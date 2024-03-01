О провайдере ELK Studios

ELK Studios – успешный шведский разработчик, специализирующийся на создании слотов, ориентированный, в первую очередь, на пользователь мобильных устройств. Сегодня компания располагает внушительным портфолио, где каждый продукт заслуживает внимания гемблеров.

Головной офис компании расположен в Стокгольме – именно здесь происходит полный цикл создания игровых продуктов – от разработки концепции до подготовки слота к интеграции на площадки онлайн-казино. Главная цель провайдера – создание уникальных продуктов для мобильных устройств, которые позволят в будущем вывести мобильный гемблинг на принципиально новый качественный уровень.

Поклонникам азартных развлечений доступны десятки слотов, которые в полной мере соответствуют современным требованиям и стандартам сферы iGambling. Стоит отметить, игровые автоматы специалисты разрабатывают с учетом собственного опыта, инновационных технологий, запатентованных систем, упрощающих процесс производства и позволяющих выпустить обращающий на себя внимание продукт.

Все слоты доступны в демонстрационном и классическом режимах, поэтому оценить их качество может каждый желающий. Более того, при игре на деньги гемблеры смогут получить разнообразные бонусы.

Лицензирование

ELK Studios – производитель, чья продукция нацелена на международный рынок, поэтому компания имеет лицензии и сертификаты, позволяющие вести деятельность без нарушения закона. Лицензирована комиссиями по азартным играм Гибралтара и Великобритании. Благодаря разрешительным документам бренд поставляет игровые продукты в онлайн-казино по всему мира, при этом слоты подвергаются тщательным тестированиям независимыми лабораториями.

Программное обеспечение

В свое время каждый разработчик гемблинг-индустрии выбирает алгоритм и цель своей деятельность. Если некоторые провайдеры выпускают десятки похожих друг на друга слотов в сжатые период, то команда ELK Studios действует по-другому, придерживаясь мнения о том, что один качественный слот будет намного востребованней, чем множество недоработанных продуктов. В библиотеке провайдера есть игры, которые способны покорить сердца самых взыскательных гемблеров.

При разработке игровых автоматов используются актуальные технологии, позволяющие выпускать слоты с детализированной и красочной графикой, проработанными механиками. Более того, игровые автоматы мультиязычные и поддерживают два десятка языков, всевозможные валюты.

Одна из технологий, применяемых в процессе разработки, – система, которая автоматически определяет технические параметры смартфона или планшета. Далее она настраивает собственные характеристики так, чтобы пользователь мог насладиться плавным и быстрым гемблинг-процессом. Также используется технология машинного обучения X-iter, в рамках которой игроки могут менять настройки игры. Внедрена опция стратегии ставок, с помощью которой можно разработать персональный выигрышный алгоритм.

Интересные слоты

Joker Gems (RTP – 96.3%)

Слот рассказывает о приключениях в космосе, которые сопровождаются крупными вознаграждениями в виде фиксированных джекпотов. Каждый игрок имеет высокий шанс сорвать куш, исчисляемый десятками тысяч евро. В процессе игры гемблер столкнется с опцией случайного приза, фриспинами, специальными символами.

Wild Toro (RTP – 96.4%)

Один из самых успешных релизов бренда, который удостоился престижной награды международного уровня. Слот приглашает посетить Италию и стать участником корриды, в рамках которой доступны выигрыши на 178 линиях. Комплект бонусов включает бесплатные вращения, специальную механику появления wild.

Diablo Reels (RTP – 96.3%)

Атмосфера игрового автомата позволяет с головой погрузиться в мексиканские традиции и побывать на празднике мертвых. Ярких впечатлений в процессе игры добавят фриспины, повторные вращения, специальные символы.