Cashback в Drip
Условия кешбэк-бонуса в Drip
Постоянные клиенты казино Drip могут рассчитывать на регулярный кешбэк. Поощрение рассчитывается каждую среду с 09:00 до 10:00 (UTC). Претендовать на него могут пользователи, у которых за последний расчетный период сумма ставок превышает размер выигрыша минимум на 5000 рублей. Cashback рассчитывается от данной суммы проигрыша. Также за все время игры в казино гэмблер должен совершить депозитов на большую сумму, чем совокупный размер выплат.
Процент кешбэка зависит от размера проигрыша:
- от 5000 рублей - 4%;
- от 10 001 - 5%;
- от 25 001 - 6%;
- от 50 001 - 7%;
- от 100 001 - 8%;
- от 200 001 - 9%;
- от 500 001 - 10%.
После получения поощрения требуется отыграть его с определенным вейджером.
Размер отыгрыша зависит от статуса аккаунта:
- ORIGIN - кешбэк получать нельзя;
- SMART - вейджер x10;
- PRIME - x5;
- META - x3.
Cashback рассчитывается от ставок, сделанных только на реальные деньги. Отыгрыш происходит в игровых автоматах категории “Слоты”. Получать кешбэк можно только один раз в расчетный период, начислить на дублирующий счет его невозможно.
Получение Cashback происходит в личном кабинете, в бонусном разделе.