Обзор релоад бонуса Drip
Релоад бонус от Drip
Постоянным клиентам казино Drip доступны регулярные Reload Bonus, благодаря которым они способны повторно зачислить на баланс часть средств от суммы пополнений за последний расчетный период.
Всего в Drip существует три вида релоад бонуса.
Первые два доступны пользователям, если за текущую неделю сумма депозитов превысила 4000 рублей:
- Reload Bonus - в рамках первого бонуса игрок получает до 50% от внесенного депозита, размер поощрения зависит от значения суммы;
- Reload Free Spins - игрок получает до 100 бесплатных вращений в определенных игровых автоматах.
Третий бонус называется Friday Reload. Он доступен, если гемблер в течение недели совершил депозитов на 16 000 рублей. Тогда он получит 50% от внесенных средств, а также 50 бесплатных вращений.
Релоад бонусы начисляются каждую пятницу. Чтобы узнать, можно ли претендовать на одно из поощрений, следует написать в техническую поддержку.