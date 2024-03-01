Казино Casino X

Условия кешбэк-бонуса в Casino-X

В Casino-X действует прогрессивная система кешбэка, размер и вейджер отыгрыша которого зависят от статуса аккаунта, а также типа игр, в которых гэмблер делал ставки. Cashback рассчитывается в определенные дни. Период рассчета также определяется в зависимости от статуса учетной записи. После того, как клиент получил кешбэк, ему дается 72 часа на то, чтобы закрыть вейджер.

Данный бонус рассчитывается от проигрыша игрока. Если за последний рассчетный период он сделал ставок на меньшую сумму, чем размер его совокупного выигрыша, то Cashback начислен не будет. Также чтобы претендовать на это поощрение клиент должен быть в минусе за весь период, пока он играет на сайте Casino-X.

Если игроку по итогам последнего рассчетного периода полагается Cashback, то перед получением его потребуется активировать. Для этого необходимо совершить депозит на определенную сумму, зависящую от статуса аккаунта.

Рассмотрим кешбэк для каждого статуса аккаунта по отдельности.

Novice

кешбэк в слотах - 10%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 5%;

вейджер - x6;

частота получения - раз в месяц;

размер депозита для активации - 100% от суммы кешбэка.

Regular

кешбэк в слотах - 10%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 5%;

вейджер - x5;

частота получения - раз в месяц;

размер депозита для активации - 100% от суммы кешбэка.

Bronze

кешбэк в слотах - 10%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 6%;

вейджер - x4;

частота получения - раз в месяц;

размер депозита для активации - 50% от суммы кешбэка.

Silver

кешбэк в слотах - 10%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 7%;

вейджер - x3;

частота получения - раз в месяц;

размер депозита для активации - 50% от суммы кешбэка.

Gold

кешбэк в слотах - 11%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 8%;

вейджер - x2;

частота получения - раз в две недели;

размер депозита для активации - 25% от суммы кешбэка.

Platinum

кешбэк в слотах - 12%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 9%;

вейджер - x1;

частота получения - раз в неделю;

размер депозита для активации - 25% от суммы кешбэка.

Ultimate

кешбэк в слотах - 15%;

кешбэк в играх с живыми дилерами - 10%;

вейджер - x0;

частота получения - раз в неделю;

размер депозита для активации - не требуется.

Самый выгодный Cashback начисляется на последнем статусе - Ultimate. Данные пользователи получают 15% от проигрыша в категории “Слоты”, могут забирать поощрение каждую неделю. Также кешбэк не требует отыгрыша и активации через депозит. Он сразу начисляется на основной баланс.