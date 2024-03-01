Caleta Gaming
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Обзор провайдера Caleta Gaming

Год основания
Год основания: 2013
Страна
Страна: Бразилия
Город
Город: Флорианополис
Владелец
Владелец: Aspire Global
Игры
Игры: слоты, бинго, лото
Сервер
Сервер: the-rgs.com
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О провайдере Caleta Gaming

Caleta Gaming – известный разработчик программного обеспечения для азартного рынка, основанный в 2013 году. Компания располагает большим портфолио, включающим десятки ярких и интересных слотов, а также бинго, кено и лото. При разработке игровых автоматов провайдер делает упор на существующие и новые технологии.

Выпускаемые игровые автоматы характеризуются разными тематиками. В коллекции сложно найти слоты с одинаковой сюжетной линией и символами. Это указывает на стремление производителя разрабатывать каждый продукт буквально с нуля. В характеристиках автоматов преобладает качественная трехмерная графика, тематическое звуковое сопровождение.

Фирменный знак разработчиков – мультяшный стиль, детализация, красочность которого способна соревноваться с мультипликационными продуктами от Дисней. Также провайдер акцентирует внимание игроков на бонусных опциях слотов. В автоматах присутствуют фриспины, бонусные игры, специальные символы, множители. Причем в одной игре гемблера ждет не одна, а несколько функций, позволяющих выиграть крупные денежные вознаграждения.

Лицензирование

Компания Caleta Gaming работает официально, а ее деятельность регулируется комиссией по азартным играм Кюрасао. Также провайдер имеет ряд других лицензий, выданных регуляторами из разных стран. Продукция тестируется ведущими лабораториями, и только после этого попадает на страницы казино. Конечный пользователь может быть уверен, что имеет дело с честными слотами, работающими на основе генерации случайных чисел.

Программное обеспечение

В первые годы деятельности разработчик выпускал слоты на базе технологии HTML5, что позволило ему предложить казино универсальные игровые продукты, запускающиеся с разных устройств и операционных систем.

В 2017 года бренд презентовал фирменную платформу Caleta GP5, построенную с учетом базы HTML5. Ее задача – сократить время разработки игровых автоматов, а также улучшить качество услуг, предоставляемых сторонними разработчикам. Через два года провайдер Caleta Gaming выпустил системы RGS и RNG.

Эти технологии поспособствовали быстрой и беспроблемной интеграции слотов на площадки казино. Особое внимание уделено безопасности данных пользователей. Разработчик внедряет сложные системы шифрования, защищающие данные игроков от утечки и вмешательства третьих лиц.

Сегодня бренд тесно сотрудничает с ведущими провайдерами, занимается совершенствованием алгоритма интеграции игр на площадки, регулярно обновляет коллекцию автоматов.

Интересные слоты

Astro Wild (RTP – 96.63%)

Игровой автомат приглашает гемблера отправиться в космическое путешествие. Задача – противостоять захватчикам и спасти планету от погружения во тьму и хаос. Для облегчения задачи в системе слота предусмотрен дикий символ и вайлды, способные повысить шансы и увеличить выигрыши. Интегрированы и множители, работающие в диапазоне от x1 до x100.

Viking Madness (RTP – 96%)

В слоте реализована эффектная атмосфера, связанная с викингами, поверьями и легендами Скандинавии. Игроку необходимо исследовать новый мир и найти древние сокровища. В игре есть Wild, Scatter, рискованный раунд с возможностью выбрать приз. Также есть бесплатные вращения и множитель, увеличивающий прибыль от ставки в два раза.

Ocean Richies (RTP – 96%)

Слот морской тематики приглашает в подводное путешествие, где предстоит исследовать дно океана и отыскать несметные сокровища. Первое, что обращает на себя внимание после запуска автомата, – красивое оформление – полупрозрачные барабаны, за которыми живут морские обитатели. Для повышения шансов на выигрыш предусмотрены дикие и вайлд-символы, фриспины и множители.

Игры провайдера
Pick’em Fruits
Pick’em Fruits
Astro Wild
Astro Wild
Chery Chery
Chery Chery
Talismanes от Caleta Gaming
Talismanes от Caleta Gaming
Halloween Pick’em
Halloween Pick’em
Billion Llama in Vegas
Billion Llama in Vegas