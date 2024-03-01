Казино Fairspin

Об онлайн казино

Fairespin Casino открылось в 2018 году. Официальный сайт данного онлайн казино отличается большим количеством азартных игр и отсутствием лимитов по выводу денег, подробности в нашем обзоре.

Сразу после регистрации все новые игроки могут воспользоваться приветственным бонусным пакетом в +450% на четыре первых депозита, а также дополнительно получить до 140FS. Размер бонуса, который Вы можете получить, зависит от размера Ваших депозитов.

Приветственный бонус :

+100% +30FS на первый депозит,

+75% +30FS на второй,

+75% +30FS на третий,

+200% +50FS на четвертый.

После активации Вам потребуется в течении 3х дней открутить вейджер Х60.

По понедельникам (каждую неделю) в казино Фаирспин игрокам будет доступен кешбэк бонус в размере 5%. Такой бонус дается только тем игрокам кто по итогам игры за неделю остался в минусе.

На официальном сайте Fairespin Casino большое количество игровых автоматов и платежных систем, общее их количество превышает 100+.

Что касается вывода выигранных денег из казино Fairespin, то он занимает от 15 минут, до 24 часов. Никаких лимитов ограничивающих вывод денег не предусмотрено, так что при выигрыше Вы можете получить любую выигранную сумму в течении 1 дня.

Минимальная сумма вывода денег зависит от Вашей платежной системы и валюты: 20$, 20€, 0.5 mBTC, 15 mETH.

Обращаю Ваше внимание, что для успешного получения выплаты Вам потребуется верифицировать свой игровой аккаунт. Обязательного подтверждения потребует номер мобильного телефона и email игрока. Также Вам нужно будет верифицировать свою личность и платежную систему, с которой Вы делали пополнение счета.

Относительно отзывов реальных игроков об онлайн казино Фаирспин, то с ними рекомендую ознакомиться в комментариях этого обзора. У нас на форуме собрано большое количество реальных гемблеров, которые делятся своим игровым опытом.

Если вдруг по какой-то причине у Вас возникли проблемы с онлайн казино Fairespin, то Вы можете подать жалобу на данный клуб, для этого перейдите в рубрику “Жалобная книга” и опишите возникшую проблему (желательно приложить скрины или видео). Представитель Фаирспин ее рассмотрит, а мы постараемся посодействовать в решении этого вопроса.