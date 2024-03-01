Welcome bonus в Volna
Видеообзор

Приветственный бонус в Volna

Размер бонуса
Размер бонуса: 300% + от 50 до 500 FS
Вейджер
Вейджер: X40
Макс. вывод %
Макс. вывод %: 75 000 руб.
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: нет
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала

Приветственный бонус от Volna

Казино Volna предоставляет новичкам внушительный приветственный бонус, состоящий из четырех поощрений. Они выдаются за первые депозиты определенного размера. Чтобы иметь возможность участвовать в бонусных программах, требуется заполнить профиль и подтвердить аккаунт через почту или телефон.

Первый бонус - 100%

Поощрение выдается за первый депозит от 1000 рублей. Игрок получает 100% от суммы на бонусный счет. Чтобы перевести средства на основной аккаунт, требуется с помощью ставок покрыть вейджер x40. Например, если гэмблер получил бонусами 1000 рублей, то размер необходимого отыгрыша составит 40 000 рублей. Ставки в игровых автоматах при закрытии вейджера учитываются на 100%. В лайв-играх и с живыми дилерами засчитывается лишь 5%.

Максимальный размер бонуса равен 30 000 рублей. Но стоит отметить, что максимальный выигрыш с бонусных денег не ограничен. Тоесть покрыв вейджер и переведя средства на основной счет, клиент может совершать спины и зарабатывать любые суммы.

Также в рамках первого бонуса начисляются бесплатные вращения.

Их количество зависит от размера внесенной суммы:

  • от 1000 рублей - 50 FS;
  • от 1500 рублей - 75 FS;
  • от 3000 рублей - 100 FS;
  • от 7500 рублей - 250 FS;
  • от 15 000 рублей - 500 FS.

Отыграть бесплатные вращения можно в игровом автомате Mechanical Clover. При этом, вейджер на них равен x30. Например, Если по итогам вращения пользователь выиграет 500 рублей, то потребуется отыграть на ставках 15 000, и только после этого бонус поступит на основной счет. Стоит отметить, что это единственное поощрение приветственного бонуса, за которое выдаются бесплатные вращения.

Второй бонус - 75%

Поощрение выдается за второй депозит, размер которого не меньше 1000 рублей. Игрок получает 75% от суммы, максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Чтобы перевести средства с бонусного аккаунта на основной, требуется отыграть вейджер х40.

Третий бонус - 75%

По условиям поощрение за третий депозит полностью копирует бонус за второй: 75% от суммы на бонусный счет, максимум - 15 000 рублей, вейджер равен x40. Минимальный размер депозита составляет 1000 рублей.

Четвертый бонус - 50%

За четвертый депозит, размер которого не меньше 1000 рублей, игрок получает 50% от суммы на бонусный баланс. Вейджер отыгрыша равен x40, а максимальный размер бонуса равен 15 000 рублей.

Игрок не может получить бонус за депозит, если на этот момент у него уже активен отыгрыш поощрения за предыдущее пополнение.

Онлайн казино
Казино Volna
Казино Volna
Перейти