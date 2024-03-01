Обзор релоад бонуса Volna

Релоад бонус от Volna

Активных игроков создатели казино Volna награждают регулярным релоад бонусом. Получать его можно раз в неделю. Бонус становится доступен для пользователей, которые в течение недели внесли депозитов на общую сумму от 4000 рублей. В случае выполнения этого условия они получат 50% от суммы пополнений на бонусный счет. Чтобы перегнать их на основной баланс требуется отыграть вейджер x40.

Максимальный размер бонуса составляет 20 000 рублей. Получается, что после внесения депозитов на сумму от 40 000 рублей размер reload бонуса перестанет увеличиваться.

Релоад Free Spins бонус

Раз в неделю игроки казино Volna могут получить бонус Reload FS. Поощрение доступно только при условии, что в течение 7 дней пользователь сделал депозитов на сумму не менее 4000 рублей.

Бонус представляет собой бесплатные вращения в игровом автомате Dragon’s Gold 100.

Причем количество Free Spins зависит от суммы депозитов:

от 2000 рублей - 20 FS;

от 5000 рублей - 50 FS;

от 7500 рублей - 75 FS;

от 10 000 рублей - 100 FS.

Выигрыш, заработанный во время бесплатных вращений, начисляется на бонусный аккаунт. Чтобы перевести средства на реальный счет, необходимо отыграть их с вейджером x40. Например, если игрок выиграл 300 рублей на FS, то размер вейджера составит 12 000 рублей. Именно на такую сумму потребуется сделать ставок в игровых автоматах. Во время игры в слоты на покрытие отыгрыша идет 100% от размера ставки. В лайв-играх ставки закрывают лишь 5%. Ограничение на максимальный выигрыш с Free Spins отсутствует.