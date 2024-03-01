Казино Casino X
Видеообзор

Обзор казино Casino X

licence
Лицензия № 8048/JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 39
Платежных систем
Платежных систем: 33
Скорость выплат
Скорость выплат: 15 минут
Лимит
Лимит: 100 000 $ в день
Оборот депозита
Оборот депозита: Х3
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 5$
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,6
Приветственный бонус
+425% + 200 FS
Уникальный промокод
25FS (Book Of Dead)
BURA
Бонусы и Промокоды

Об онлайн казино

Онлайн казино Casino-X начало свою деятельность в 2012 году. В Иксе быстрая скорость вывода денег и большой суточный лимит, сайт работает в интернете по официальной лицензии Curacao №8048 Jaz.

После регистрации на сайте Casino-X, для игроков будет доступен приветственный бонус на 5 первых депозитов. Общий размер бонуса составляет +425% и +200FS. Вейджер на бонусные деньги Х25. Обращаем внимание, что вейджер считается на бонус + депозит.  На фриспины вейджер Х20. Бесплатные вращения выдаются по 20шт. в течении 10 дней.

В Casino-X есть уникальный промокод, по которому игрок может получить дополнительный бонус при регистрации. Уникальное промо: BURA, по нему будет доступно 25FS с вейджером Х30. Для его получения игроку нужно сделать минимальный депозит. Фриспины будут доступны в слоте Book of Dead.

На сайте Casino-X, помимо игровых автоматов есть и ставки на спорт. Казино дает всем желающим фрибет в 500 рублей. Он станет доступен после депозита в 1000 рублей. Размер вейджера на фрибет Х20. Его можно ставить на любое спортивное событие без ограничений.

Как я говорил в начале, скорость вывода денег из онлайн казино Х довольно быстрая, в среднем она занимает 15 минут. С какой скоростью Вы получите выплату, можно посмотреть в момент заказа транзакции. Лимит по выводу большой – 100000$ в сутки.

Для того чтобы игрок без проблем получил выигранные деньги, Вам необходимо будет верифицировать свой игровой профиль. Обязательной верификации подвергается личность игрока, и платежная система которой пользуется игрок. Также потребуется подтвердить свой емаил и номер телефона.

Отзывы о Casino-X можно прочитать в комментариях данного поста, их могут оставить только реальные игроки, прошедшие верификацию на нашем форуме. С фейковыми комментариями администрация нашего сайта старается бороться.

Для тех игроков, кто столкнулся с проблемами в Casino-X, у Вас есть возможность подать жалобу на данное казино. На форуме есть представитель сайта, который рассмотрит Вашу жалобу и примет по ней решение, мы же в свою очередь постараемся поспособствовать в ее решении.

Что есть?
Игровые автоматы
Live-дилер
Джекпот
Спортсбук
Ставки
Запрещенные страны
США, Испания, Италия, Бельгия, Дания, ЮАР, Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Швеция, Швейцария, Венгрия, Латвия, Болгария, Словакия, Австралия, Албания, Замбия, Зимбабве, Таиланд, Португалия, Филиппины, Непал, Иран, Ирак, Индонезия, Эквадор, Эстония, Литва, Украина, Эмираты (UAE)