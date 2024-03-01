Обзор релоад бонуса Jet

Релоад бонус от Jet

Сразу стоит отметить, что описание релоад бонуса в казино Jet максимально неинформативное. Администрация сайта не указывает вейджер, который требуется отыграть для того, чтобы получить средства на основной аккаунт. Также на сайте отсутствует информация о максимальной ставке, сроке отыгрыша и максимальном выводе. В описании поощрения указано, что за всеми данными следует обращаться в службу поддержки. Возможно, каждому пользователю присваиваются индивидуальные условия в зависимости от

Релоад бонус выдается каждую неделю пользователям, которые за данный период совершили депозитов на сумму от 4000 рублей. В этом случае они могут получить 50% от суммы на бонусный счет. Дополнительно к этому, на аккаунт начисляется 100 бесплатных вращений, которые можно потратить в определенном игровом автомате.

Активация релоад бонуса осуществляется в личном кабинете, в соответствующем разделе.