О провайдере Bgaming

BGaming – бренд компании SoftSwiss, являющимся новатором в сфере азартных игр. В 2010 году организация пошла на нестандартный шаг – интегрировала технологию блокчейн в свои релизы. Благодаря этому нововведению гемблеры смогли перейти на принципиально новый уровень взаимодействия с казино и делать ставки криптовалютой. Дочерняя компания BGaming активно поддерживает направление, заданное SoftSwiss, и продолжает выпускать продукты для онлайн-гемблинга с возможностью игры на криптовалюту.

Компания стала самостоятельной в 2018 году, а ее действия направлены на удовлетворение запросов клиентов. Сотрудники бренда считают, что на первом месте должны быть игроки, поэтому внедрили инструменты для взаимодействия с клиентом. Специальный отдел занимается анализом потребностей гемблеров, осуществляет опросы, собирает статистику. В результате такой детальной работы в казино появляются эксклюзивные и привлекательные для азартных игроков релизы. Более того, разработчик прикладывает массу усилий, чтобы сделать гемблинг продуктивным и безопасным, и является одним из первых, внедривших в свои слоты функцию доказуемой честности.

Кроме выпуска стандартных продуктов BGaming разрабатывают игровые автоматы на заказ. Таким образом операторы получают брендированные игровые релизы, максимально отвечающие запросы клиентам.

Лицензирование

Безопасный гемблинг – одно из фундаментальных правил BGaming. Компания ведет официальную деятельность, что подтверждается лицензией, выданной регулятором Мальты. Более того, программное обеспечение сертифицировано сервисом Генерации псевдослучайных чисел, независимой австралийской лабораторией iTechLabs, и испанской BMM. Все лаборатории хорошо известны в сфере eGambling, а их деятельность направлена на подтверждение честности игровых процессов.

Программное обеспечение

BGaming имеет обширное портфолио, в которое включены игровые автоматы, покеры, несколько разновидностей рулеток, настолки, лотереи. Все релизы выпускаются на базе технологии HTML5, при этом картинка транслируется в Full HD качестве. Слоты радуют гемблеров эстетичным, хорошо продуманным дизайном, проработанными механиками и грамотными механизмами выплат. В игровые автоматы внедрены бонусы, есть возможность получать крупные выигрыши, при этом учтены интересы операторов, размещающих слоты на своих площадках. Игры поддерживают кроссплатформенность, переводятся на десятки языков, делать ставки в них можно разными валютами.

Основная масса слотов представлена пятибарабанными автоматами в три-четыре ряда. Также есть позиции на 3, 6 барабанов, расположенных в 3-8 рядов. Вместе с этим пользователь получает массу положительных впечатлений ввиду наличия игровых функций и красивого оформления. Линии выплат в большинстве слотах настраиваются, что позволяет каждому гемблеру выбирать стратегию игры и настраивать волатильность.Интересные слоты

Jacks or Better – RTP 96%

Слот отправляет игрока в Средневековье, где можно увидеть масштабные постройки тех лет, грациозных дам, смелых правителей. В видеопокере разыгрывается колода из 52 карт, присутствует многопользовательский режим.

Heads or Tails – RTP 98%

Игровой автомат приглашает игроков оценить силы в состязании «Орел и решка», где гемблеру необходимо подбрасывать монету. Этот слот станет отличным поводом отдохнуть от привычных барабанов и выиграть приятное денежное вознаграждение, ведь шанс получить призовые – 50/50.

Walk Softly– RTP 95.1%

Эта игра порадует яркими спецэффектами, красивым музыкальным сопровождением и красочной графикой. Игроку предстоит переместиться на другую сторону поля и наступить на бомбу. Доступна опция изменения размеров игровой платформы, что позволяет выбирать стратегии, повышающие шансы выигрыша.

Four Lucky Clover – RTP 94%

Запустив слот, игрок сможет на время вернуться в детство, когда хотелось найти счастливый клевер и загадать желание. Разработчики BGaming постарались сделать так, чтобы каждый мог получить реальный денежный приз. В помощь игроку: «счастливые вращения», опция клонирования вайлдов.