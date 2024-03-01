Доброго! В данной рубрике нашего форума будут размещаться видео с большими выигрышами, которые стримеры поймали во время прямых трансляций. Сами видео будут находиться на нашем Ютуб канале.

Заносы недели – это своего рода соревнования между стримерами, кто больший Х выиграет в игровых автоматах, так что смотрите каждую неделю новые выпуски. В видео будут добавлены описания и указанием имени стримера, размера заноса и игрового автомата, плюс будет указано казино в котором был выигрыш.

P.S. Заносы недели выходят по понедельникам.