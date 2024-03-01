О провайдере Wazdan

Wazdan – поставщик азартных развлечений для интернет-казино. Компания шагает в ногу стремится, поэтому активно интегрирует инновации и нестандартные решения в свои продукты. Является ведущим провайдером и задает тренды в индустрии азартных развлечений.

В штате компании работает команда разработчиков с практическим гемблинг-опытом. Многие сотрудники перешли в Wazdan из других, не менее известных студий. Специалисты регулярно презентуют новые продукты с обновленными инструментами и опциями, делающими игровой процесс захватывающим и прибыльным.

Лицензирование

Wazdan располагает несколькими лицензиями, выданными комиссиями по регуляции азартных развлечений на Мальте, в Великобритании, Швеции. Благодаря разрешительным документам от MGA, UKGC, SGA продукты бренда популярны у известных казино – найти слоты провайдера можно во многих именитых заведениях. Более того, автоматы подвергаются тестированию со стороны независимых лабораторий, подтверждающих честность и прозрачность механик – гемблер может быть уверенным в случайном формировании призовых линий, корректно указанном показателе отдачи выбранного развлечения.

Программное обеспечение

Так как Wazdan стремится к инновациям, в игры интегрирована уникальная система управления волатильностью. Опция дает возможность игрокам самостоятельно корректировать риски, повышая и понижая шанс выигрыша. Благодаря функции можно настраивать игрушку под личные предпочтения и возможности.

Разработчик стремится выпускать на рынок универсальные кроссплатформенные продукты. Большинство адаптированы под мобильные гаджеты – игрокам доступны вращения барабанов со смартфонов, таблетов, ноутбуков и стационарных компьютеров. Игры без проблем работают с разными операционными системами, а гемблеры имеют возможность наслаждаться всеми преимуществами азарта в любое время.

Игровые продукты построены на основе фреймворка HTML5. Как результат – красочные развлечения с простым управлением, поддержкой десятков языков и валют. Более того, каждая игра предлагает солидный набор дополнительных возможностей, увеличивающих шансы на получение призовых: удвоение выигрыша, риск-раунды, бесплатные вращения, мультипликаторы.

Многие слоты поддерживают режимы Energy Saving, Ultra-Fast. Первый позволяет экономить энергию устройства, а второй – обеспечивает быструю загрузку и беспроблемный геймплей. Также слоты работают с функцией Ultra-Lite, которая особенно актуальна, если у пользователя наблюдается нестабильное интернет-соединение.

Интересные слоты

Magic Target Deluxe (RTP – 96.47%)

Игровой автомат создан специально для поклонников цирковых выступлений. Чтобы окунуться в уникальную атмосферу достаточно запустить игру и перейти к захватывающему геймплею. Кроме красивого оформления, спецэффектов гемблера ждут бонусные опции, включая фриспины, риск-раунды, специальные символы.

Los Muertos (RTP – 96.41%)

Слот приглашает отправиться в Мексику на празднование популярного в той местности праздника «День Мертвых». Игра располагает качественно проработанной графикой, специальными символами, бесплатными вращениями.

Valhalla (RTP – 96.23%)

Игрушка приглашает узнать больше о скандинавской мифологии и познакомиться с викингами. Здесь можно встретиться с великим воинами, испытать удачу в поиске сокровищ, получить порцию отличного настроения и крупный выигрыш. В автомате реализованы фриспины, множители, рискованные раунды.

Great Book of Magic Deluxe (RTP – 96.47%)

Магическое приключение открывает двери перед игроком, решившим запустить игровой автомат Great Book of Magic Deluxe. Предстоит непростая задача, связанная с изучением Великой магической книги. Каждая страница дарит сюрприз, например, бесплатные спины, мультипликаторы, автоматически запускает бонусные раунды. Приключение запомнится надолго!