Сюжет Казино Сочи

Насчет того, что в городе Сочи темные ночи, еще надо разобраться, как следует. Но то, что ночи там действительно жаркие – этот факт сомнению уже не подлежит.

Когда вокруг пальмы, море и горнолыжные трассы, порой сложно представить, что это не заграница. В этом плане особенно повезло гостям и игрокам популярного казино под названием Сочи. Южная экзотика и живописные горные пейзажи не оставляют равнодушными никого, кто имел счастье побывать в этих местах. Добавить к этому первоклассный сервис в лучших традициях игорной индустрии, и мы получим современное фешенебельное заведение для азартных игр и развлечений. А учитывая многочисленных звездных гостей, которые регулярно выступают на сцене казино Сочи – можно смело добавлять к названию игорного дома приставку лакшери.

Чтобы лучше понять возможности игорной зоны: в каком отеле остановиться, где лучше и вкуснее поесть и во что сыграть в Казино Сочи – подробнее рассмотрим инфраструктуру заведения, его особенности, правила поведения и способы добраться туда.

Где находится

Казино Сочи находится в живописном горнолыжном курорте Красная Поляна, который расположен в поселке Эсто-Садок Адлеровского района. Высота местности над уровнем моря составляет 578 метров. Поселок расположен по обеим сторонам реки Мзымта. Основан населенный пункт Эстосадок в 1886 году группой эстонских переселенцев, отсюда и название. Так как Красная Поляна является горнолыжным курортом, тут есть несколько подъемников на лыжные спуски. Поэтому игроки Казино Сочи могут объединить приятное с полезным – и поиграть в одном из лучших игорных заведений на планете, и совершить головокружительный спуск на курорте с мировым именем. Причем не важно, какое сейчас время года на улице, ведь Сочи это не только солнце, море и пляж, это еще и заснеженные горные пики, даже летом. Играете ли вы по максимальной ставке на игровом слот автомате, или мчитесь на сноуборде по снежному гребню – заряд адреналина вам будет точно обеспечен.

Игорная зона Красная Поляна

Казино Сочи территориально относится к специальной игорной зоне Красная Поляна.

Всего в России существует 4 действующие игорные зоны, на территории которых официально разрешено осуществление азартного бизнеса:

Первая игорная зона России – Красная Поляна в Сочи.

Вторая – Сибирская монета в Алтайском крае.

Третья – Приморье во Владивостоке.

Четвертая – Янтарная в Калининграде.

Пятая игорная зона России – Золотой берег в Крыму находится на стадии возведения объектов инфраструктуры.

Еще одна игорная зона – Азов Сити, прекратила свое существование в 2018 году, в связи с открытием в Краснодарском крае игорной зоны Красная Поляна. Так как и Азов Сити и Красная Поляна находятся на территории Краснодарского края, то власти решили оставить в регионе лишь одну особую зону, ликвидировав вторую. Тем самым решили сэкономить бюджет на содержание инфраструктуры объектов.

Казино Сочи

Казино Сочи является одним из трех азартных заведений игорной зоны на Красной поляне. Грандиозное открытие казино состоялось пятого января 2017 года, это был первый игорный дом, начавший свою работу на курорте. Казино Сочи не просто так считается визитной карточкой игорной зоны, сюда приезжают игроки со всех стран мира, чтобы найти для себя соответствующие азартные развлечения. Под здание казино было выделено помещение бывшего олимпийского медиа центра площадью более 33 тысяч квадратных метров.

Архитектурной особенностью сооружения является переход соединяющий отель Сочи Марриот 5 звезд с казино:

В игорных залах заведения можно найти 436 слот аппаратов лучших мировых производителей оборудования для казино типа Novomatic, IGT, Igrosoft и других.

Помимо автоматов, в казино есть 7 столов для блэкджека, 22 рулеточных стола, 5 столов под баккару и 10 покерных столов.

На втором этаже Казино Сочи расположен Покерный клуб Сочи, который работает круглосуточно, 7 дней в неделю.

Что касается минимальных ставок, то на игровых автоматах она составляет двадцать копеек, за игорными столами – 700 рублей, а для рулетки – 140 рублей.

Клуб лояльности

В Казино Сочи, как и в любом другом азартном заведении игорной зоны Красная Поляна, действует единая система лояльности. Играя в любом казино игорной зоны, хоть за игровым столом, хоть на слот автомате, игроки получают на свой бонусный счет специальные баллы лояльности. Количество начисляемых баллов зависит от сделанных во время игры ставок. Баллы можно использовать для оплаты новых ставок, питание в ресторанах и проживание в отелях игорной зоны.

Чтобы стать участником программы лояльности необходимо:

Посетить с визитом одно из игорных заведений Красной Поляны – Казино Сочи, Бумеранг или Бонус Слотс. При оформлении на ресепшн нужно показать паспорт или другой документ удостоверяющий личность. Заполнить специальную анкету и получить карту гостя, на которую будут начисляться баллы лояльности.

После этого останется только копить баллы лояльности за игру и тратить их по своему усмотрению.

События и мероприятия

Казино Сочи широко известно в тусовочной и медиа среде благодаря множеству регулярно проводимых в его стенах мероприятий. Это могут быть концерты известных поп-исполнителей, развлекательные шоу-программы с танцевальными выступлениями артистов, стриптиз выступления или тематические вечера. Каждую неделю на главной сцене проходят музыкальные выступления с живым звуком и развлекательной программой для гостей.

Также в Покерном клубе Казино Сочи регулярно проводятся турниры по различным видам покера:

Каждый год в казино проходят либо отборочные турниры, либо финал по Русскому Покеру Russian Poker Cup Sochi.

С 17 по 26 февраля в Казино Сочи пройдет первый отборочный этап Russian Poker Cup Sochi

Финальный этап Чемпионата России по покеру Russian Poker Cup Sochi 2023 также будет проводиться в Казино Сочи с 16 по 23 декабря.

И конечно стоит отметить вниманием легендарные новогодние каникулы на Красной Поляне. В прошлый раз, например, праздничная программа включала в себя 10 дней, с 31 декабря по 9 января. На каникулах выступили Леприконсы, Ираклий, Леонид Агутин, группа Градусы, Макс Фадеев, актеры шоу Stand Up и другие звезды. Встреча 2024 обещает быть еще жарче.

Розыгрыши

В Казино Сочи регулярно проводятся различные розыгрыши среди постоянных и новых игроков. Каждый четверг в заведении проходит Джазовый вечер с выступлением сочинской музыкальной группы Jazz Funk и денежным розыгрышем с призовым фондом до 500 тысяч рублей. К розыгрышу допускаются обладатели специальных биллетов, получить которые можно потратив на ставки в игровые автоматы Казино Сочи сумму от 50 тысяч рублей.

Новички, при получении карты гостя в день розыгрыша, получают возможность бесплатного участия в Джазовом вечере:

Суперхит 3000 еще один еженедельный розыгрыш в Казино Сочи с призовым фондом 3 тысячи долларов. Для участия достаточно лишь находиться в казино в день розыгрыша.

Золотая лихорадка дает возможность каждую неделю выиграть 1 миллион рублей в Казино Сочи. Участие в розыгрыше принимают постоянные игроки заведения.

Больше Драйва – ежемесячный шанс выиграть 5 миллионов рублей. Чем больше игроки потратят на ставки в казино, тем больше у них будет шансов на победу.

В марте 2023 года в казино пройдет новый, грандиозный розыгрыш 10 миллионов рублей под названием Новый Старт. Розыгрыш состоится 11 марта, для участия в нем необходимо наличие накопленных бонусных баллов программы лояльности.

Правила посещения

Из общих правил посещения Казино Сочи можно выделить то, что они, в первую очередь, направлены на обеспечение общественного порядка, пресечения противоправных действий и сохранение имущества казино и его игроков. Администрация Казино Сочи может в любой момент изменить правила посещения заведения или закрыть доступ в казино без объяснения причин. Но, как правило, до этого не доходит.

Посещая азартное заведение, игрок подтверждает свое согласие с настоящими правилами:

Дресс код подразумевает запрет на посещение игорного дома в грязном или рваном, а также рабочем и спортивном виде.

Запрещено посещение Казино Сочи лицам, не достигшим совершеннолетия, в состоянии алкогольного или наркотического опьянение, с подозрениями на инфекционные заболевания либо находящимся в черном списке.

На территории Казино Сочи разрешается играть только в санкционированные администрацией игорного дома игры.

В случае нарушения общественного порядка посетителями казино, служба безопасности заведения оставляет за собой право сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

Отели, бары и рестораны

Преимуществом Казино Сочи перед игорными домами других, кроме Красной Поляны, игорных зон является возможность приехать сюда не на один вечер, а полноценно проживать в отелях и питаться в ресторанах все время игровой сессии. Тем более, учитывая программу лояльности, в которой игрокам начисляются бонусные баллы, за деньги, потраченные на ставки.

Ведь бонусами, как раз и можно, в том числе, оплатить услуги отелей и ресторанов:

Отель Сочи Марриот 5 звезд находится рядом с Казино Сочи, и соединен с ним специальным переходом, чтобы игроки могли попасть в игровой зал непосредственно из вестибюля отеля.

Рестораны Баффет и Брунелло, под руководством брэнд шефа Ильи Захарова, предлагают гостям казино лучшие рецепты вкуснейших блюд европейской и авторской кухни.

Бар Рояль согреет душу богатейшей барной и винной картой, а широкий выбор классических и авторских коктейлей обеспечит хорошим настроением на все время пребывания в казино.

Наличие отелей и ресторанов обеспечивает гостей игорной зоны Красная Поляна, и конкретно посетителей Казино Сочи возможностью бронирования специальных игровых джанкет туров, которые подразумевают проживание в отеле, питание в ресторане и игру в казино в течение определенного времени.

Как добраться

Чтобы оказаться в Казино Сочи, достаточно добраться до аэропорта Адлер на самолете или до Сочи на автомобиле/поезде, а затем нужно доехать до курорта Красная Поляна.

С аэропорта можно сеть на Ласточку и проехать до жд станции Роза-Хутор, либо заказать такси.

Из Сочи также курсируют электропоезда, автобусы и такси.

Узнать более подробную информацию лучше непосредственно на месте, либо сверившись с онлайн расписанием движения общественного транспорта.