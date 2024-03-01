О провайдере 3 Oaks Gaming

Провайдер 3 Oaks Gaming впервые заявил о себе в 2021 году, и является активно развивающейся компанией, которая поставляет качественное программное обеспечение в 300+ казино. Продукция бренда – высококлассные игровые автоматы с детально продуманными механиками, красочным дизайном, разнообразием символов – эти и другие преимущества дают азартному игроку то, что он ждет от iGaming-контента – острые ощущения и возможность получать выигрыши.

Лицензирование

Поставщик азартных развлечений 3 Oaks Gaming получил лицензию от регулятора, базирующегося на острове Мэн. Документ дает право сотрудничать с другими разработчиками ПО и поставлять продукты во все сертифицированные казино. Слоты компании проходят проверку специалистами независимой организации Gaming Associates Europe.

Программное обеспечение

За несколько лет деятельности компания выпустила более 70 слотов, которые построены на базе технологий HTML5 и Flash. Игровые автоматы запускаются как на мониторах стационарных компьютеров, так и на небольших экранах планшетов, мобильных телефонов. Более того, в игры разработчик интегрирует лучшие двухмерные и трехмерные технологии, как результат – высококачественные в плане графики решения.

В играх применяются привычные и фирменные системы подсчета символов, они отличаются высоким уровнем отдачи, наличием большого количества дополнительных опций, в том числе фриспинов, рискованных раундов. В результате привычная игра превращается в увлекательное путешествие в мир захватывающего и щедрого гемблинга.

Особого внимания заслуживают механики, применяемые в слотах. Например, при появлении бонуса Hold & Win все символы на некоторое время остаются на своих местах, что потенциально приносит хорошие призовые. Еще одна технология Megaways – она увеличивает число линий до 117 тыс., убирает иконки, для появления новых.

Коллектив 3 Oaks Gaming не останавливается на достигнутом и регулярно ищет способы сделать азартный игровой процесс проще и интереснее. Слоты бренда дают игрокам порции бесплатных вращений, опцию приобретения бонусов, джекпоты и ряд других преимущества.

Интересные слоты

Aztec Fire 2 (RTP 96.01%)

Оказавшись в игре, гемблер отправится в путешествие по опасным джунглям, где за буйной зеленью таятся дикие звери и невиданные растения. Геймплей яркий и выразительный, отличается отличной графикой. Хорошо проработаны визуальные эффекты, музыкальное сопровождение. В качестве помощи игроку разработчик внедрил бесплатные вращения, бонусные раунды и ряд других фишек, позволяющих заметно увеличить призовые.

Goddess of Egypt (RTP 96.62%)

Этот слот понравится игрокам, предпочитающим тематику Древнего Египта. Сюжет окружен мистикой и тайнами, разобравшись в которых гемблер имеет все шансы получить все богатства мира. Предстоит захватывающая охота за драгоценностями, которые принадлежат фараону. Фриспины, множители, рискованные игры – инструменты, которые помогут достичь поставленной цели.

Sticky Piggy (RTP 95.50%)

Забавный игровой автомат, который заставит игрока временно стать грабителем и осуществить грандиозный план по ограблению. Сделать это просто, но удержать добычу не так легко, как может показаться на первый взгляд. Для достижения цели придется использовать множители, бонус-раунды и вайлды.

Rio Gems: Hold & Win (RTP 95.69%)

Слот великолепно раскрывает тематику бразильского карнавала. Красочные символы, динамичный саундтрек поднимают настроение, и пробуждают азарт. Слот с высокой волатильностью порадует джекпотами, рискованными играми, бонусами в виде фриспинов, и другими полезными опциями.