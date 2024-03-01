Об онлайн казино

Онлайн казино Casino-X начало свою деятельность в 2012 году. В Иксе быстрая скорость вывода денег и большой суточный лимит, сайт работает в интернете по официальной лицензии Curacao №8048 Jaz.

После регистрации на сайте Casino-X, для игроков будет доступен приветственный бонус на 5 первых депозитов. Общий размер бонуса составляет +425% и +200FS. Вейджер на бонусные деньги Х25. Обращаем внимание, что вейджер считается на бонус + депозит. На фриспины вейджер Х20. Бесплатные вращения выдаются по 20шт. в течении 10 дней.

В Casino-X есть уникальный промокод, по которому игрок может получить дополнительный бонус при регистрации. Уникальное промо: BURA, по нему будет доступно 25FS с вейджером Х30. Для его получения игроку нужно сделать минимальный депозит. Фриспины будут доступны в слоте Book of Dead.

На сайте Casino-X, помимо игровых автоматов есть и ставки на спорт. Казино дает всем желающим фрибет в 500 рублей. Он станет доступен после депозита в 1000 рублей. Размер вейджера на фрибет Х20. Его можно ставить на любое спортивное событие без ограничений.

Как я говорил в начале, скорость вывода денег из онлайн казино Х довольно быстрая, в среднем она занимает 15 минут. С какой скоростью Вы получите выплату, можно посмотреть в момент заказа транзакции. Лимит по выводу большой – 100000$ в сутки.

Для того чтобы игрок без проблем получил выигранные деньги, Вам необходимо будет верифицировать свой игровой профиль. Обязательной верификации подвергается личность игрока, и платежная система которой пользуется игрок. Также потребуется подтвердить свой емаил и номер телефона.

Отзывы о Casino-X можно прочитать в комментариях данного поста, их могут оставить только реальные игроки, прошедшие верификацию на нашем форуме. С фейковыми комментариями администрация нашего сайта старается бороться.

Для тех игроков, кто столкнулся с проблемами в Casino-X, у Вас есть возможность подать жалобу на данное казино. На форуме есть представитель сайта, который рассмотрит Вашу жалобу и примет по ней решение, мы же в свою очередь постараемся поспособствовать в ее решении.