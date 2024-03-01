Об онлайн казино

Volna Casino открылось в 2022 году. Игорное заведение принадлежит к популярной линейке Royal Partners. Сайт работает в интернете официально и имеет лицензию Curacao под номером 1668 JAZ.

После регистрации игроку будет доступен приветственный бонусный пакет +100% к депозиту и 500 бесплатных вращений. Максимальный размер денежного бонуса 30000 рублей, вейджер на сумму бонуса составляет Х40. Что касается фриспинов, то их количество зависит от суммы Вашего первого депозита.

Если депозит 1000 рублей, то игроку начислят дополнительно 50FS, за 1500 дают 75FS, пополнение счета на 3000 рублей даст игроку дополнительно 100FS, при депозите в 7500 рублей станет доступно 250FS, ну и если Ваше первое пополнение будет 15000 рублей, то начисляться 500 бесплатных вращений соответственно. Вейджер на приветственные фриспины Х30.

Ограничений по максимальной сумме выигрыша с бонусных денег или фриспинов не предусмотрено. То-есть в случае выигрыша игрок получит все выигранные деньги как с денежного бонуса, так и с бесплатных вращений. Это является несомненно плюсом, так как многие онлайн казино вводят такие ограничения.

Максимальный размер ставки при отыгрыше приветственного бонуса составляет 500 руб., если ставка будет выше, то это не будет считаться нарушением правил казино, просто в отыгрыш будут засчитываться все те же 500 руб.

Кэшбек в казино Volna начисляется каждый понедельник и его размер зависит от Вашего статуса. Для новичка – это 5%, для других статусов 10%. Также каждому игроку на день рождения дарится денежный приз, размер которого зависит от статуса игрока.

Скорость вывода денег из Volna Casino занимает до 2х часов, для того чтобы получить выплату Вам потребуется верифицировать свой игровой аккаунт. Лимитом по выводу денег является 360000 руб. в сутки для новичков и 1200000 руб. для статуса профессионал.

Для верификации профиля в казино Волна игроку потребуется прислать скрины паспорта для удостоверения личности, а также подтвердить почту и номер телефона. Обязательно нужно будет пройти верификацию платежной системы, с которой Вы делали депозит.

В случае если Вы выводите крупную сумму денег, то может потребоваться дополнительная проверка игрока. Вам позвонит оператор и будет интересоваться в каких слотах Вы играли, по каким ставкам, с чего пополняли счет и сумму пополнения. Таким образом казино Volna убеждается, что играли именно Вы и аккаунт не был передан третьему лицу (это запрещено правилами казино).

В целом данное онлайн казино, является крепким середнячком. Хороший приветственный бонусный пакет, различные турниры, много индивидуальных бонусов.

Что касается реальных отзывов, которые игроки оставляют об онлайн казино Volna, то с ними Вы можете ознакомиться в комментариях к данному обзору. На форуме собираются реальные игроки и они оставляют честные отзывы, в том числе и про Volna Casino.

Для тех, у кого возникли проблемы с сайтом казино Волна, то на нашем форуме есть возможность отправить жалобу, которая будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Для решения Вашей проблемы мы пригласим представителя казино. О статусе Вашей жалобы Вы сможете увидеть информацию в жалобной книге.