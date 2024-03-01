О партнерской программе

Партнерская программа Riobet Affiliates занимается продвижением в интернете своего собственного бренда под названием Riobet Casino. Данная партнерка открыта в 2016 году.

Подробно об условиях работы с партнерской программой Riobet Affiliates Вы можете ознакомиться в данном обзоре, тут представлена вся необходимая информация для начала заработка на онлайн казино Riobet.

Регистрация в партнерской программе

Для того чтобы начать сотрудничество с Riobet Affiliates будущему партнеру необходимо пройти регистрацию на их официальном сайте.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо подать заявку, введя следующие данные:

логин;

пароль;

URL Вашего интернет-ресурса;

Email;

страна;

валюта.

Указав перечисленные выше сведения, партнер должен ввести капчу. После этого ему необходимо принять правила и условия казино.

Принимаемые ГЕО

Основные ГЕО откуда можно привлекать игроков в данную партнерскую программу – это Россия и Украина.

Также Вы можете привлекать игроков и из других стран для игры на криптовалюту. Правда тут есть ограничения, вот из этих государств игроков не принимают: Australia, Afghanistan, Belarus, Burundi, Central African Republic, Cuba, Curacao, DR Congo, France, Hong Kong, Israel, Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Mali, Myanmar, Netherlands, Nicaragua, North Korea, SAR, Singapore, Somalia, South Sudan, USA, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.

Какой трафик принимает партнерка?

В Riobet Affiliates принимают практически весь трафик, существующий в интернете. Исключением является только спам рассылка.

Есть некоторые ограничения по брендовому трафику, по нему снижена доходность по ревшаре, ее процент не может превышать 30%.

К брендовому трафику относится копирование официального сайта Riobet, изображений с него или других графических элементов этого онлайн казино. Также к брендовому трафику приравниваются все сайты в доменном имени которых есть название RIOBET.

Условия сотрудничества Riobet Affiliates

В данной партнерской программе основной заработок партнеры получают по методу сотрудничества RevShare (выплата части дохода онлайн казино).

В течение двух первых месяцев новые партнеры начинают сотрудничество на особых условиях, а именно: процент дохода по ревшаре составляет 60%.

Величина последующих выплат рассчитывается иначе. Она зависит от числа привлеченных игроков, которые выполнили определенное целевое действие.

Этим действием является внесение после регистрации первого депозита. Размер первого депозита должен составлять не менее 10 USD или эквивалент этой суммы в другой валюте (если игрок пользуется не $).

Выплаты зависят от количества FTD (привлеченных за отчетный период игроков, сделавших первый депозит). Отчетным периодом в партнерке Riobet является 1 месяц (с 1 по последнее число месяца).

Размер ревшары по количеству FTD :

40% - до 5 ftd;

45% - от 6 ftd;

50% - от 11 ftd;

60% - от 26 ftd.

Также, как я уже указывал выше в статье, отдельная комиссия начисляется за брендовый трафик – 30%. И существует повышенный размер RevShare за привлечение игроков на криптовалюты - 70% соответственно.

Выплата денег в партнерской программе

Как я говорил до этого в партнерке казино Риобет отчетным периодом является месяц. Вывод заработанных денег происходит с 1 по 15 число следующего месяца, за отчетным периодом.

Минимальная сумма вывода заработанных денег – 700 рублей, если сумма будет меньше, то вывести не сможете, этот доход останется на Вашем счете и вывести его можно будет только по окончании следующего отчетного периода.

Способы оплаты заработка

Партнерка выводит деньги с помощью следующих платежных систем:

Qiwi;

Piastrix;

Банковские карты;

Криптовалюты: BTC, USDT, Tron, Litecoin, Ethereum.

Подбор платежек по выводу заработка вполне подходит для всего русскоязычного сегмента гемблинга.