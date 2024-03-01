Казино Joycasino
Видеообзор

Обзор казино Joycasino

licence
Лицензия № 8048/JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 39
Платежных систем
Платежных систем: 33
Скорость выплат
Скорость выплат: 15 минут
Лимит
Лимит: 100 000$ в день
Оборот депозита
Оборот депозита: X3
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 5$
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,8
Приветственный бонус
+425% + 200 FS
Уникальный промокод
25FS (Book Of Dead)
BURA
Бонусы и Промокоды

Об онлайн казино

Joycasino на просторах интернета появилось в 2014 году. Данное онлайн казино – это второй проект от линейки Poshfriends. Как и у своего предшественника в Джойказино быстрые выплаты выигранных денег, суточный лимит большой, подробности читайте в нашем обзоре.

Приветственный бонусный пакет в Joycasino состоит из бонуса на 5 первых пополнений счета. Его общий размер +425% + 200FS. На первый депозит можно получить до +200% и +200FS (размер депозита от 1000 рублей).

В онлайн казино Joy есть и уникальный бонус, который доступен игроку по промо-коду BURA. Активируя этот код при регистрации, Вам станет доступно 25 фриспинов. Для этого необходимо сделать минимальный депозит. Игровой автомат Book of Dead, вейджер Х30.

В Joycasino, кроме онлайн казино, есть и букмекерская контора, в которой Вы можете делать ставки на спорт. Если Вы только зарегистрировались в Джойказино, то после депозита в 1000 рублей, Вы получите фрибет в 500 руб. Данную ставку можно делать на любое спортивное событие, которое есть на сайте.

Для тех, кто проиграл в Joycasino, предусмотрен кешбэк. Его размер может достигать до 15% и выплачиваться еженедельно (без депозита и без вейджера). Для этого у игрока должен быть статус Ultimate, для остальных статусов условия разнятся. Например, для самого начального статуса Novice, начисление кешбэка будет только 1 раз в месяц первого числа с вейджером Х6. Для его получения потребуется сделать депозит в 100% от суммы кешбэка.

В казино Joycasino одна из самых быстрых выплат денежных средств. Вывод денег очень редко занимает больше 15 минут. Суточный лимит довольно большой, его размер 100000$ в день.

Для того чтобы быстро выводить деньги из Джойказино, Вам потребуется пройти процедуру верификации. Во-первых, будет необходимо верифицировать личность, во-вторых, платежную систему с которой Вы делали депозит. Также в обязательном порядке нужно будет подтвердить номер телефона и email.

Если Вас интересуют отзывы реальных игроков про Joycasino, то с ними можно ознакомиться в комментариях к нашему обзору. Настоящие гемблеры оставляют реальные отзывы на нашем форуме.

Для тех, кто столкнулся с проблемами в казино Joycasino, у Вас есть возможность пожаловаться на данный сайт. Для этого перейдите в нашу “Жалобную книгу” и опишите в ней сложившуюся ситуацию. Мы постараемся Вам помочь решить возникшие трудности.

Что есть?
Игровые автоматы
Live-дилер
Джекпот
Спортсбук
Ставки
Запрещенные страны
США, Испания, Италия, Бельгия, Дания, ЮАР, Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Швеция, Швейцария, Венгрия, Латвия, Болгария, Словакия, Австралия, Албания, Замбия, Зимбабве, Таиланд, Португалия, Филиппины, Непал, Иран, Ирак, Индонезия, Эквадор, Эстония, Литва, Украина, Эмираты (UAE)