет через Монако и заканчивается в Метоне. Дорога занимает, в среднем, 50 минут при стоимости билетов 30 евро.

Добраться можно и на личном автомобиле. Из Москвы до Монте-Карло 3250 километров пути, дорога проходит по территориям Польши, Швейцарии и Франции.