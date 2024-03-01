Обзор релоад бонуса Legzo

Релоад бонус от Legzo

Раз в неделю клиенты Legzo могут рассчитывать на релоад бонус. Для его получения необходимо за неделю совершить депозитов на сумму от 4000 рублей. Если данное условие выполнено, то при совершении следующего депозита гэмблер получит 50% от суммы.

Информация о вейджере и сроке отыгрыша указана на официальном сайте Legzo. Значения данных параметров могут меняться с течением времени.

В казино действует ограничение на максимальный выигрыш, который можно получить во время спинов за средства с релоад бонуса. Оно составляет x10. Например, если гэмблер получил 1000 рублей в качестве поощрения, с их помощью он сможет выиграть не более 10 000 рублей. Остальные средства будут списаны с аккаунта.

Бесплатные вращения

Также в рамках Reload Bonus игрок может получить до 100 фриспинов. Отыграть их можно в определенном слоте, который будет указан при получении.

Если вы не помните, на какую сумму совершили депозитов за минувшую неделю, ее можно уточнить у службы поддержки. Она подскажет, можно ли рассчитывать на релоад бонус при ближайшем расчете.