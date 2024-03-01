Bgaming
В избранные
Видеообзор

Обзор провайдера Bgaming

Год основания
Год основания: 2018
Страна
Страна: Беларусь
Город
Город: Минск
Владелец
Владелец: Иван Монтик
Игры
Игры: слоты, рулетки, баккара, лотереи, покер
Сервер
Сервер: cloudflareinsights.com
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала

О провайдере Bgaming

BGaming – бренд компании SoftSwiss, являющимся новатором в сфере азартных игр. В 2010 году организация пошла на нестандартный шаг – интегрировала технологию блокчейн в свои релизы. Благодаря этому нововведению гемблеры смогли перейти на принципиально новый уровень взаимодействия с казино и делать ставки криптовалютой. Дочерняя компания BGaming активно поддерживает направление, заданное SoftSwiss, и продолжает выпускать продукты для онлайн-гемблинга с возможностью игры на криптовалюту.

Компания стала самостоятельной в 2018 году, а ее действия направлены на удовлетворение запросов клиентов. Сотрудники бренда считают, что на первом месте должны быть игроки, поэтому внедрили инструменты для взаимодействия с клиентом. Специальный отдел занимается анализом потребностей гемблеров, осуществляет опросы, собирает статистику. В результате такой детальной работы в казино появляются эксклюзивные и привлекательные для азартных игроков релизы. Более того, разработчик прикладывает массу усилий, чтобы сделать гемблинг продуктивным и безопасным, и является одним из первых, внедривших в свои слоты функцию доказуемой честности.

Кроме выпуска стандартных продуктов BGaming разрабатывают игровые автоматы на заказ. Таким образом операторы получают брендированные игровые релизы, максимально отвечающие запросы клиентам.

Лицензирование

Безопасный гемблинг – одно из фундаментальных правил BGaming. Компания ведет официальную деятельность, что подтверждается лицензией, выданной регулятором Мальты. Более того, программное обеспечение сертифицировано сервисом Генерации псевдослучайных чисел, независимой австралийской лабораторией iTechLabs, и испанской BMM. Все лаборатории хорошо известны в сфере eGambling, а их деятельность направлена на подтверждение честности игровых процессов.

Программное обеспечение

BGaming имеет обширное портфолио, в которое включены игровые автоматы, покеры, несколько разновидностей рулеток, настолки, лотереи. Все релизы выпускаются на базе технологии HTML5, при этом картинка транслируется в Full HD качестве. Слоты радуют гемблеров эстетичным, хорошо продуманным дизайном, проработанными механиками и грамотными механизмами выплат. В игровые автоматы внедрены бонусы, есть возможность получать крупные выигрыши, при этом учтены интересы операторов, размещающих слоты на своих площадках. Игры поддерживают кроссплатформенность, переводятся на десятки языков, делать ставки в них можно разными валютами.

Основная масса слотов представлена пятибарабанными автоматами в три-четыре ряда.  Также есть позиции на 3, 6 барабанов, расположенных в 3-8 рядов. Вместе с этим пользователь получает массу положительных впечатлений ввиду наличия игровых функций и красивого оформления. Линии выплат в большинстве слотах настраиваются, что позволяет каждому гемблеру выбирать стратегию игры и настраивать волатильность.Интересные слоты

Jacks or Better – RTP 96%

Слот отправляет игрока в Средневековье, где можно увидеть масштабные постройки тех лет, грациозных дам, смелых правителей. В видеопокере разыгрывается колода из 52 карт, присутствует многопользовательский режим.

Heads or Tails – RTP 98%

Игровой автомат приглашает игроков оценить силы в состязании «Орел и решка», где гемблеру необходимо подбрасывать монету. Этот слот станет отличным поводом отдохнуть от привычных барабанов и выиграть приятное денежное вознаграждение, ведь шанс получить призовые – 50/50.

Walk Softly– RTP 95.1%

Эта игра порадует яркими спецэффектами, красивым музыкальным сопровождением и красочной графикой. Игроку предстоит переместиться на другую сторону поля и наступить на бомбу. Доступна опция изменения размеров игровой платформы, что позволяет выбирать стратегии, повышающие шансы выигрыша.

Four Lucky Clover – RTP 94%

Запустив слот, игрок сможет на время вернуться в детство, когда хотелось найти счастливый клевер и загадать желание. Разработчики BGaming постарались сделать так, чтобы каждый мог получить реальный денежный приз. В помощь игроку: «счастливые вращения», опция клонирования вайлдов.

Игры провайдера
Bone Bonanza
Bone Bonanza
Might and Magic Wonder Spin
Might and Magic Wonder Spin
Monster Hunt
Monster Hunt
Wild Cash Dice
Wild Cash Dice
Maneki 88 Fortunes
Maneki 88 Fortunes
Bonanza Billion
Bonanza Billion
Wild Chicago
Wild Chicago
Gemza
Gemza
Slot Machine
Slot Machine
Trump Day
Trump Day
Book of Panda Megaways
Book of Panda Megaways
Mummy’s Gold
Mummy’s Gold
Luck and Magic
Luck and Magic
Merge Up
Merge Up