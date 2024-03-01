О провайдере Crazy Tooth Studio

Crazy Tooth Studio – американский разработчик, который с 2011 года занимается разработкой азартного программного обеспечения для онлайн-казино. Компания основана бывшим специалистом корпорации IGT Ben Hoffman. До выхода на интернет-рынок, провайдер выпустил несколько позиций игровых автоматов для американских наземных казино. Оригинальное название компания получила благодаря любви владельца к братьям меньшим – Хоффман воспитывал пса, имевшего забавную внешность.

На сегодняшний день Crazy Tooth Studio – один из лидеров сферы iGaming, поставляющий на рынок высококлассные игровые автоматы с качественной графикой и продуманными механиками. Особенность компании – способность быстро разрабатывать высококлассные продукты, что достигается за счет использования запатентованной платформы CTS INCISOR и большого штата сотрудников. Команда провайдера представлена опытными дизайнерами, программистами, тестировщиками и другими специалистами. На каждом из этапов разработчик уделяется внимание качеству продукта, что на выходе дает возможность получить слот, который обеспечивает приятный и прибыльный для игрока гемблинг-процесс.

В 2019 году у провайдера наметилось крупное изменение, которое удалось реализовать. На бренд обратил внимание ведущий разработчик с мировым именем – компания Microgaming. После недолгих переговоров Crazy Tooth Studio объявила о присоединении к известному провайдеру. Первый совместный продукт – игровой автомат Arctic Valor, который оснащен большим количеством бонусных опций. Здесь игроку доступны крупные порции фриспинов, специальные символы и щедрые множители.

Лицензирование

Crazy Tooth Studio – компания с серьезными взглядами, поэтому предлагает клиентам только честные и взаимовыгодные условия сотрудничества в рамках азартной игры. Для возможности вести деятельность официально бренд получил две лицензии, выданные комиссиями по регулированию азартных развлечений Мальты и Кюрасао. Тестированием игровых продуктов занимаются известные независимые лаборатории.

Программное обеспечение

Несмотря на многолетнюю практику Crazy Tooth Studio не может похвастаться большой библиотекой игровых автоматов. Руководство объясняет это тем, что провайдер не стремится выпустить как можно больше слотов, ведь каждый продукт важно проработать для мелочей. Конечная цель – предложить гемблерам качественный слот с продуманной механикой, понятной системой управления и формированием призовых. Каждый автомат наделен сюжетом и непревзойдёнными игровыми опциями, делающими игру интересной и максимально выгодной.

Для создания продукции используются технологии HTML5 и Unity, делающими слоты совместимыми с большинством устройств и операционных систем. За счет этого игроки могут запускать развлечения со смартфонов и компьютеров с актуальными и устаревшими техническими характеристиками.

В рамках разработки компания применяет фирменный фреймворк CTS Arsenal – система позволяет создавать игры буквально с нуля. Здесь происходит проработка дизайна, игровых механик, и финальное «причесывание» продукта.

Команда Crazy Tooth Studio не использует шаблоны с целью массового выпуска слотов, заботясь о том, чтобы каждый новый продукт занял почетное место в ряду первоклассных игровых автоматов.

Интересные слоты

Arctic Valor (RTP – 96.7%)

Слот на тему ледяного царства, где игроку предстоит получить власть в свои руки. Слот отличается высоким уровнем отдачи и большим количеством бонусных опций. Так, здесь предусмотрены бесплатные вращения, специальные бонусные раунды, вайлды и скаттеры.

The Incredible Balloon Machine (RTP – 96.75%)

Уникальный автомат, не имеющий равных. На игровом поле нет барабанов, символов и других привычных деталей. Для получения призовых игроку предстоит накачивать воздушный шар гелием. Для упрощения игрового процесса реализованы множители до отметки x10, бонус-раунды.

Seven 7 (RTP – 96.6%)

Пятибарабанный слот располагает одной призовой линией. Чтобы получить выигрыш, игроку нужно дождаться выпадения цепочки «7». Фишка слота – функция увеличения количества барабанов до семи с последующим удвоением выигрыша.