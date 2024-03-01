Кешбэк в Drip
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Cashback в Drip

Размер бонуса
Размер бонуса: 4-10%
Частота
Частота: 7 дней
Активация
Активация: самостоятельная
Вейджер
Вейджер: X3 - X10
Срок действия
Срок действия: 3 дня
Рейтинг пользователей

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Условия кешбэк-бонуса в Drip

Постоянные клиенты казино Drip могут рассчитывать на регулярный кешбэк. Поощрение рассчитывается каждую среду с 09:00 до 10:00 (UTC). Претендовать на него могут пользователи, у которых за последний расчетный период сумма ставок превышает размер выигрыша минимум на 5000 рублей. Cashback рассчитывается от данной суммы проигрыша. Также за все время игры в казино гэмблер должен совершить депозитов на большую сумму, чем совокупный размер выплат.

Процент кешбэка зависит от размера проигрыша:

  • от 5000 рублей - 4%;
  • от 10 001 - 5%;
  • от 25 001 - 6%;
  • от 50 001 - 7%;
  • от 100 001 - 8%;
  • от 200 001 - 9%;
  • от 500 001 - 10%.

После получения поощрения требуется отыграть его с определенным вейджером.

Размер отыгрыша зависит от статуса аккаунта:

  • ORIGIN - кешбэк получать нельзя;
  • SMART - вейджер x10;
  • PRIME - x5;
  • META - x3.

Cashback рассчитывается от ставок, сделанных только на реальные деньги. Отыгрыш происходит в игровых автоматах категории “Слоты”. Получать кешбэк можно только один раз в расчетный период, начислить на дублирующий счет его невозможно.

Получение Cashback происходит в личном кабинете, в бонусном разделе.

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