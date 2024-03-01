Условия кешбэк-бонуса в Legzo

Начисление кешбэка в казино Legzo происходит каждую среду, с 9:00 до 10:00 (UTC). Претендовать на него могут пользователи, у которых совокупный размер ставок за расчетный период минимум на 5000 рублей больше, чем сумма выигрышей. Также необходимо, чтобы размер внесенных депозитов за весь период был больше, чем сумма выплат.

Размер и вейджер Cashback зависят от статуса аккаунта:

при статусе Bronze кешбэк составляет 5%, а вейджер x20;

имея статус Silver, игрок получает 10% кешбэка с отыгрышем x10;

статус Gold позволяет получать кешбэк 10% с вейджером x5;

при статусе Platinum гэмблерам доступен кешбэк 10% в отыгрышем x3.

Cashback рассчитывается на основе ставок, сделанных на реальные деньги. Играть на кэшбэк и отыгрывать его можно только в игровых автоматах категории “Слоты”. Закрыть вейджер за Cashback необходимо в течение 72 часов с момента получения, иначе бонусные средства сгорят. Получить кешбэк в течение расчетного периода гэмблер может только один раз. Поощрение не начисляется на дублирующий счет.