Об онлайн казино

Онлайн казино Booi, начало свою деятельность в 2019 году. Данный игровой клуб работает на своей уникальной платформе. И изначально ориентирован на русскоязычную аудиторию. Лицензия Curacao – разрешает данному сайту официально работать в большинстве стран СНГ.

Любой новый игрок, который прошел регистрацию в Booi, может получить на свой первый депозит +200% (для этого во время регистрации укажите уникальное промо FREESPS), максимальный размер такого бонуса 300$. В случае если Вы решите активировать этот приветственный бонус, то Вам потребуется открутить вейджер, размер которого Х30. Обращаем внимание, что расчет вейджера Х30 считается на бонусные + депозитные деньги, поэтому фактический вейджер значительно больший, чем заявлено. Что касается, вейджера на фриспины, его размер Х40.

Для того чтобы получить свой выигрыш, игроку необходимо будет пройти разово верификацию своего аккаунта. Для этого необходимо загрузить фото паспорта (главная +прописка), чтобы верифицировать личность, а также пройти верификацию платежной системы. Электронный кошелек с номером телефона, также обязательно нужно верифицировать.

В Booi Casino средняя скорость вывода денежных средств, занимает она не более 2х часов. Если по какой-то причине Вы не получили выплату за 2 часа, наша рекомендация обратиться в чат поддержки и выяснить причину, почему не поступили деньги на счет.

Минимальный депозит, а также минимальная выплата зависит от платежной системы которой Вы пользуетесь, укажем тут усредненно: мин. депозит - 5$, мин. выплата – 10$. В Буи при выводе денег предусмотрены суточные лимиты и зависят они от Вашего статуса: 3000$ для новичков (Wooden Lemur) и 7500$ для статуса Diamont Lion.

Помимо приветственного бонуса на 5 первых депозитов, для игроков доступны еженедельно 20FS (2 раза в неделю). Кроме этого, можно получить уникальные бонусы как от провайдеров, так и от онлайн казино Booi. Они предоставляются рассылкой на email игроков, также их можно получить и на нашем форуме.

Одной из особенностей данной игровой площадки является еженедельный кешбек. Который выдается игрокам, без вейджера. То есть при желании Вы можете сразу его вывести. Размер кешбека в Booi от 4% до 7% в зависимости от статуса игрока.

Booi за время своей работы зарекомендовало себя как надежное онлайн казино с честным выводом денег. Отзывы реальных игроков про Буи, можете почитать ниже, под данным обзором. Ну и, в случае если у Вас возникла проблема с Booi Casino, то Вы можете подать на него жалобу на нашем форуме, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки.