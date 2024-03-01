Об онлайн казино

Официальный сайт Jet Casino начал свою деятельность в 2020 году. Онлайн казино работает по лицензии Curacao №8048/JAZ2016-050. На сайте размещены слоты от ведущих производителей программного обеспечения для казино.

После регистрации в Jet всем новичкам доступен приветственный бонусный пакет. Количество бонусов для новых игроков – 4. Общий размер составляет +300% +500FS. Размер вейджера на сумму бонуса Х40, а для фриспинов пониженный вейджер Х30. Никаких ограничений по выводу денег с бонусных подарков – НЕТ, что является несомненно плюсом для этой площадки.

Также каждый новый игрок может воспользоваться бездепозитным бонусом в 100FS, который игрок может получить по промокоду: TOPS100. Для этих фриспинов, тоже пониженный вейджер Х30.

Для пополнения счета и вывода выигрышей на сайте онлайн казино Jet, доступно 20 платежных систем. Средняя скорость вывода выигранных денег – 2 часа. На сайте существуют суточные лимиты, которые зависят от статуса игрока. Новички могут вывести 4000$ в день, для самого топового статуса ограничение увеличивается до 15000$ в сутки.

После регистрации на сайте Jet Casino, сразу рекомендуется пройти верификацию своего игрового профиля. Это избавит Вам от возможных проблем с выводом выигрышей. Игроку потребуется верифицировать личность, платежную систему, телефон и почту.

Бывают случаи (обычно это крупный выигрыш), когда в Джете требуется дополнительная верификация. Об этом игроку придет оповещение на email. После с Вами свяжется менеджер онлайн казино и запросит необходимую информацию, чаще всего вопросы касаются слотов, в которых Вы играли, ставок и т.п.

Что касается игровых автоматов, то тут их предостаточно и ежегодно их количество растет, так как в казино Jet расширяют линейку представленных на сайте провайдеров (производителей слотов).

Относительно отзывов игроков о Jet Casino, то любой желающий на нашем форуме может с ними ознакомиться. Для этого достаточно перейти в комментарии, которые оставляют игроки под данным постом.

Если у Вас возникли трудности с онлайн казино Jet, то Вы можете отправить на них жалобу прямо на нашем форуме. Представитель данного игрового проекта присутствует на сайте и постарается решить возникшие недоразумения. Администрация форума, также постарается помочь решить Вашу проблему. Отправить жалобу можно в соответствующей рубрике.