О провайдере 4ThePlayer

Компания 4ThePlayer была сформирована в 2018 году. Основное направление – разработка игровых продуктов для онлайн-казино. Невзирая на «молодость», бренд уже успел представить инновационные автоматы, которые показали себя с наилучшей стороны. Слоты отличаются от аналогов яркой графикой и высокой детализацией, большим набором бонусных опций, а их средний RTP варьируется от 95 до 97%.

Бренд был основан с подачи шведского производителя программного обеспечения NetEnt. Основатель принимает активное участие в развитии 4ThePlayer, внедряет инновационные решения, делающие азартные развлечения увлекательными и выгодными для казино и их клиентов.

Лицензирование

Провайдер 4ThePlayer имеет лицензии, позволяющие поставлять ПО в казино. Все продукты, выпускаемые компанией, соответствуют общепринятым нормам и стандартам. Лицензия выдана комиссией Мальты MGA – это один из самых крупных регуляторов, а документ, одобренный им, гарантирует 100% безопасность азартной игры, прозрачную систему формирования комбинаций. Также бренд располагает лицензией UKGC – регулирующее агентство, которое тестирует слоты на предмет соответствия стандартам честности, ответственной игры. Также компанией получен сертификат генератора случайных чисел – документ подтверждает случайные результаты, в которые не могут вмешиваться третьи лица.

Программное обеспечение

4ThePlayer имеет небольшое портфолио, что обусловлено стремлением команды разработчиков делать не много продуктов, а выпускать только полностью проработанные игры. Разработчики уделяют максимум внимания каждому автомату, и в результате конечный потребитель получает выгодное и интересное решение, способное принести призовые.

Среди особенностей программного обеспечения:

красивая графика – двухмерные и трехмерные элементы, яркие специальные эффекты;

адаптивность и кроссплатформенность – все игровые автоматы адаптированы под устройства с разными экранами – запускаются на смартфонах, компьютерах. Для этого применяется технология HTML5;

высокая дисперсия – одна из отличительных характеристик слотов бренда, хотя в портфолио можно найти и продукты со среднем показателем;

высокий показатель отдачи, благодаря которому практически каждый игрок имеет шанс на крупный выигрыш;

множество опций и бонусов – в слотах доступны фриспины, большое количество линий, рискованные раунды, вайлды и скаттеры, уменьшающие риски проигрышей.

Интересные слоты

Left Alive (RTP 97%)

Яркий игровой автомат, в котором умело обыграна тематика зомби. Задача игрока – уничтожить всю нечисть и спасти как можно больше людей. Игровой автомат располагает сотнями линий, имеет хороший множитель, в нем часто активируется бонусная опция, в рамках которой на экране можно увидеть выигрышную комбинацию. Также есть возможность делать бесплатные вращения.

9k Yeti (RTP 96. 5%)

Видеослот отправит игрока в суровые климатические условия, преобладающие в северных широтах. Здесь предстоит найти снежного человека и вступить с ним в неравную схватку за главную награду – сокровища. Это 5-ти барабанный слот с более чем 4 тыс. линиями. Есть опция гарантированного приза, а также раунды с фриспинами.

100 Bit Dice (RTP 98.94%)

Это настольная азартная игра с высоким уровнем отдачи. В ходе игрового процесса необходимо бросать кости и делать ставки. Автомат дает множитель x1000, и вариативность ставок от одного цента до $1000 за один шаг.

WILD Sharks (RTP 96.5%)

Приключенческий морской слот, где игроку предстоит противостоять акулам, обитающим на дне океана и охраняющим несметные сокровища. Яркая графика в сочетании с динамичным саундом обеспечат отличное настроение и боевой настрой. Для увеличения шансов на выигрыш слот раздает фриспины и особые символы.