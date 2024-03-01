Приветственный бонус от Volna

Казино Volna предоставляет новичкам внушительный приветственный бонус, состоящий из четырех поощрений. Они выдаются за первые депозиты определенного размера. Чтобы иметь возможность участвовать в бонусных программах, требуется заполнить профиль и подтвердить аккаунт через почту или телефон.

Первый бонус - 100%

Поощрение выдается за первый депозит от 1000 рублей. Игрок получает 100% от суммы на бонусный счет. Чтобы перевести средства на основной аккаунт, требуется с помощью ставок покрыть вейджер x40. Например, если гэмблер получил бонусами 1000 рублей, то размер необходимого отыгрыша составит 40 000 рублей. Ставки в игровых автоматах при закрытии вейджера учитываются на 100%. В лайв-играх и с живыми дилерами засчитывается лишь 5%.

Максимальный размер бонуса равен 30 000 рублей. Но стоит отметить, что максимальный выигрыш с бонусных денег не ограничен. Тоесть покрыв вейджер и переведя средства на основной счет, клиент может совершать спины и зарабатывать любые суммы.

Также в рамках первого бонуса начисляются бесплатные вращения.

Их количество зависит от размера внесенной суммы:

от 1000 рублей - 50 FS;

от 1500 рублей - 75 FS;

от 3000 рублей - 100 FS;

от 7500 рублей - 250 FS;

от 15 000 рублей - 500 FS.

Отыграть бесплатные вращения можно в игровом автомате Mechanical Clover. При этом, вейджер на них равен x30. Например, Если по итогам вращения пользователь выиграет 500 рублей, то потребуется отыграть на ставках 15 000, и только после этого бонус поступит на основной счет. Стоит отметить, что это единственное поощрение приветственного бонуса, за которое выдаются бесплатные вращения.

Второй бонус - 75%

Поощрение выдается за второй депозит, размер которого не меньше 1000 рублей. Игрок получает 75% от суммы, максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Чтобы перевести средства с бонусного аккаунта на основной, требуется отыграть вейджер х40.

Третий бонус - 75%

По условиям поощрение за третий депозит полностью копирует бонус за второй: 75% от суммы на бонусный счет, максимум - 15 000 рублей, вейджер равен x40. Минимальный размер депозита составляет 1000 рублей.

Четвертый бонус - 50%

За четвертый депозит, размер которого не меньше 1000 рублей, игрок получает 50% от суммы на бонусный баланс. Вейджер отыгрыша равен x40, а максимальный размер бонуса равен 15 000 рублей.

Игрок не может получить бонус за депозит, если на этот момент у него уже активен отыгрыш поощрения за предыдущее пополнение.