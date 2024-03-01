О партнерской программе

Традиционно партнерские программы, связанные с азартными играми (гемблингом), являются одними из самых доходных в интернете. Партнерская программа Gambling Craft открыта в 2017 году и предлагает заработать на продвижении принадлежащих ей онлайн казино. На данный момент в интернете от этой партнерки работает 3 лицензионных бренда.

Продвигаемые бренды :

Play Fortuna Booi Jozz

Рассмотрим более подробно варианты заработка в Gambling Craft, в дальнейшем по тексту для сокращения я буду использовать аббревиатуру GC.

Какие ГЕО можно продвигать в партнерке, размеры выплат, какой трафик принимают и куда можно вывести заработанные деньги. В общем краткий обзор самых основных моментов данной партнерской программы.

Какие ГЕО принимает партнерка

Первое на что стоит обратить внимание – это то, что партнерка GC принимает не все ГЕО, то есть игрокам из некоторых стран запрещено создавать игровой профиль и играть в онлайн казино этой линейки.

У Вас получится зарабатывать на этой партнерской программе только в случае, если у Вас есть трафик с таких ГЕО как СНГ (исключая Украину и Грузию), Словения, Словакия, Польша, Индия, Бразилия, Канада, Новая Зеландия, Ирландия.

Принимаемый трафик в GC

Сразу хочу отметить, что в Gambling Craft принимают далеко не весь трафик, существующий в интернете, ниже приведен список мест, где можно размещать информацию об онлайн казино этой линейки.

В Гемблинг Крафт принимают следующий трафик :

Сайты и блоги про азартные игры

Паблики в социальных сетях

Стримы

Видеоблоги

Контекстная реклама

Email рассылки

Интеграция в видео

PPC

Реклама в Facebook

Если у Вас есть подобные ресурсы с живой аудиторией, то Вы ее можете монетизировать в партнерской программе Gambling Craft.

Виды заработка в партнерке GC

На данный момент в GC можно выделить виды заработка :

Revshare – пожизненная выплата дохода CPA – единоразовая крупная выплата. Фиксированные сделки. Суб партнер

Рассмотрим сколько денег платит своим партнерам проект Gambling Craft.

Более подробно о каждом из видов заработка данной партнерской программы онлайн казино.

Заработок на Revshare

Revshare – в переводе с английского “делиться”, то есть Вы получаете часть дохода, который зарабатывает казино.

В случае с партнеркой Gambling Craft размер ревшары составляет от 20% до 50%, в очень редких случаях можно получить индивидуальные условия с повышенным размером заработка.

В первые 3 отчетных периода для партнеров предоставляется фиксированный размер revshare в 50%, после этого проводится статистика и если все нормально, то остается 50%. Если же трафика мало или он не качественный, то тогда Ваш процент снизится и переключится на ступенчатый.

Если при регистрации в партнерской программе Gambling Craft, Вы используете уникальный промокод: SUBAFF, то максимальную фиксированную ревшару 50% получите не на 3, а на 4 отчетных периода.

Обращаю Ваше внимание что проценты по ревшаре выплачиваются с чистого дохода онлайн казино. Этот доход в чистом виде может быть не таким большим как может показаться сразу (его расчет идет по специальной формуле: (количество депозитов - сумма вывода)*% ревшары), но плюсом тут будет то, что выплаты по ревшаре пожизненные.

Если по итогу месяца партнерская программа по ревшаре ушла в минус (такое тоже бывает, когда игроки выигрывают больше суммы депозитов), то отрицательный остаток не переносится.

Заработок на CPA

CPA (Сost per action) – в переводе с английского – цена за действие, а именно в случае с партнерской программой GC – это оплата за первый депозит. При этом не имеет значения будет игрок в последующем играть в этих онлайн казино или нет.

Размер CPA в партнерской программе Gambling Craft – до 300$. С каждым партнером размер CPA обговаривается отдельно.

Как видите размер выплаты за одного игрока по CPA может быть довольно-таки большим.

Что выбрать CPA или Revshara?

Если Вы решили зарабатывать на партнерской программе Gambling Craft и не можете выбрать, как работать по ревшаре или по CPA, то у меня для Вас совет – Вам нужно определиться на сколько долго Вы планируете сотрудничать.

Если долгосрочное сотрудничество, то в этом случае лучшим выбором будет Revshara, по итогу она принесет больше денег. Если же сотрудничество будет краткосрочным, то выбирайте CPA.

Фиксированные сделки

Помимо CPA или Ревшары есть такой вариант сотрудничества как фиксированные сделки. Кстати, фиксированные сделки могут быть и комбинированными, например с ревшарой, но для этого у Вас должно быть очень много аудитории.

Под фиксированной сделкой имеется ввиду непосредственно оплата за саму рекламу на Ваших ресурсах. Как Вы, наверное, знаете – реклама онлайн казино практически везде запрещена и партнерские программы гемблинга (включая Gambling Craft), не жалеют денег на свое продвижение и узнаваемость своих брендов.

Размер фиксированной сделки в GC может достигать 100000$ в месяц. Размер заработка партнера обговаривается индивидуально, но не может превышать указанные выше 100000$ в месяц.

Заработок на Суб-партнерах

Еще один вид заработка, который есть в партнерке Gambling Craft – это получение дохода на суб-партнерах, их еще иногда называют суб-аффилейтами.

Для того чтобы Вы начали зарабатывать на суб-партнерах Вам необходимо привлекать в партнерскую программу других партнеров.

При привлечении суб-аффилейтов Вы будете получать 5% от их дохода. Сумма кажется не слишком большой, но тут все зависит от их количества и на сколько активно они будут продвигать онлайн казино.

Плюсом такого заработка является, то, что в дальнейшем Вам самим ничего делать по сути уже не надо, за Вас работают Ваши суб-партнеры.

Как игрок привязывается к ПП онлайн казино?

Довольно часто у меня спрашивают, каким образом к партнерской программе Gambling Craft привязывается игрок. В целом на данный момент есть 2 способа:

Партнерская ссылка.

Промо-код.

Самый распространенный способ, которым регистрируют игроков через свою партнерскую программу GC – это партнерская ссылка. Ее можно получить в своем профиле партнерской программы в разделе “Промо материалы”.

Еще одним способом привязки игрока к Вашей партнерке Gambling Craft является промо-код, который игрок должен ввести при регистрации. Как правило по нему предоставляется какой-нибудь небольшой бездепозитный бонус (обычно это фриспины).

Для получения бонус-кода, который будет игроков привязывать к Вашей партнерской программе, необходимо обратиться к своему аффилейт-менеджеру, его телеграмм Вы можете найти в своем профиле, раздел “Контакты”.

Выплата денег в Gambling Craft

Отчетным периодом в партнерской программе GC является 2 недели. Поэтому расчет заработанных денег производится автоматически 1 и 16 числа каждого месяца.

Валюта, в которой происходят расчеты – это доллары, после поступления денег на Ваш аккаунт их можно будет вывести на одну из платежных систем:

Банковские карты. Электронные кошельки: Qiwi, Ю-моней, Webmoney, Skrill, Piastrix, Capitalist. Платформа мгновенных платежей Pix. Криптовалюта: USDT TRC20.

Минимальная сумма, которую партнер может поставить на вывод – это 10$. Заявку на выплату необходимо подавать 1-2 и 16-17 числа. Обработка таких платежей по правилам Gambling Craft занимает 5 дней, то есть в течении 5 дней Вы получите выплату денег (по факту деньги выводят в течении суток).

Обращаю Ваше внимание, что если Вы не успели поставить деньги на вывод в указанные числа, то сможете это сделать только по окончании следующего отчетного периода. По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в партнерскую программу в будние дни с 9.00 по 18.00 по МСК.