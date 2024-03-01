Условия кешбэк-бонуса в Rox

Активные пользователи казино Rox могут рассчитывать на еженедельный кэшбек. Если в течение недели гэмблер ушел в минус, и размер его выигрыша меньше, чем сумма сделанных ставок, то он получит поощрение в размере 10% от проигрыша.

Кешбэк начисляется на бонусный баланс, и чтобы его получить, требуется покрыть вейджер в размере x5. Таким образом, если cashback составляет 100 рублей, то для перевода их на основной счет, требуется отыграть ставок на сумму 500 рублей. Закрыть вейджер необходимо в течение 72 часов с момента получения бонуса.

Получать кэшбек можно каждую неделю. Его рассчет происходит по понедельникам, с 9:00 до 10:00 (UTC).

Также для cashback в казино Rox действует ряд условий: