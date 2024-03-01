Об онлайн казино

Онлайн казино Drip открылось в 2023 году, данное игорное заведение относится к линейке Royal Partner. У сайта хорошая система лояльности, средние лимиты по выводу в день и средняя скорость вывода выигрышей.

Каждый гемблер, который только зарегистрировался в Drip Casino может получить бездепозитные фриспины. Всего бездеп содержит 100FS в игровом слоте Royal High-Road от провайдера BGaming. Ставка фриспинов 5 рублей, или 0.1 € - вейджер Х45.

Приветственный бонус казино Drip состоит из подарков на 3 пополнения счета, общий размер которого +225% +325FS:

+150% на первый депозит, мин. деп. – 1000 руб., вейджер Х40, максимальная сумма 30 000р.,

+325FS на второй депозит, количество фриспинов зависит от суммы пополнения счета. При депозите от 1000 рублей станет доступно 20 фриспинов, от 2000р. – 40FS, от 3000р. - 75FS, от 6000р. – 150FS, от 12000р. – 325FS. Как видите, чтобы получить за второй депозит бонус в 325 бесплатных вращений, потребуется пополнить счет на сумму от 12000 рублей. Фриспины даются в слоте BURNING CHILLI X (BGaming), вейджер Х35.

+75% к третьему депозиту от 1000 рублей, вейджер Х40. Максимальная сумма этого бонуса 30000 руб.

Также игроки могут активировать спортивный бонус в 150% к депозиту, условием активации данного бонуса является пополнение счета от 1000 рублей. Максимальная сумма спорт-бонуса 10000 руб., вейджер Х5, максимальная сумма вывода с него Х1. Виды ставок для отыгрыша вейджера: экспрессы от 3х событий.

Постоянным игрокам в Drip доступен Reload бонус, до 100% + до 150FS в неделю. Также по средам доступен кешбэк в размере до 10%.

Если у игрока день рождения, то он тоже тут может получить денежный подарок, также зависит от статуса: Smart – 3500 руб., Prime – 15000 руб., Meta – 50000 руб.

Чтобы получить выигрыш в Drip Casino, у игрока обязательно запросят верификацию игрового аккаунта. Это вполне стандартная процедура для любого лицензионного онлайн казино. Вам потребуется подтвердить свою личность, мобильный телефон, почту и платежную систему, с которой делались депозиты.

Скорость вывода денег в казино Дрип – 2 часа, при условии, что Ваш аккаунт верифицирован. Лимит по выводу в сутки зависит от игрового статуса: (Origin, Smart – 320000р.), (Prime – 800000р.), (Meta – 1200000р.).

Что касаемо отзывов игроков, которые играли в Drip Casino, их можно почитать в комментариях, которые оставляют реальные люди. У нас живое комьюнити и тут только реальные люди, большинство из которых с большим игровым опытом.

Для гемблеров у которых возникли трудности с Drip Casino, на нашем форуме есть жалобная книга и именно туда Вы можете написать, при этом описав возникшую у Вас проблему. Мы в свою очередь постараемся Вам помочь с ее решением.