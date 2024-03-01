Условия кешбэк-бонуса в Gama

Постоянные клиенты могут рассчитывать на регулярный Cashback в казино Gama. Он рассчитывается каждый понедельник в 01:00 (UTC). Активировать поощрение клиент должен самостоятельно в период с понедельника по среду. Чтобы получить кешбэк, необходимо, чтобы за расчетный период сумма всех ставок на реальный баланс была больше, чем выигрыши. Также у игрока за все время размер депозитов должен быть больше, чем совокупное значение выводов.

Значение Cashback и вейджер зависят от статуса аккаунта:

статус Player - 5% от суммы проигрыша, вейджер - x20;

статус Regular - 10%, вейджер - x15;

статус Pro - 10%, вейджер - x5;

статус Master - 10%, вейджер - x3.

Также обладатели аккаунтов со статусом Master могут отыгрывать кешбэк на протяжении 2 дней, а получение бонуса доступно для них с понедельника по четверг.

Отыгрыш вейджера может осуществляться только в определенных слотах. Их список можно посмотреть на официальном сайте казино, в разделе “Бонусы”.