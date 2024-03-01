О провайдере Swintt

Провайдер Swintt – практически лидер в сфере разработки программного обеспечения для казино. Компания может похвастаться регулярно пополняющимся портфолио, представленное слотами с уникальными компонентами геймификации. Бренд имеет все шансы стать ведущим разработчиком и обойти всех конкурентов.

Штаб-квартира студии расположена на Мальте, где под управлением Дэвида Флинна происходит разработка игровых продуктов. К слову, производитель появился в 2019 году и входит в группу компаний Glitnor Group. Команда бренда – более семидесяти специалистов, которые являются экспертами и практикующими азартными игроками.

Основатель бренда в 2023 году заявил, что Swintt планирует занять мировое лидерство. Добиться этого компания планирует посредством разработки инновационные игровых автоматов, которые не имеют аналогов – это касается классических слотов и бинго. Интересно, что многие специалисты, входящие в штат Swintt ранее работали в таких компаниях как Микрогейминг, Вильям Хилл, Ваздан.

Лицензирование

Студия Swintt работает на профильном рынке по правилам, поэтому смогла получить две лицензии. Первая выдана регулятором Мальты, вторая – комиссией по контролю за азартными развлечениями Великобритании. Это влиятельные органы, которые гарантируют, что разрешительные документы получают только разработчики, предлагающие честные и качественные игровые автоматы. Игры провайдера интегрируют на свои площадки ведущие казино с мировыми именами.

Программное обеспечение

В портфеле Swintt доступно более 120 игровых продуктов – это отличный результат с учетом времени начала работы. Производитель сместил фокус на игровые автоматы, так как уверен в перспективности этого направления, однако в его портфолио доступны и другие релизы, например, занимательные бинго.

Слотам характерна качественная графика, анимация, яркие специальные эффекты. Более того, здесь не удастся заскучать, ведь игровые автоматы доступны в различных тематиках – от древнего мира до захватывающих поисков сокровищ, книг, фруктов.

Все релизы разрабатываются с использованием формата HTML5, что делает их кроссплатформенными – запускаются с любых современных смартфонов, планшетов, стационарных компьютеров и ноутбуков. Также компания внедряет другие передовые технологии, позволившие сделать слоты разнообразными и увлекательными в плане графики, сюжетов, функций.

Через год после основания компания сделал инвестицию в платформу RNGplay, которая позволяет разрабатывать мощные движки для многопользовательских игр в казино.

Интересные слоты

Golden Amazon (RTP – 96.54%)

Интересный игровой автомат, который переносит пользователя в красивые, но весьма опасные заросли джунглей. Игрок сможет полюбоваться красотами местности, встретиться с опасными животными, и, главное – отправиться на поиски сокровищ. Автомат построен на базе пяти барабанов и 720 призовых линий. Снять крупный куш помогут бесплатные вращения, множители, специальные символы.

Medusa’s Curse (RTP – 95.42%)

Слот на тему Древней Греции, где предстоит погрузиться в мифологию региона. Главный персонаж, с которым нужно встретиться – Медуза Горгона. Приключение обещает быть увлекательным и опасным одновременно. На помощь приходят фриспины, спец. опции, рискованный раунд, респины.

Battle Heroes (RTP – 95.05%)

В главное роли – храбрый гном, который вынужден защищать свою деревню от коварных гномов, а игрок выступит в роли помощника. Действо происходит на пяти барабанах с 1020 выигрышными линиями. Гемблера приятно удивит комплекс бонусных решений, возможность снять призовые, достигающие десятков тысяч долларов.