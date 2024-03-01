Swintt
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Обзор провайдера Swintt

Год основания
Год основания: 2019
Страна
Страна: Мальта
Город
Город: Валетта
Владелец
Владелец: Дэвид Флинн
Игры
Игры: слоты, бинго
Сервер
Сервер: swintt.com
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О провайдере Swintt

Провайдер Swintt – практически лидер в сфере разработки программного обеспечения для казино. Компания может похвастаться регулярно пополняющимся портфолио, представленное слотами с уникальными компонентами геймификации. Бренд имеет все шансы стать ведущим разработчиком и обойти всех конкурентов.

Штаб-квартира студии расположена на Мальте, где под управлением Дэвида Флинна происходит разработка игровых продуктов. К слову, производитель появился в 2019 году и входит в группу компаний Glitnor Group. Команда бренда – более семидесяти специалистов, которые являются экспертами и практикующими азартными игроками.

Основатель бренда в 2023 году заявил, что Swintt планирует занять мировое лидерство. Добиться этого компания планирует посредством разработки инновационные игровых автоматов, которые не имеют аналогов – это касается классических слотов и бинго. Интересно, что многие специалисты, входящие в штат Swintt ранее работали в таких компаниях как Микрогейминг, Вильям Хилл, Ваздан.

Лицензирование

Студия Swintt работает на профильном рынке по правилам, поэтому смогла получить две лицензии. Первая выдана регулятором Мальты, вторая – комиссией по контролю за азартными развлечениями Великобритании. Это влиятельные органы, которые гарантируют, что разрешительные документы получают только разработчики, предлагающие честные и качественные игровые автоматы. Игры провайдера интегрируют на свои площадки ведущие казино с мировыми именами.

Программное обеспечение

В портфеле Swintt доступно более 120 игровых продуктов – это отличный результат с учетом времени начала работы. Производитель сместил фокус на игровые автоматы, так как уверен в перспективности этого направления, однако в его портфолио доступны и другие релизы, например, занимательные бинго.

Слотам характерна качественная графика, анимация, яркие специальные эффекты. Более того, здесь не удастся заскучать, ведь игровые автоматы доступны в различных тематиках – от древнего мира до захватывающих поисков сокровищ, книг, фруктов.

Все релизы разрабатываются с использованием формата HTML5, что делает их кроссплатформенными – запускаются с любых современных смартфонов, планшетов, стационарных компьютеров и ноутбуков. Также компания внедряет другие передовые технологии, позволившие сделать слоты разнообразными и увлекательными в плане графики, сюжетов, функций.

Через год после основания компания сделал инвестицию в платформу RNGplay, которая позволяет разрабатывать мощные движки для многопользовательских игр в казино.

Интересные слоты

Golden Amazon (RTP – 96.54%)

Интересный игровой автомат, который переносит пользователя в красивые, но весьма опасные заросли джунглей. Игрок сможет полюбоваться красотами местности, встретиться с опасными животными, и, главное – отправиться на поиски сокровищ. Автомат построен на базе пяти барабанов и 720 призовых линий. Снять крупный куш помогут бесплатные вращения, множители, специальные символы.

Medusa’s Curse (RTP – 95.42%)

Слот на тему Древней Греции, где предстоит погрузиться в мифологию региона. Главный персонаж, с которым нужно встретиться – Медуза Горгона. Приключение обещает быть увлекательным и опасным одновременно. На помощь приходят фриспины, спец. опции, рискованный раунд, респины.

Battle Heroes (RTP – 95.05%)

В главное роли – храбрый гном, который вынужден защищать свою деревню от коварных гномов, а игрок выступит в роли помощника. Действо происходит на пяти барабанах с 1020 выигрышными линиями. Гемблера приятно удивит комплекс бонусных решений, возможность снять призовые, достигающие десятков тысяч долларов.

Игры провайдера
Duolito Iceman
Duolito Iceman
Jade Blade Xtra Split
Jade Blade Xtra Split
Cash Joker
Cash Joker
Jackbox Left’n Right
Jackbox Left’n Right
Doulito’s Garden
Doulito’s Garden
Win-o-Rama XL Extended
Win-o-Rama XL Extended
Big Max Pot Hunter
Big Max Pot Hunter
Big Max Super Pearls
Big Max Super Pearls