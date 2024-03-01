Обзор казино Monro
Об онлайн казино
Monro Casino работает в интернете официально по лицензии Кюрасао: № 8048/JAZ2016-050 и принадлежит линейке Royal Partner. Онлайн казино открылось 17 октября 2023 года.
Если Вы только решили зарегистрироваться в Monro Casino, то сразу можете воспользоваться уникальным промокодом и получить бонус без депозита. Уникальное промо: TOPS100. По нему гемблер получит бесплатные вращения в игровом слоте Savage Buffalo Spirit Megaways от компании BGaming. Общее количество фриспинов 100шт.
Этот бонус дается только при регистрации нового игрока.
Порядок получения бездепа:
- Ввести при регистрации промо: TOPS
- Заполнение игрового профиля с указанием мобильного и страны.
- Перейти на почту и подтвердить указанный email.
Бездепозитные фриспины будут по ставке 5 руб. или 0.1$, 0.1€ - в зависимости от валюты в которой Вы зарегистрировались.
Вейджер на бездеп Х45. Максимальная ставка, участвующая в отыгрыше вейджера – 500 руб.
Срок действия такого бонуса: бессрочный, ограничений по выводу денег с него нет.
Далее после регистрации Вы можете получить приветственный бонус +225% +400FS на 3 первых депозита.
Приветственный бонус:
- +150% на первый депозит;
- До 400FS на второй;
- +75% на третье пополнение.
На проценты к депозиту вейджер Х40, на бесплатные вращения Х35.
Для тех игроков, кто по итогам недели отыграл в минус существует кешбэк до 10%, выдается по четвергам.
На сайте онлайн казино Монро среднее количество игровых провайдеров. Скорость вывода где-то около 1 часа.
Что касаемо лимитов, то для новых игроков существует ограничение 500 000 рублей. Если Вы достигнете статуса VIP, то все ограничения будут сняты и Вы сможете выводить любую сумму в сутки.
Для того чтобы не было задержек вывода денег, сразу верифицируйте свой игровой аккаунт (подтвердить личность, платежную систему, почту и телефон). Кстати, если у Вас будет крупный выигрыш, то возможна повторная верификация.
Если Вы ищете отзывы реальных игроков, то их можно почитать в комментариях обзора Margo Casino, то есть ниже по тексту. На форуме реальное гемблинг сообщество, так что тут отзывы от настоящих игроков.
Если у Вас возникли какие-либо проблемы с Monro Casino, Вы можете о них написать в жалобную книгу. Ваше обращение будет отправлено менеджеру для дальнейших разбирательств. В случае если Вы не нарушали правил казино, то мы постараемся Вам помочь.