О провайдере Tom Horn

Tom Horn – известный словацкий разработчик программного обеспечения для онлайн-казино с большим опытом работы в индустрии. Сегодня это одна из ведущих компаний, выпускающая азартные игры, адаптированные под европейский рынок. Бренд появился в 2008 году, а его портфолио включает более сотни игровых предложений, среди которых: игровые автоматы, настольные развлечения, покер, лотереи.

Все продукты кроссплатформенные – работают на компьютерах, смартфонах и планшетах. При разработке игр компания активно использует новые технологии в графике, анимации, аудио, механиках. Над проектами работает опытная команда, состоящая из узкопрофильных специалистов. Благодаря тщательной проработке каждого слота, игроки имеют возможность насладиться высококачественными автоматами с легким управлением, продвинутыми механиками, высоким шансом на выигрыш.

Лицензирование

Tom Horn работает на европейском рынке, придерживается правил и стандартов, предусмотренных сферой. Высокое качество релизов и честность подтверждены лицензиями, выданными Malta Gaming Authority, UKGC, ONJN.

Регуляторы Мальты, Румынии и Великобритании сертифицировали игры компании, которые также прошли проверку в лабораториях iTechLabs и NMi – это ведущие студии-тестировщики, подтвердившие, что продукты бренда соответствуют показателям генератора псевдослучайных чисел, уровень отдачи отвечает заявленному производителем. Гемблеры, запускающие развлечения Том Хорн, могут быть уверены в их честности и прозрачности.

Программное обеспечение

Провайдер разрабатывает игры на различные тематики – в портфеле доступны классические фруктовые модели, слоты на тему Древней Греции и Египта, приключенческие развлечения. Также в продуктах освещается китайская мифология, раскрываются секреты Дикого Запада. Аппаратам характерны инновационные бонусы, позволяющие гемблерам в разы увеличить призовые: фриспины, мультипликаторы, прогрессивные джекпоты и многое другое.

Не менее интересна игрокам графика автоматов. Запуская машину, игрок оказывается в сказочном, детализированном мире с прекрасно проработанной анимацией, тематической атмосферой и приятным геймплеем.

Слоты универсальны и работают с разными операционными системы. Чтобы поиграть в них с компьютера или телефона, гемблеру не придется загружать стационарное программное обеспечение – автоматы запускаются прямо из браузеров на устройствах под управлением Windows, Android, iOS.

Интересные слоты

Blackbeard’s Quest (RTP – 96.31%)

Слот рассказывает историю пиратов, к команде которых и предстоит присоединиться игроку. Приятная атмосфера, красивая графика и тематические звуки – все это формирует неповторимые ощущения от взаимодействия с игрушкой. Уровень отдачи составляет чуть более 96%, чего достаточно, чтобы регулярно снимать выигрыши, а помогут в этом рискованные раунды, бесплатные спины, специальные символы.

Frozen Queen (RTP – 97.29%)

Красочный слот, при запуске которого игрока встречает приветственный ролик, с медведем в главной роли. Действо разворачивается в заснеженной местности, а все элементы выполнены изо льда. На заднем плане стоит величественный замок, в котором живет Ледяная Королева. Отдельного внимания заслуживает красивая музыка, под которую предстоит найти ключик к сердцу ледяной красавицы. Геймплей проходит на четырех барабанах, а призовые могут выпасть на одной из 81 призовых линий. Автомат раздает фриспины, расширяющиеся символы, автоматически включает бонусные раунды.

Hawaiian Fever (RTP – 95.04%)

Игрок отправится в долгожданный отпуск, который пройдет на Гавайских островах. Слот наделен красивой историей, качественным оформлением. В руках гемблера: бесплатные вращения, респины, расширяющиеся символы, опция приобретения дополнительного раунда.