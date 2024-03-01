Приветственный бонус от Legzo

Новые пользователи казино Legzo могут рассчитывать на внушительный приветственный бонус, с помощью которого можно получить дополнительный доход и повысить шансы на получение крупного выигрыша.

Welcome Bonus состоит из четырех поощрений, которые выдаются за депозиты, соответствующие определенным условиям.

Все бонусы, полученные в рамках приветственной акции, обладают рядом одинаковых особенностей:

Бонусы выдаются за депозиты от 1000 рублей. Также гэмблер может совершать другие пополнения между депозитами, за которые выдаются Welcome Bonus. Например, получив средства за первое пополнение, он может совершить депозит на 300 рублей, и оно не будет учитываться. А при последующем пополнении на тысячу он сможет взять следующее поощрение. В казино Legzo отсутствуют ограничения на максимальный выигрыш с бонуса. Таким образом, если гэмблер сорвет джекпот во время игры на данные средства, он сможет забрать его в полном объеме. Поощрения начисляются на бонусный баланс. Чтобы перевести их на основной счет, требуется отыграть вейджер x40. Например, если размер бонуса составил 1000 рублей, то для его получения необходимо сыграть ставок на 40 000 рублей. Для отыгрыша необходимо совершать ставки, размер которых не превышает 500 рублей. Если величина беты больше, то она не учитывается. На отыгрыш бонуса дается 7 дней. Если игрок не закроет вейджер за этот период времени, то поощрение сгорит. Одновременно можно отыгрывать вейджер только одного бонуса. Только после его закрытия клиент сможет активировать следующее поощрение.

Теперь рассмотрим каждый бонус по отдельности.

Первый депозит - 100%

В рамках первого Welcome Bonus игрок получает 100% от внесенной суммы на бонусный счет. Максимальный размер поощрения составляет 30 000 рублей. Таким образом, при депозите на большую сумму размер бонуса увеличивать не будет. После того, как гэмблер получит средства, ему потребуется отыграть вейджер, совершив ставок на необходимую сумму.

Также на аккаунте клиента будут доступны бесплатные вращения, которые можно потратить в игре Mechanical Clover.

Их размер зависит от суммы внесенного депозита:

при пополнении на сумму от 1000 рублей игрок получит 50 Free Spins;

депозит от 1500 рублей принесет 75 FS;

за пополнение от 3000 рублей гэмблер получит 100 бесплатных вращений;

при депозите от 7500 рублей клиент сможет отыграть 250 Free Spins;

за пополнение от 15 000 рублей будет доступно максимальное количество вращений: 500 FS.

Выигрыш, полученный за Free Spins, в первую очередь начисляется на бонусный счет. Чтобы перевести их на реальный баланс, требуется отыграть вейджер x30. Например, если гэмблер заработал 400 рублей, то ему необходимо совершить ставок на сумму 12 000 рублей. Максимальный выигрыш с фриспинов не ограничен.

Второй и третий депозит - 75%

За второе и третье пополнение клиент получает 75% от суммы. Средства поступают на бонусный счет, и чтобы перегнать их в реальный баланс, требуется отыграть вейджер x40. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей.

Четвертый депозит - 50%

Данное поощрение является последним в рамках Welcome Bonus. При пополнении счета клиент получает 50% от суммы. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Средства будут перечислены на реальный баланс после закрытия вейджера x40.