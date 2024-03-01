Приветственный бонус от Drip

В казино Drip действует приветственный бонус, который гэмблеры могут получить за первые три депозита. Поощрения доступны при пополнении счета на сумму от 1000 рублей. Все Welcome Bonus необходимо отыграть с вейджером x40, в казино не указан срок, в течение которого необходимо его закрыть. Но даже если ограничений по времени нет, гэмблер все равно не сможет получать следующие бонусы, пока не отыграет предыдущий. Закрытие вейджера осуществляется в игровых автоматах из категории “Слоты”, максимальная ставка составляет 500 рублей.

Рассмотрим каждый Welcome Bonus по отдельности.

Первый бонус - 100%

При совершении первого депозита от 1000 рублей игрок получает на бонусный счет 100% от внесенной суммы. Максимальный размер бонуса составляет 30 000 рублей, а размер выигрыша, который можно получить во время игры на данные средства, не ограничен.

Второй депозит - 325 FS

В рамках второго приветственного бонуса игрок получает до 325 бесплатных вращений в определенном игровом автомате. Чтобы узнать слот, в котором доступны Free Spins, требуется перейти в раздел “Баланс” на сайте казино. Там будет соответствующее уведомление. Количество фриспинов зависит от внесенной суммы.

Выигрыш, полученный за Free Spins, начисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести его на реальный счет, необходимо закрыть вейджер.

Третий депозит - 75%

Последний Welcome Bonus выдается за третий депозит. Пополнив счет на сумму от 1000 рублей гэмблер получит 75% от суммы на бонусный баланс. Например, если игрок внесет 10 000 рублей, то в качестве бонуса получит 7500 рублей.

Чтобы получить Welcome Bonus, требуется предварительно активировать акцию в личном кабинете, и только после этого совершать пополнение. Также гэмблеру не обязательно получать поощрения за три депозита подряд. Между ними он может совершать и другие пополнения.