Об онлайн казино

Официальное открытие Rox Casino – 2017 год. Онлайн казино работает по лицензии Curacao и является самым старым проектом от Royal Partners. За время работы игорное заведение зарекомендовало себя надежным ресурсом с игровыми автоматами и другими азартными играми, количество которых растет ежегодно.

Всем новым игрокам в Рокс доступен приветственный бонус в 300% к 4 первым депозитам (размер вейджера Х40), плюс до 500 бесплатных вращений с вейджером Х30. Минимальный депозит для получения бонуса 20€.

Также в Rox Casino есть и бездепозитный бонус, который игроки могут получить по уникальному промокоду: TOPS100. Общее количество бесплатных вращений 100 в игровом автомате Mechanical Clover.

Делать депозиты и выводить свои выигрыши можно 20 платежными системами. Скорость вывода денег из казино Rox составляет 2 часа. Суточный лимит для новых игроков – 4000$ в день, для статуса VIP лимит увеличивается до 15000$.

Для того чтобы у Вас не возникало проблем с получением своего выигрыша, рекомендуем сразу верифицировать свой игровой профиль. Для верификации потребуется подтвердить свою личность, почту, телефон и платежный метод, с которого Вы делали депозит.

Бывают случаи, что в онлайн казино Rox запрашивают дополнительную верификацию. Обычно такое случается, когда игрок выиграл крупную сумму денег. Для того чтобы ее пройти, необходимо будет поговорить с менеджером игрового клуба, который позвонит на телефон, с которого Вы проходили регистрацию. Игроку будут задаваться стандартные вопросы по игре (в каких слотах была игра, по каким ставкам и т.п.).

Помимо игровых автоматов в Rox Casino можно делать ставки на спорт, причем зачастую тут коэффициенты значительно интересней, чем в букмекерских конторах. Это привлекает в Рокс не только гемблеров, но и беттеров.

Все игровые слоты на сайте лицензионные, скорость выплат хоть и не моментальная, но вполне на уровне (2 часа — это не так уж долго), что касается лимитов, они конечно тут есть, но для большинства любителей азартных развлечений их достаточно. Бонусная политика не плохая, помимо еженедельного кешбэка есть и бонусы для постоянных игроков и турниры, которые тут не редкость.

Что касается реальных отзывов игроков про казино Rox, то с ними Вы можете ознакомиться в этом посте, а также оставить свой отзыв если Вам это захочется. Также на нашем форуме реализована возможность написать жалобу на это игорное заведение. Если у Вас возникли трудности с Рокс казино, то мы пригласим представителей Rox и постараемся помочь решить данную проблему.