Cashback в казино 1xSlots
Условия кешбэк-бонуса в 1xSlots
Для всех игроков, которые остались в проигрыше в онлайн казино 1xSlots существует система возврата части проигранных денег – это бонус кешбэк.
В данном игорном заведении довольно широкая система статусов и именно от них зависит размер процента и частота начисления этого бонуса.
Хотим обратить внимание, что активировать данный бонус в 1xSlots необходимо самостоятельно. Это можно сделать в личном казинете игрока.
Сделаем обзор, для какого статуса какой предусмотрен размер бонуса cashback, а также частота, с которой он начисляется.
Система статусов и cashback
Какой кешбэк у какого статуса:
- Медный – 5% (раз в неделю).
- Бронзовый – 6% (каждые 6 дней).
- Серебряный – 7% (каждые 5 дней).
- Золотой – 8% (каждые 4 дня).
- Рубиновый – 9% (каждые 3 дня).
- Сапфировый – 10% (каждые 2 дня).
- Бриллиантовый – 11% (каждый день).
В онлайн казино 1xSlots есть еще VIP статус – он самый высокий. Если Вы достигли данного уровня, то кешбэк Вы будете получать не только с проигрышей, но и абсолютно с любой ставки. То-есть Вы сделали ставку, и она была плюсовой Вы все равно получите кешбэк.
Срок действия бонуса cashback в 1xSlots не ограничен ничем, единственное если Вы продолжите играть и уйдете в плюс, кешбэк в этом случае естественно сгорит.
Ну и особо хотелось бы отметить, что активировав кешбэк Вам не обязательно играть, Вы можете сразу взять и вывести эту сумму, так как в 1xSlots Casino нет вейджера на этот бонус.