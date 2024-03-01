Казино 1xSlots

Об онлайн казино

Год открытия 1xSlots Casino – 2017. Это одно из первых онлайн казино, которое начало работать на платформе B2B. Данную платформу отличает очень большое количество игровых слотов и других азартных развлечений.

С момента открытия игорное заведение начало свою работу практически по всему миру. Одних только языков на сайте 1хСлотс насчитывается более 60, помимо этого игрокам доступна регистрация кошелька в своей национальной валюте (играть можно на любую валюту).

Для новых игроков доступен приветственный бонусный пакет в 1500€ + 150FS, если Вы зарегистрировали кошелек в другой валюте, то получите в виде приветственного бонуса эквивалент этой суммы.

Хочется сразу отметить, что в казино 1хSlots игроку нужно брать все бонусы, которые они предоставляют, так как счета: бонусный и депозитный – тут раздельные. Что значит – играя на депозитный счет Вам в случае выигрыша не потребуется откручивать вейджер который накладывается на бонус.

После регистрации новичкам доступен бездепозитный бонус 150FS в слоте Chinese Gold Hold and Spin, чтобы его получить нужно при регистрации использовать уникальное промо: SLOT150. Размер вейджера на бонусные фриспины Х25. После того как игрок открутит вейджер, деньги автоматически зачислятся с бонусного на реальный баланс. Данный вейджер необходимо отыграть реальными деньгами.

Обращаем Ваше внимание, что у бонусных средств есть ограничение денег, которые с них можно выиграть. Поэтому чтобы не было недоразумений мы рекомендуем изначально ознакомиться с правилами бонуса, который Вы берете.

Как и в любом другом лицензионном казино у 1xSlots гемблеру необходимо будет верифицировать свой аккаунт. Игроку потребуется пройти верификацию: телефона, почты, личности и платежной системы. Если с этим возникнут сложности, то обратитесь в службу поддержки, они Вам все объяснят.

Скорость вывода выигранных денег в 1xSlots быстрый, довольно часто выигрыш приходит на Ваш счет в течении минут 10. Если Вы пользуетесь пластиковыми картами, то тут возможны задержки связанные непосредственно с Вашим банком, само казино на это повлиять никак не может.

Относительно лимитов ограничивающих вывод денег в 1 сутки, то тут их нет. Лимитом может стать только ограничение самой платежной системы, которой Вы пользуетесь для игры. Данная ситуация решается очень просто, Вам потребуется поставить на вывод несколько платежей.

Система лояльности в 1xSlots на должном уровне, постоянно проходят турниры, есть кешбек который зависит от статуса Вашего игрового профиля (все 11 уровней). Причем на последнем игрок получает возврат не только с проигранных денег, но и со всех ставок, которые делает при игре в казино (тут размер возврата не большой, но все равно несомненно это плюс).

Также довольно часто приходят индивидуальные бонусные предложения от менеджеров 1xSlots (чаще всего на почту). Частота и размер таких бонусов зависит от активности игрока.

1xSlots Casino, периодически занимает лидирующие позиции в различных рейтингах и часто является выбором игроков. Пользователей, которые играют в этом онлайн казино довольно много.

В случае если у Вас возникли проблемы с данным игорным заведением, то Вы можете прислать жалобу на наш форум в соответствующей рубрике, мы пригласим представителя 1xSlots и постараемся помочь решить эту проблему. Что касается отзывов реальных игроков, то с ними Вы можете ознакомиться под этим материалом.