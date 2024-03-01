Условия кешбэк-бонуса в JoyCasino

Пользователи казино JoyCasino могут претендовать на регулярные поощрения в виде кешбэка. Он представляет собой процент от проигрыша за определенный временной период. Чтобы претендовать на Cashback, клиент должен совершить ставок на большую сумму, чем совокупный объем выигрышей. Также за все время совокупный размер депозитов должен быть больше, чем сумма совершенных выплат с аккаунта.

Содержимое кешбэка зависит от статуса аккаунта, а также типа игр, где клиент совершал ставки: в слотах и категории “Live дилеры” действует разный процент возврата. Также если гэмблеру полагается кешбэк, для его получения необходимо совершить депозит, составляющий определенный % от суммы. Размер пополнения зависит от статуса аккаунта

Рассмотрим параметры Cashback в зависимости от статуса:

статус Novice: кешбэк в слотах - 10%, кешбэк в Live дилерах - 5%, отыгрыш - x6, частота получения - раз в месяц, размер депозита для активации - 100% от суммы возврата;

статус Regular: кешбэк в слотах - 10%, кешбэк в Live дилерах - 5%, отыгрыш - x5, частота получения - раз в месяц, размер депозита для активации - 100% от суммы возврата;

статус Bronze: кешбэк в слотах - 10%, кешбэк в Live дилерах - 6%, отыгрыш - x4, частота получения - раз в месяц, размер депозита для активации - 50% от суммы возврата;

статус Silver: кешбэк в слотах - 10%, кешбэк в Live дилерах - 7%, отыгрыш - x3, частота получения - раз в месяц, размер депозита для активации - 50% от суммы возврата;

статус Gold: кешбэк в слотах - 11%, кешбэк в Live дилерах - 8%, отыгрыш - x2, частота получения - раз в две недели, размер депозита для активации - 25% от суммы возврата;

статус Platinum: кешбэк в слотах - 12%, кешбэк в Live дилерах - 9%, отыгрыш - x1, частота получения - раз в неделю, размер депозита для активации - 25% от суммы возврата;

статус Ultimate: кешбэк в слотах - 15%, кешбэк в Live дилерах - 10%, отыгрыш - не требуется, частота получения - раз в неделю, размер депозита для активации - не требуется.

После того, как клиент получил кешбэк, ему необходимо отыграть вейджер с течение 72 часов. Исключением являются пользователи со статусом Ultimate, поскольку им в принципе не нужно отыгрывать Cashback: возврат сразу начисляется на основной счет. Также у них отсутствует необходимость совершать депозит для активации.