Об онлайн казино

Legzo Casino начало свою деятельность в 2022 году. Сайт онлайн казино работает в интернете официально, по лицензии Curacao №8048/JAZ2016-050. Подробности об этом игорном заведении Вы можете узнать в нашем обзоре.

После регистрации в казино Legzo, новым игрока станет доступен приветственный бонус на 4 первых депозита. Общий размер бонуса, который может получить гемблер +300% к пополнению счета + 500FS. Вейджер на денежный бонус Х40, на фриспины Х30.

Также любой новичок может получить бездепозитный бонус. Размер бездепа в Legzo Casino – 100FS, чтобы его получить, используйте промокод TOPS100. Вейджер на бездепозитные фриспины Х45. Слот, в котором дают фриспины: Dragon`s Gold 100.

После приветственного бонусного пакета (4 первых депозитов), для игроков станет доступен еженедельный Reload бонус +50% к депозиту и +100FS. Чтобы получать такой RELOAD бонус, гемблер в течении недели должен сделать депозитов не менее чем на 4000 рублей.

На сайте онлайн казино Legzo постоянно проходят турниры, помимо этого постоянные игроки могут получить еженедельный кешбэк. Данный кешбэк (возврат части проигранных денег) зачисляется на счет игрока по средам, его максимальный размер 10%.

Вывод выигрышей из онлайн казино Legzo занимает в среднем не более 2х часов. Лимит вывода денег зависит от статуса игрока. Для статуса Бронза, лимит составляет 4000$, а для самого топового статуса Платинум его размер увеличивается до 15000$ в день.

Обращаем Ваше внимание, что в Legzo Casino для вывода выигрышей, обязательно придется пройти полную верификацию своего игрового профиля, так что рекомендуем это сделать заранее. Верифицировать потребуется: личность игрока, платежный инструмент, почту, номер мобильного телефона.

Помимо стандартной верификации в онлайн казино Legzo, иногда проходят дополнительные проверки (обычно после крупного выигрыша). Тут Вы должны быть готовы пообщаться с менеджером казино и ответить на его вопросы (они касаются игры в Legzo Casino). Таким образом клуб убеждается, что гемблер играл сам и не было никаких махинаций с его стороны.

Что касается отзывов игроков о сайте Legzo Casino, то рекомендуем почитать их в комментариях к данному материалу. На нашем форуме, реальное гемблинг комьюнити и всю правду о Легзо, Вы можете узнать здесь.

Для тех игроков, кто столкнулся с проблемами в Legzo Casino, рекомендуем воспользоваться нашей жалобной книгой. На форуме есть представитель этого игорного заведения, и жалоба поступит к нему автоматически, после чего будет рассмотрена. Со своей стороны администрация форума также постарается помочь решить возникшие у Вас проблемы с Legzo.