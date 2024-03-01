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Розыгрыши
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Что вы думаете о Стримере Арчи Знал
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Арчи Знал
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Знал ты о таком стримере Poslednyi Ludik ? А он есть )
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Posledniy LUDIK
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Аматик
Раздел Курилка
Автор Арчи Знал
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Знаете ли вы такого стримера Alekseevich_Casino?
Раздел Обсуждение стримеров
Автор Alekseevich_Casino
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О разделе «Розыгрыши»

Доброго! На нашем форуме ежедневно проводится розыгрыш реальных денег. Специально для проведения розыгрышей был разработан игровой автомат, который рандомно выбирает победителя. Для участия нужно быть зарегистрированным на нашем ресурсе и подписанным на одну из соцсетей CASINO.FORUM. Также необходимо поделиться постом розыгрыша в любой из доступных соцсетей. Запись розыгрыша будет выкладываться на сайте и в наших соцсетях. В целом ежедневно будут выкладываться точное время розыгрыша, сумма которая разыгрывается и условия розыгрыша, так что не пропустите.

Кстати, для розыгрышей наш игровой слот можно использовать на своих стримах, сайтах или социальных сетях гемблинг или беттинг тематики. Так что если Вы, к примеру играете в онлайн казино или делаете ставки на спорт, то просто заходите на наш сайт во время стрима и используете разработанный нами слот, инструкция как им пользоваться будет выложена на форуме. Если у Вас есть желание, можем разработать игровой автомат индивидуально для Вас.

P.S. У участника розыгрыша должен быть только 1 аккаунт на нашем форуме, в случае обнаружения обмана, все профили участника будут заблокированы перманентно.