Условия кешбэк-бонуса в Fairspin

В казино Fairspin действует проработанная система Cashback. Параметры поощрения зависят от статуса аккаунта. Стоит отметить, что в Fairspin действует собственная валюта - TFS, она и начисляется в рамках кешбэка. Претендовать на поощрение могут клиенты, у которых сумма совершенных ставок больше, чем размер полученных выигрышей. Процент возврата начисляется от суммы проигрыша за последний расчетный период.

Рассмотрим начисление Cashback для каждого статуса. Предварительно следует отметить, что для всех статусов получение кешбэка с отыгрышем требует закрытия вейджера в размере x60. Без вейджера возврат составляет 5%.

Статус Игрок

Данный статус присваивается всем новым пользователям. Они могут претендовать на 5% кешбэка каждую неделю. Поощрение начисляется на отдельный бонусный баланс. Чтобы перевести его в реальные средства, необходимо отыграть вейджер.

Статус Исследователь

Исследователи могут каждую неделю получать 5% кешбэка без отыгрыша. Данные средства сразу начисляются на реальный счет и могут быть использованы. Однако пользователи могут получить 10% возврата, но тогда потребуется отыграть вейджер.

Статус Солдат Удачи

Правила получения Cashback такие же, как и для Исследователя. Однако если клиент решит забрать поощрение с вейджером x60, он получит 15% от суммы проигрыша.

Статус Повелитель Удачи

По-умолчанию Повелители Удачи получают 5%, но при выборе Cashback с вейджером на аккаунт начисляется 20%.

Статус Эксперт по Азарту

При выборе кешбэка с вейджером, клиенты с этим статусом получают 25%.

Статус Бронзовая карта VIP-клуба

Начиная с данного статуса игроки могут получать ежедневный кешбэк в размере 3%. Еженедельный возврат с вейджером составляет 35%.

Статус Серебряная карта VIP-клуба

Ежедневно обладателям серебряной карты доступен кешбэк 4%. Еженедельный возврат с вейджером равен 40%.

Золотая карта VIP-клуба

Пользователи с данным статусом ежедневно могут получать кешбэк 5%. Еженедельный Cahback с отыгрышем - 45%.

Платиновая карта VIP-клуба

Ежедневно можно получать 10% кешбэка. Размер еженедельного Cashback с вейджером составляет 50%.