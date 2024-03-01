Приветственный бонус от Rox

Новые пользователи казино Rox могут получить приветственный бонус, совершив 4 депозита на определенную сумму. Для всех поощрений данного вида действует вейджер x40, который нужно отыграть на ставках, чтобы бонус был зачислен на основной баланс. Например, если после пополнения гэмблер получил 1000 рублей в качестве поощрения, ему потребуется сделать ставок на сумму 40 000 рублей, чтобы перевести их в реальные деньги.

Важно отметить, что отыгрыш происходит только при совершении ставок в игровых автоматах из категории “Слоты”. В них в пользу вейджера засчитывается 100% от ставки. В играх других категорий отыгрыш не учитывается.

Максимальная ставка, при которой покрывается вейджер, составляет 500 рублей. Если клиент совершает спины с большим значением, то это не будет учитываться в отыгрыше. В правилах казино Rox не указан срок отыгрыша приветственного бонуса. Из этого следует, что закрывать вейджер пользователь может на протяжении любого времени. Но нужно учесть, что на протяжении этого периода будет заблокирован вывод средств, как и при отыгрыше других видов бонусов.

Максимальная сумма выигрыша, который можно получить после отыгрыша бонуса, составляет х10. Если клиент за совершенные вращения заработает большую сумму, разница будет вычтена с баланса.

Как уже говорилось, приветственный бонус в Rox выдается поэтапно, при совершении депозитов. Рассмотрим каждый отдельно.

Первый депозит - 100%

За первый депозит, размер которого не менее 1000 рублей, игрок получает на бонусный счет 100% от суммы. Средства будут перечислены на основной баланс после закрытия вейджера. Максимальная сумма бонуса составляет 30 000 рублей. Таким образом, при пополнении счета на данную сумму или выше, пользователь получит максимальное поощрение.

Также за первое пополнение игрок получает бесплатные вращения. Количество Free Spins зависит от размера внесенной суммы:

от 1000 до 1499 рублей - 50 FS;

от 1500 до 2999 - 75 FS;

от 3000 до 7499 - 100 FS;

от 7500 до 14999 - 250 FS;

от 15000 рублей - 500 FS.

Воспользоваться бесплатными вращениями можно после отыгрыша вейджера за бонус. Доступны Free Spins только в определенных игровых автоматах. Их список указан на сайте казино и может меняться. Выигрыш, полученный во время бесплатных вращений, зачисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести средства на основной счет, требуется отыграть вейджер x30.

Второй и третий депозит - 75%

Следующие два пополнения, за которые пользователь получает поощрения, обладают одинаковыми условиями. Бонусы за второй и третий депозит начисляются в том случае, если сумма пополнения не меньше 1000 рублей. Тогда клиент получит 75% от нее на бонусный счет. Условия отыгрыша не отличаются от правил для первого депозита. Однако здесь нет ограничений на максимальный выигрыш с бонуса.

Четвертый депозит - 50%

Четвертый - последний депозит, за который гэмблер может получить приветственное поощрение. Бонус обладает такими же особенностями, как и за предыдущие депозиты. Только в этом случае начисляется 50% от суммы.

Между депозитами, за которые начисляются приветственные бонусы, гэмблер может совершать и другие пополнения на меньшую сумму. Система просто не будет выдавать за них поощрения. Также перед совершением депозита с целью получения бонуса требуется активировать акцию в личном кабинете. Без этого поощрение не начисляется.