Об онлайн казино

Онлайн казино Gama открылось в 2023 году. Сайт в интернете работает официально по игорной лицензии Curacao No.365/JAZ.

Для каждого нового игрока в Gama Casino доступен бонус без депозита, который дается за регистрацию. Для того чтобы получить бездепозитный бонус гемблеру во время регистрации потребуется использовать уникальный промокод.

По промокоду GAM100, Вам станет доступно 100 бесплатных вращений в игровом автомате Wild Cash. С выигранных бонусных денег игрок максимально может вывести 100€. Для вывода необходимо будет открутить вейджер Х45. Отыгрывать бонус потребуется реальными деньгами.

После регистрации в Gama Casino для всех доступен приветственный бонусный пакет +425% к депозитам и +200FS (бонусы наются на 4 первых депозита). На первое пополнение счета можно получить от +100% и +100FS. У денежного бонуса необходимо будет отыграть вейджер Х45, для бесплатных вращений отыгрыш Х40. Максимальная сумма вывода с первоначального бонуса составляет Х15. Время, которое дается на отыгрыш вейджера – 1 неделя.

После того как Вы использовали бонус на 4 первых пополнения счета в казино Gama для Вас станут доступны бонусы для постоянных клиентов, а именно: еженедельный релоад бонус по понедельникам +50% к депозиту с вейджером Х45. Максимальный вывод с бонусных средств Х10.

Также каждый четверг можно получить бесплатные вращения за депозит от 25€. Чем больше сумма пополнения счета, тем больше фриспинов Вы получите, их максимальное количество 200FS.

Для тех игроков кто проиграл в Gama Casino, каждый понедельник будет доступен кешбэк бонус, максимальный размер которого 10% (размер кешбэка зависит от Вашего статуса в этом онлайн казино).

Скорость вывода денег из Gama Casino – 24 часа. Тут стоит отметить, что это время указано в правилах казино, фактически же выплата занимает в среднем 6 часов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в казино Gama при выводе денег есть лимиты, которые ограничивают максимальную сумму вывода в сутки. Для новичков, у которых начальный игровой статус – это 1500€ в день, для тех, у кого статус максимальный размер лимита увеличивается до 5000€.

Для того чтобы получать выигранные деньги без лишних задержек Вам потребуется верифицировать свой игровой профиль. В обязательном порядке нужно будет подтвердить свою личность, платежную систему, номер мобильного телефона и электронную почту.

Если Вы искали реальные отзывы игроков о Gama Casino, то с ними можно ознакомиться в комментариях к этой статье, также игрок может поставить оценку данному игорному заведению, ну и увидеть какую оценку ему поставили специалисты нашего ресурса.

Для всех, у кого возникли сложности с онлайн казино Gama, наш форум позволяет разместить жалобу. Это можно сделать в рубрике “Жалобная Книга”. Оставляя жалобу на Gama Casino, будьте предельно честны, опишите сложившуюся ситуацию и желательно приложите скрины переписки и(или) видео.

На форуме присутствует представитель Gama Casino, который рассмотрит жалобу, администрация форума постарается решить возникшую у Вас проблему.