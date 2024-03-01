Условия кешбэк-бонуса в Monro

Постоянные клиенты казино Monro могут получать еженедельный кешбэк. Он рассчитывается и начисляется каждый четверг с 09:00 до 10:00 (UTC). Претендовать на поощрение могут пользователи, у которых за расчетный период сумма ставок минимум на 5000 рублей превышает размер выигрышей. Также сумма депозитов за все время должна быть больше, чем размер выплат.

Размер Cashback зависит суммы проигрыша за неделю:

от 5000 рублей - 4%;

от 10 001 рублей - 5%;

от 25 001 рублей - 6%;

от 50 001 рублей - 7%;

от 100 001 рублей - 8%;

от 200 001 рублей - 9%;

от 500 001 рублей - 10%.

После того, как клиент получит поощрение, его потребуется отыграть с определенным вейджером.

Значение множителя зависит от статуса аккаунта:

Basic - игроки с данным статусом не могут получать Cashback;

Prestige - x10;

Elite - x5;

Supreme - x3.

На отыгрыш вейджера гэмблеру дается 72 часа с момента получения. Если он не уложится в этот период, кешбэк сгорит.

Расчет Cashback происходит с учетом ставок только на реальные деньги в игровых автоматах категории “Слоты”. Получить его можно только один раз в рамках текущего расчетного периода. Кешбэк нельзя начислить на дублирующий счет. Отыгрыш бонуса возможен только в слотах.